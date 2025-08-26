ETV Bharat / state

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय - MARATHA RESERVATION

मराठा समाजाच्या आरक्षण समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ देण्यात आली. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ही बैठक झाली.

उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील
उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 10:11 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 10:26 PM IST

मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा एकीकडे पुन्हा एकदा पेटला आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षण समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिने मुदतवाढ देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. काही गोष्टी कायद्यात अडकल्या आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असं आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलं. मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. यांनतर राधाकृष्ण विखे पाटील माध्यमांशी बोलत होते.

सरकार जरांगेंशी बोलण्यास तयार - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत धडकणार असल्याचा इशारा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मुंबईत आंदोलन करण्यास जरांगे पाटील यांना मनाई केली असली तरी जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे स्पष्ट झालेलं नाही. या बैठकीत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली. विखे पाटील म्हणाले, “सरकार मराठा आरक्षणासाठी आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांना सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.” त्याचवेळी, “सरकार जरांगेंशी बोलण्यास तयार आहे, पण जरांगे सरकारसोबत बोलण्यास तयार आहेत का?” असा सवालही उपस्थित केला.


सणासुदीच्या दिवसांत आंदोलन करू नये - विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात मागील सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण महाविकास आघाडी सरकारनं ते घालवलं. मराठा आरक्षणावर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे आपली भूमिका स्पष्ट करायला तयार नाहीत.” तसंच, “कायदेशीर अडचणींमुळे आरक्षणाच्या काही बाबी अडकल्या आहेत. सरकारने यावर विशेष लक्ष दिलं आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवासारख्या सणासुदीच्या दिवसांत आंदोलन करू नये.” मराठा आरक्षण उपसमितीला काही वेळ द्यावा, अशी विनंती जरांगे पाटील यांना केल्याचं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं.

