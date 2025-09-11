ETV Bharat / state

वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत डीजे गाडीची धडक लागून एकाचा मृत्यू, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षाला अटक

पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्यासह पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत अपघात होऊन एकाचा मृत्यू झाल्यानं पोलिसांनी ही कारवाई केली.

Junnar accident
प्रतिकात्म- (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 11:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे- जिल्ह्यात राजकीय नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत भीषण अपघात झाला. मिरवणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या डीजे म्युझिक सिस्टीम घेऊन जाणारी ट्रक तरुणांवर आदळल्यानं एका तरुणाचा मृत्यू झाला. तर इतर सहा जण जखमी झाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढलेल्या मिरवणुकीत अपघाताची घटना बुधवारी दुपारी जुन्नर शहरात घडली. पोलिसांनी डीजे साउंड सिस्टीम घेऊन जाणाऱ्या वाहनाचे मालक आणि त्याचा चालक यांना अटक केली. अपघातात २१ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. आदित्य काळे असे मृत तरुणाचं नाव आहे. तो मिरवणुकीत झांजा वाजवणाऱ्या पथकात काम करत होता.

जुन्नर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी दुपारी जुन्नर शहरात लांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीदरम्यान, डीजे गाडीच्या चालकानं समोर गर्दी असूनही निष्काळजीपणे गाडी चालवली. चालकानं झांजा वाजवणाऱ्या पथकातील सात जणांना धडक दिली. या अपघातात काळे या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर सहा जण गंभीर जखमी झाले.

अपघात झाल्यानंतर मिरवणूक आयोजित करणारे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराम लांडे आणि त्यांचा मुलगा घटनास्थळावरून पळून गेले. त्यानंतर संतप्त जमावानं लांडे आणि इतरांवर कारवाईची करण्याची पोलिसांकडे मागणी केली. त्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी लांडे, त्यांचा मुलगा आणि इतर दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून रात्री त्यांना अटक करण्यात आली, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. वाढदिवसालाच जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षांना तुरुंगात जावे लागल्यानं स्थानिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE ACCIDENT NEWSDEVRAM LANDE BIRTHDAY PROCESSIONदेवराम लांडे अटकजुन्नर अपघातJUNNAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.