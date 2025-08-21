ETV Bharat / state

दाव्यात किती तथ्य? पाहण्यासाठी न्यायमूर्तींनी नागपुरातील सार्वजनिक विहिरींची केली पाहणी - JUDGES INSPECTED PUBLIC WELLS

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी मंगळवारी नागपूर शहरातील विविध सार्वजनिक विहिरींच्या (Public Wells) परिस्थितीची पाहणी केली.

Public Wells in Nagpur
न्यायमूर्तींनी सार्वजनिक विहिरींची केली पाहणी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तींनी नागपुरातील सार्वजनिक विहिरींची (Public Wells) नेमकी खरी परिस्थिती कशी आहे, या संदर्भाची माहिती जाणून घेण्यासाठी स्वतः या विहिरींची पाहणी केली. नागपूरसारख्या महानगरात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक विहिरी असल्यानं त्याचा योग्य वापर हा पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि टँकरसाठी होऊ शकतो. मात्र, महानगरपालिका अत्यंत महत्त्वाच्या या प्रश्नाकडं सातत्यानं दुर्लक्ष करत असल्यामुळं, काँग्रेस नेते संदेश सिंगलकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच न्यामुर्तींनी शहरातील सार्वजनिक विहिरींची परिस्थिती पाहण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आणि सार्वजनिक विहिरींची नेमकी स्थिती जाणून घेतली.

न्यायमूर्तींनी केली सार्वजनिक विहिरींची पाहणी : याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान महानगरपालिका आयुक्तांनी एप्रिल महिन्यात न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून शहरातील एकूण 445 सार्वजनिक विहिरी स्वच्छ करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. आयुक्तांनी दिलेली माहिती सपशेल खोटी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. महत्त्वाचं म्हणजे, त्या संदर्भात पुरावे देखील (विहिरीच्या दयनीय अवस्थेची छायाचित्रे) न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात काय खरं आणि काय खोटं हे तपासण्यासाठी न्यायमूर्तींनी थेट सार्वजनिक विहिरींची पाहणी केली.

प्रतिक्रिया देताना वकील स्मिता सिंघलकर (ETV Bharat Reporter)

"सर्व विहिरी स्वच्छ झाल्याचा दावा पालिकेनं केला आहे तो खोटा आहे. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. पालिकेचं म्हणणं खरं की आमचं? त्यानंतर न्यायमूर्तींनी प्रत्यक्ष विहिरींची पाहणी केली. त्यावेळी विहिरी अस्वच्छ असल्याचं दिसून आलं." - स्मिता सिंघलकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील

स्वतः विहिरींची पाहणी केली : ही याचिका न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावलीसाठी आली होती. त्यांनी स्वतःच सार्वजनिक विहिरींची परिस्थिती बघून खात्री करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर शहरातील अंबाझरी आणि रविनगर परिसरातील ३ सार्वजनिक विहिरींची पाहणी केली. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनीच विहिरींची पाहणी केल्यानंतर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी केलेल्या दाव्याबाबत कोणते स्पष्टीकरण देण्यात येईल याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

शहरात 860 विहिरी : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात एकूण 860 विहिरी आहेत, त्यापैकी तब्बल 120 विहिरी बंद पडल्या आहेत. तर 138 विहिरींमध्ये डास नियंत्रणासाठी गप्पी मासे पाळले जातात, त्यामुळं शहरातील शेकडो विहिरी पिण्याच्या पाण्यासाठी आहेत.

