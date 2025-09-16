पालिका, वाहतूक पोलीस व रेल्वे अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक; रेल्वे मार्गांवरील पुलांच्या बांधकामाचा घेतला आढावा
'एन' विभाग हद्दीत, पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा विद्याविहार रेल्वे स्थानकावरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे संपूर्ण काम 31 मे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचं पालिकेचं उद्दिष्ट्य आहे.
Published : September 16, 2025 at 8:59 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरक्षेत्रातील उड्डाणपुलांच्या कामांना गती मिळाली असून, ही कामं नियोजनबद्ध व वेगानं पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात यावा. रेल्वे प्रशासनासोबत आवश्यक समन्वय साधून कामांचे सुयोग्य नियोजन करावं. सर्व प्रकल्प नियोजित मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्यात याव्यात, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं दिली आहे.
पादचारी पुलाचे काम 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची हमी : सायन पूर्व - पश्चिम भागांना जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाचं बांधकाम 31 मे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिका प्रयत्नशील असल्याचं अभिजीत बांगर यांनी म्हटलं असून, उड्डाणपुलाच्या दक्षिण बाजूकडील पादचारी पुलाचं काम रेल्वे विभागामार्फत सुरू आहे. हे काम 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. पण त्याला विलंब झाला आहे. आता पादचारी पुलाचे काम 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याची हमी रेल्वे प्रशासनानं आजच्या बैठकीत दिल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे. सोबतच इथली उर्वरित काम देखील लवकरात लवकर करावीत यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश आजच्या बैठकीत रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे.
बेलासिस उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीस वेग : अभिजीत बांगर म्हणाले की, "ताडदेव - नागपाडा आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकाला जोडणाऱ्या बेलासिस उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीस वेग आला आहे. पुलाचे रेल्वे हद्दीतील काम पश्चिम रेल्वे करत असून, पुलाच्या पोहोच रस्त्याची उभारणी महानगरपालिका करत आहे. या अंतर्गत पहिल्याच टप्प्यात रेल्वे कंत्राटदाराने 36 मीटर स्पॅनच्या एकूण 12 तुळया बसवण्यात आल्या आहेत. आता रेल्वे प्राधिकरणानं गर्डर मजबुतीकरण, पुलाच्या प्रवास पृष्ठ भागाची रचना करणं, स्लॅब कास्टिंग इत्यादी कामं हाती घेतली आहेत. यासाठी वाहतूक व वीज पुरवठा या दोन्ही घटकांमध्ये 40 ब्लॉक घेतले जाणार आहेत. पूर्व आणि पश्चिम बाजुला प्रत्येकी एका खांबाचे काम शिल्लक राहिले होते, ते काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे."
15 दिवसात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केलं जाईल : 'एन' विभाग हद्दीत, पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा विद्याविहार रेल्वे स्थानकावरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाचे संपूर्ण काम 31 मे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचं पालिकेचं उद्दिष्ट्य आहे. पुलाच्या पूर्व बाजूकडील सर्व कामं 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे. तर, पश्चिम बाजूकडील प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पर्यायी सदनिका देऊन पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर उर्वरित कामं पूर्ण करण्यासाठी 5 महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे. बाधितांसाठी निवासी सदनिका निश्चित करण्यात आल्या असून, येत्या 15 दिवसात विभाग कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केलं जाईल व बांधकामांचे निष्कासन केले जाईल, असं पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.
