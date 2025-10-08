ETV Bharat / state

'झुंड' चित्रपटातील बाबू छत्रीची नागपुरात हत्या; मित्रानेच घेतला जीव

झुंड चित्रपटातील प्रियांशु उर्फ बाबू क्षत्रीची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बाबू छत्री रेकॉर्डवरील गुन्हेगार होता. त्याच्या हत्याप्रकरणी जरीपटका पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे.

BABU CHHATRI MURDER
'झुंड' चित्रपटातील बाबू छत्रीची नागपुरात हत्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयानं सजलेला आणि नागराज मंजुळे दिग्दर्शित 'झुंड' या चित्रपटात 'बाबू'ची व्यक्तिरेखा साकारणारा प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्रीची बुधवारी नागपूर शहरातील जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हत्या झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.

बाबू छत्री होता रेकॉर्डवरील गुन्हेगार : प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार होता. यापूर्वी त्याला चोरीच्या गुन्ह्यात देखील अटक झाली होती. प्रियांशु क्षत्रियवर अनेक गुन्ह्यांची नोंद असल्यामुळं तो पोलिसांच्या रेकॉर्डवर होता. मंगळवारी रात्री दोघेजण बाबूला घरी बोलवायला आले होते. त्यावेळी तो दारूच्या नशेत होता. मात्र, बुधवारी सकाळी त्याची हत्या झाल्याची माहिती समोर आली.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर (ETV Bharat Reporter)

गंभीर जखमी अवस्थेत आढळला बाबू छत्री : मंगळवारी रात्री बाबू छत्रीला दोघांनी आपल्यासोबत नेलं होतं. रात्री उशिरा पोलिसांना माहिती मिळाली एक तरूण अर्धनग्न अवस्थेत वायरनं बांधलेल्या अवस्थेत आहे. ही माहिती समजताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर बाबू छत्रीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. पोलिसांनी जेव्हा मयत तरुणाची माहिती काढली तेव्हा तो 'झुंड' चित्रपटातील 'बाबू' व्यक्तिरेखाची भूमिका साकारणारा प्रियांशु क्षत्रिय आहे असं समजलं. यानंतर जरीपटका पोलिसांना बाबूच्या बहिणीनं दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला असून याप्रकरणी एका आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे.

बाबू छत्रीवर अनेक गुन्ह्यांची नोंद : बाबू छत्री अट्टल गुन्हेगार होता. नागराज मंजुळे यांनी त्यास चित्रपटात 'बाबू'ची व्यक्तिरेखा दिली. त्यानंतर तो सुधारेल असं वाटत असताना तो पुन्हा गुन्हेगारी क्षेत्राकडं वळाला. प्रियांशूला धावत्या ट्रेनमधून मोबाईल चोरीच्या प्रकरणात देखील लोहमार्ग पोलिसांनी अटक केली होती. याशिवाय मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारे रहिवासी प्रदीप मांडवे यांच्या घरातून पाच लाख रुपये किमतीचे दागिने आणि रोकड चोरीला गेल्याच्या प्रकरणात प्रियांशू उर्फ बाबू छत्रीला अटक केली होती.

एका आरोपीला अटक, पुढील तपास सुरू : "रात्रीच्या सुमारास आम्हाला एक माहिती समजली की एका जखमी तरुणाला वायरच्या सहाय्यानं बांधलं आहे. यानंतर आमचे अधिकारी त्याठिकाणी गेले असता तरूणाच्या अंगावर धारदार शस्त्रानं केलेले वार आढळले. यानंतर त्याला रूग्णालयात दाखल केलं. परंतु त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. यानंतर तरुणाची माहिती घेतली असता तो रेकार्डवरील गुन्हेगार प्रियांशू उर्फ बाबू छत्री आहे, असं आमच्या लक्षात आलं. यानंतर आम्ही त्याच्या घराच्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी काही जण रात्री त्यालासोबत घेऊन गेल्याची माहिती मिळाली. यावेळी बाबू छत्री नशेत होता. आज सकाळी त्याच्या नातेवाईकांना समजलं की त्याचा मृत्यू झाला आहे. बाबू छत्रीची बहीण शिल्पा छत्रीच्या तक्रारीवरून गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. या प्रकरणाचा पुढं तपास सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया जरीपटका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अरूण क्षीरसागर यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. बनावट सिमेंट कारखान्याचा पर्दाफाश; लाखोंचे बनावट सिमेटसह चार ट्रक जप्त
  2. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार मुंबईचा देशभरातील महानगरांमधील आर्थिक गुन्ह्यात प्रथम क्रमांक
  3. लाचखोरीप्रकरणी ठाणे पालिका उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी!

For All Latest Updates

TAGGED:

बाबू छत्रीBABU CHHATRIबाबू छत्रीची हत्याझुंड सिनेमाBABU CHHATRI MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.