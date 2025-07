ETV Bharat / state

जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर, कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - JANSURKSHA BILL PASSED

महाराष्ट्र विधान भवन ( File Photo )

Published : July 11, 2025 at 8:01 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 9:00 AM IST

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारनं ऐतिहासिक विधेयक पास केलं. गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मांडलं. या विधेयकामुळं आता देश विरोधी, महाराष्ट्र विरोधी तसंच समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या लोकांवर करावाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे जनसुरक्षा विधेयक आवाजी बहुमतानं मंजूर करण्यात आलंय. कोणालाही अटक होणार नाही : या विधेयकावर जवळपास 20 ते 25 मिनिटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती सांगितली. "या कायद्यात कोणत्याही व्यक्तीला अटक करता येत नाही. जर ती व्यक्ती समाज विघातक संघटनेशी संलग्न असेल तरच त्याला अटक होईल. या कायद्याबाबत चुकीचा समज पसरवला गेला. थेट कुणाला उचलून आत टाकता येणार नाही. आतापर्यंत हा कायदा चार राज्यांनी केला आहे. कोणाला त्रास देण्यासाठी हा कायदा करायचा नाही. पत्रकाराला किंवा राजकीय नेत्यांना अटक होणार नाही. हा कायदा जे लोक देशाविरोधी आणि महाराष्ट्रविरोधी कृत्य करतात त्यांच्या विरोधात आहे. जिथं नक्षलवाद आहे, तिथं हा कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळं या जनसुरक्षा विधेयकाला सर्वांनी एकमतानं मंजुरी द्यावी," अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसंच महाराष्ट्रात जनसुरक्षा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही. दुरुपयोग करण्याची सरकारची मानसिकता नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. ... त्यांच्या विरोधात हा कायदा : "जनसुरक्षा विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील सुधारित विधेयक विधानसभेत सादर केलं. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकामागील राज्य सरकराची भूमिका स्पष्ट केली. "केवळ नक्षली आणि कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत व्यक्तीवर नव्हे तर संघटनेवर कारवाई केली जाणार आहे. देशाच्या, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात, त्यांच्या विरोधात हा कायदा आहे," असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आवाज दाबण्यासाठी हा कायदा नाही : "या कायद्यामागं कोणतीही राजकीय भूमिका नाही. कुणाला त्रास देण्यासाठी हा कायदा आणलेला नाही. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी हा कायदा नाही. या कायद्यामुळं कोणत्याही आंदोलन आणि आंदोलकांवर गदा येणार नाही. संविधानाच्या विरोधात ब्रेनवॉश करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यास सध्याच्या कायद्यात पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळं हा कायदा ही काळाची गरज आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

July 11, 2025 at 9:00 AM IST