शिर्डी : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव देशभरात मोठ्या भक्तीभावात साजरा करण्यात आला. साईबाबांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानत या पावन दिवशी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आणि दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी असंख्य भाविक साईदरबारी हजेरी लावतात. तर शुक्रवारी मध्यरात्री 12 वाजता साई मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला.
बाळकृष्णाचं मोठ्या उत्साहात स्वागत : साईबाबांच्या समाधी मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात श्रीकृष्णाची चांदीची मूर्ती ठेवून बाल कन्हैयाचं गुणगान करण्यात आलं. साई समाधी मंदिरासमोरील स्टेजवर ह.भ.प. स्मिता आजेगावकर यांनी रात्री 10 ते 12 दरम्यान सादर केलेल्या कीर्तनाला उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्यानंतर मध्यरात्री बारा वाजता साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सपत्नीक पाळणा हालवत बाळकृष्णाच्या जन्माचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. यावेळी शिर्डी ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमानंतर मध्यरात्री 12.30 वाजता साईबाबांच्या शेजारतीला सुरुवात करण्यात आली.
साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दिलं होतं दर्शन : 'सबका मालिक एक'चा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांनी आपल्या जीवनकाळात अनेक लीला दाखवल्या. साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दर्शन दिल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळं देशभरातील हजारो भाविक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव साईबाबांच्या शिर्डीत साजरा करण्यासाठी येतात.
दुपारी दहीहंडी फोडली जाणार : आज गोपाळकाल्याच्या दिवशी दिवसभर साई समाधीवर गोपाळ कृष्णाचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. आज दुपारी मध्यान्ह आरती अगोदर बारा वाजता साई समाधीसमोर दहीहंडी फोडली जाते. त्यानंतर शिर्डीतील विविध मंडळांच्या चौकाचौकात दहीहंडी फोडल्या जातात. संध्याकाळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं रथात श्रीकृष्णाची प्रतिमा ठेवून शहरातून मिरवणूक काढली जाते. मिरवणूक साई मंदिरात आल्यानंतर संध्याकाळची धुपारतीला सुरुवात होते, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
