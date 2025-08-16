ETV Bharat / state

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरातही श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साजरी; दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी, दुपारी रंगणार दहीहंडीचा जल्लोष - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव (Shri Krishna Janmashtami) मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

Shri Krishna Janmashtami 2025
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मउत्सव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 10:25 AM IST

1 Min Read

शिर्डी : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव देशभरात मोठ्या भक्तीभावात साजरा करण्यात आला. साईबाबांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानत या पावन दिवशी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आणि दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी असंख्य भाविक साईदरबारी हजेरी लावतात. तर शुक्रवारी मध्यरात्री 12 वाजता साई मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला.


बाळकृष्णाचं मोठ्या उत्साहात स्वागत : साईबाबांच्या समाधी मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात श्रीकृष्णाची चांदीची मूर्ती ठेवून बाल कन्हैयाचं गुणगान करण्यात आलं. साई समाधी मंदिरासमोरील स्टेजवर ह.भ.प. स्मिता आजेगावकर यांनी रात्री 10 ते 12 दरम्यान सादर केलेल्या कीर्तनाला उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्यानंतर मध्यरात्री बारा वाजता साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सपत्नीक पाळणा हालवत बाळकृष्णाच्या जन्माचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. यावेळी शिर्डी ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमानंतर मध्यरात्री 12.30 वाजता साईबाबांच्या शेजारतीला सुरुवात करण्यात आली.

साईंच्या मंदिरातही श्रीकृष्ण जन्मउत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दिलं होतं दर्शन : 'सबका मालिक एक'चा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांनी आपल्या जीवनकाळात अनेक लीला दाखवल्या. साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दर्शन दिल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळं देशभरातील हजारो भाविक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव साईबाबांच्या शिर्डीत साजरा करण्यासाठी येतात.

दुपारी दहीहंडी फोडली जाणार : आज गोपाळकाल्याच्या दिवशी दिवसभर साई समाधीवर गोपाळ कृष्णाचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. आज दुपारी मध्यान्ह आरती अगोदर बारा वाजता साई समाधीसमोर दहीहंडी फोडली जाते. त्यानंतर शिर्डीतील विविध मंडळांच्या चौकाचौकात दहीहंडी फोडल्या जातात. संध्याकाळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं रथात श्रीकृष्णाची प्रतिमा ठेवून शहरातून मिरवणूक काढली जाते. मिरवणूक साई मंदिरात आल्यानंतर संध्याकाळची धुपारतीला सुरुवात होते, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. कोल्हापूरातील जयंती-गोमती नद्यांच्या तीरावर वसलेल्या 'बेट द्वारका'ची पौराणिक कहानी, काय आहे महत्त्व? जाणून घ्या - Kolhapur Bet Dwarka Story
  2. Kolhapur Rangoli Artist कोल्हापूरातील कलाकाराने 35 तासांत साकारली गोपाळ कृष्णाची सुंदर रांगोळी; पाहा व्हिडिओ
  3. Janmashtami : जन्माष्टमीपूर्वी अशी सजली 'कृष्णभूमी' मथुरा, पहा मंदिरामधील विशेष सजावट

शिर्डी : श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव देशभरात मोठ्या भक्तीभावात साजरा करण्यात आला. साईबाबांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानत या पावन दिवशी साईबाबांचं दर्शन घेण्यासाठी आणि दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी असंख्य भाविक साईदरबारी हजेरी लावतात. तर शुक्रवारी मध्यरात्री 12 वाजता साई मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला.


बाळकृष्णाचं मोठ्या उत्साहात स्वागत : साईबाबांच्या समाधी मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात श्रीकृष्णाची चांदीची मूर्ती ठेवून बाल कन्हैयाचं गुणगान करण्यात आलं. साई समाधी मंदिरासमोरील स्टेजवर ह.भ.प. स्मिता आजेगावकर यांनी रात्री 10 ते 12 दरम्यान सादर केलेल्या कीर्तनाला उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्यानंतर मध्यरात्री बारा वाजता साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सपत्नीक पाळणा हालवत बाळकृष्णाच्या जन्माचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. यावेळी शिर्डी ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमानंतर मध्यरात्री 12.30 वाजता साईबाबांच्या शेजारतीला सुरुवात करण्यात आली.

साईंच्या मंदिरातही श्रीकृष्ण जन्मउत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दिलं होतं दर्शन : 'सबका मालिक एक'चा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांनी आपल्या जीवनकाळात अनेक लीला दाखवल्या. साईबाबांनी एका भक्ताला कृष्णाच्या रूपात दर्शन दिल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळं देशभरातील हजारो भाविक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव साईबाबांच्या शिर्डीत साजरा करण्यासाठी येतात.

दुपारी दहीहंडी फोडली जाणार : आज गोपाळकाल्याच्या दिवशी दिवसभर साई समाधीवर गोपाळ कृष्णाचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. आज दुपारी मध्यान्ह आरती अगोदर बारा वाजता साई समाधीसमोर दहीहंडी फोडली जाते. त्यानंतर शिर्डीतील विविध मंडळांच्या चौकाचौकात दहीहंडी फोडल्या जातात. संध्याकाळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं रथात श्रीकृष्णाची प्रतिमा ठेवून शहरातून मिरवणूक काढली जाते. मिरवणूक साई मंदिरात आल्यानंतर संध्याकाळची धुपारतीला सुरुवात होते, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. कोल्हापूरातील जयंती-गोमती नद्यांच्या तीरावर वसलेल्या 'बेट द्वारका'ची पौराणिक कहानी, काय आहे महत्त्व? जाणून घ्या - Kolhapur Bet Dwarka Story
  2. Kolhapur Rangoli Artist कोल्हापूरातील कलाकाराने 35 तासांत साकारली गोपाळ कृष्णाची सुंदर रांगोळी; पाहा व्हिडिओ
  3. Janmashtami : जन्माष्टमीपूर्वी अशी सजली 'कृष्णभूमी' मथुरा, पहा मंदिरामधील विशेष सजावट

For All Latest Updates

TAGGED:

JANMASHTAMI IN SAIBABA TEMPLEसाई मंदिरातही श्रीकृष्ण जन्माष्टमीKRISHNA JANMASHTAMIश्रीकृष्ण जन्माष्टमीKRISHNA JANMASHTAMI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.