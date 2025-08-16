मुंबई : दहीहंडीचे थरावर थर रचले जात असताना, आणखी एका गोविंदाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. रोहन वळवी असं या 14 वर्षीय गोविंदाचं नाव असून, मुंबईतील दिवसभरातील ही दुसरी घटना आहे. याआधी मानखुर्दमधील 32 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली होती.
रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच मृत्यू : अंधेरी मरोळ-मरोशी परिसरात राहणाऱ्या रोहन वळवी याला काही दिवसांपूर्वी कावीळचं निदान झालं होतं. त्यानं प्रत्यक्ष दहीहंडीत भाग घेतला नव्हता, तर गावदेवी दहीहंडी पथकाच्या टेम्पोमध्ये बसला असताना तो बेशुद्ध पडला. त्यामुळे त्याला तातडीनं खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्यानं त्याला राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.
मानखुर्दमध्ये एका गोविंदाचा मृत्यू : दुसरीकडं, दहीहंडीच्या तयारीदरम्यान दोरी बांधताना मानखुर्दमध्ये पहिल्या मजल्यावरून पडून एका 32 वर्षीय गोविंदाचा मृत्यू झाला. जगमोहन शिवकिरण चौधरी असं या गोविंदाचं नाव आहे. शनिवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मुंबई पालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र नगर मानखुर्द येथे बाल गोविंदा पथकाच्या वतीनं दहीहंडीची तयारी सुरू होती. जगमोहन चौधरी हा युवक दोरी बांधण्यासाठी पहिल्या मजल्यावर चढला. या दुमजली इमारतीच्या ग्रीलच्या आतून दोरी बांधत असताना तोल जाऊन तो खाली पडला. नातेवाइकांनी तातडीने त्याला गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.
मुंबईत किती गोविंदा जखमी झाले?
- मुंबई शहर : 30 जखमी; 11 उपचाराधीन, 19 डिस्चार्ज
- पूर्व उपनगर : 31 जखमी; 5 उपचाराधीन, 26 डिस्चार्ज
- पश्चिम उपनगर : 34 जखमी; 3 उपचाराधीन, 31 डिस्चार्ज
- एकूण : 95 जखमी; 19 उपचाराधीन; 76 डिस्चार्ज
दोघं गंभीर जखमी : दरम्यान, दोन गोविंदा गंभीर जखमी असल्याची माहिती पालिकेनं दिली आहे. आर्यन खान या 9 वर्षीय गोविंदाला कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तर, श्रेयस चाळके या 23 वर्षीय गोविंदावर जी.टी. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सुरक्षेची खबरदारी घ्या : मुंबईसह महानगरात दोन दिवसांपासून जोरदार पाऊस असल्यामुळं दहीहंडीचे थर लावताना काळजी घ्या, सुरक्षेची खातरजमा करूनच थर रचा, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्तानं त्यांनी मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध कार्यक्रमांना भेट देऊन नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या.
