निधीची उपलब्ध करून दुष्काळी भागात जलक्रांती आणणार, माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांची ग्वाही - JALPUJAN CEREMONY

संगमनेर तालुक्यातील भोजापूर चारीचा जलपूजन सोहळा नान्नज दुमाला येथे सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला. ही तर जनतेच्या आश्वासनपूर्तीची साक्ष आहे, असं ते यावेळी म्हणाले.

Published : August 6, 2025 at 2:49 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) - विरोधकांनी अठरा वर्षात फक्त 5 कोटी रुपये खर्च केले. पुढच्या अडीच वर्षात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आ. अमोल खताळ यांच्या माध्यमातून 25 कोटी रुपयांच्या विकास कामाचे नियोजन करून दुष्काळी भागाला सुजलाम् सुफलाम् करण्याचा प्रयत्न आमचा असेल आशी ग्वाही पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ .सुजय विखे पाटील यांनी दिली.



संगमनेर तालुक्यातील भोजापूर चारीचा जलपूजन सोहळा नान्नज दुमाला येथे डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी बोलताना डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, 40 वर्ष सत्तेत राहून पाणी न आणणाऱ्यांना जनतेनं बाजूला केलं आणि महायुतीवर विश्वास ठेवला. आज त्या विश्वासाला उत्तर दिलं जात आहे. मी यापूर्वी शब्द दिला होता की ज्या दिवशी पाणी पोहोचेल. त्या दिवशीच मी इथे सभा घेईन आज तो दिवस आहे. ही केवळ सभा नाही तर जनतेच्या आश्वासनपूर्तीची साक्ष आहे.



डॉ. सुजय विखे म्हणाले की, अमोल खताळ यांनी हा संपूर्ण भाग पाणीदार करण्यासाठी जिद्दीने पाठपुरावा केला. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माध्यमातून हा भाग आता जलसमृद्ध होतोय. त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यांनी ती यशस्वीपणे पार पाडली याचा सार्थ अभिमान आहे. ही जलक्रांती केवळ विकासाचे प्रतीक नाही. तर सत्तांतरानंतर जनतेच्या अपेक्षांना मिळालेलं ठोस उत्तर आहे. महायुतीच्या नेतृत्वात संगमनेर तालुका जलस्वावलंबनाच्या दिशेने पुढे जात आहे. पाणी, रस्ते, शेती, शिक्षण, आरोग्य या साऱ्या क्षेत्रांतील कार्यक्षम नेतृत्वच खरा विकास घडवू शकते, असा ठाम विश्वास डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

