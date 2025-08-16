ETV Bharat / state

आंदोलकाच्या कमरेत पोलीस अधिकाऱ्यांनी मारली लाथ; ...म्हणून आंदोलकाच्या कंबरेत लाथ मारली, DYSPचं स्पष्टीकरण - DYSP ANANT KULKARNI

जालन्यात स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी एक संतापजनक घटना घडली. पोलीस उपाधीक्षक अनंत कुलकर्णी (DYSP Anant Kulkarni) यांनी आंदोलकाच्या कमरेत लाथ मारली आहे.

Jalna Police Officer
आंदोलकाच्या कमरेत डीवायएसपीची लाथ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2025 at 2:17 PM IST

1 Min Read

जालना : जिल्ह्यात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांचा ताफा अडवून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकाच्या कमरेत पोलीस उपाधीक्षक अनंत कुलकर्णी (DYSP Anant Kulkarni) यांनी फिल्मी स्टाईलने लाथ घातल्याची घटना स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी घडली होती. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात या घटनेवर अनेक संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. या वादानंतर आता पोलीस उपाधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी या घटनेवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.



काय आहे घटना? : एका कौटुंबिक वादातून जालना शहरातील कदीम जालना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. मात्र पोलीस आरोपींना सहकार्य करत असून फिर्यादींना त्रास देत असल्याचा आरोप अमित चौधरी आणि गोपाल रमेश चौधरी यांनी केला. हे दोघे गेल्या महिन्याभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री पंकजा मुंडे या जालन्यात स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमासाठी आल्या असता, त्यांचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला होता. आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेताच स्वतःच्या अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न देखील केला. यावेळी पोलीस आंदोलकाला ताब्यात घेऊन जात असतानाच पोलीस उपाधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी धावत येत अगदी फिल्मी स्टाईलने आंदोलकाच्या कमरेत लाथ घातल्याचं पाहायला मिळालं.

आंदोलकाच्या कमरेत पोलीस उपअधीक्षकांची लाथ (ETV Bharat Reporter)

"आंदोलकाच्या पत्नीने दुसरं लग्न केल्यानं पत्नीला आणून देण्याच्या मागणीसाठी गोपाल चौधरी हे मागच्या काही दिवसांपासून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत. यावेळी पोलिसांनी त्यांची अनेकवेळा समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. इतकं करून देखील आज पंकजा मुंडे दौऱ्यात असताना त्यांनी अंगावर रॉकेल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी महिला कर्मचाऱ्याच्या अंगावर रॉकेल टाकलं म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी बळाचा वापर केला". - अनंत कुलकर्णी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी



पोलिसांविरोधात राज्यभरात संतापाची लाट : पंकजा मुंडे जालना दौऱ्यावर असताना पोलीस अधिकारी अनंत कुलकर्णी यांनी एका आंदोलकाच्या कमरेत पाठीमागून येऊन लाथ घातली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जालना पोलिसांविरोधात राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

