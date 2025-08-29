जालना : जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळी सहाच्या सुमारास राजूर-जाफराबाद या मुख्य मार्गावर गाडेगव्हाण भीषण अपघात झाला. छत्रपती संभाजीनगरहून जाफराबादच्या दिशेनं जाणारी चारचाकी गाडी (वाहन क्रमांक एमएच 20 ईई 8382) भरधाव वेगानं राजूर-जाफराबाद मार्गावर सकाळी सहाच्या सुमारास जात होती. यावेळी माँर्निग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला या चारचाकी वाहनानं गाडेगव्हाण फाट्यावर जोराची धडक दिली. या धडकेनंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर त्याचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळं चारचाकी रस्त्याशेजारी असणाऱ्या 80 फूट खोल विहिरीत कोसळली. यात वाहनातील सर्वांचा मृत्यू झाला. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे.
चारचाकी विहिरीत कोसळून पाच जणांचा मृत्यू : "मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला जोराची धडक दिल्यानंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चारचाकी वाहन विहिरीत कोसळले. त्यावेळी मोठा आवाज झाला. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विहिरीकडं धाव घेतली. परंतु, तोपर्यंत चारचाकी पाण्यात बुडाली होती. या घटनेची माहिती स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना दिली. पोलिसांना याबाबत माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. परंतु विहिरीत जास्त पाणी असल्यामुळं चारचाकी आणि प्रवाशांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांसमोर अडचणी येत होत्या. सात ते आठ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर प्रवाशांचे मृतदेह वर काढले. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे. ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब टकले, निर्मलाबाई सोपान टकले, पद्माबाई लक्ष्मण भांबीरे, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण भांबीरे अशी मयतांची नावे आहेत. तर एका मयताचं नाव कळू शकलेलं नाही," अशी माहिती जालना जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपानी यांनी दिली.
