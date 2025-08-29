ETV Bharat / state

भरधाव चारचाकी 80 फूट विहिरीत कोसळली; गाडीतील सर्व ५ जण ठार, दोन महिलांसह तीन पुरुषांचा समावेश - JALNA CAR ACCIDENT

भरधाव वेगानं छत्रपती संभाजीनगरहून जाफराबादच्या दिशेनं जाणारी चारचाकी 80 फूट खोल विहिरीत कोसळली. या अपघातात गाडीतील पाच जणांचा मृत्यू झाला.

JALNA CAR ACCIDENT NEWS
जालन्यात भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 5:47 PM IST

1 Min Read

जालना : जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळी सहाच्या सुमारास राजूर-जाफराबाद या मुख्य मार्गावर गाडेगव्हाण भीषण अपघात झाला. छत्रपती संभाजीनगरहून जाफराबादच्या दिशेनं जाणारी चारचाकी गाडी (वाहन क्रमांक एमएच 20 ईई 8382) भरधाव वेगानं राजूर-जाफराबाद मार्गावर सकाळी सहाच्या सुमारास जात होती. यावेळी माँर्निग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला या चारचाकी वाहनानं गाडेगव्हाण फाट्यावर जोराची धडक दिली. या धडकेनंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर त्याचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळं चारचाकी रस्त्याशेजारी असणाऱ्या 80 फूट खोल विहिरीत कोसळली. यात वाहनातील सर्वांचा मृत्यू झाला. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे.

चारचाकी विहिरीत कोसळून पाच जणांचा मृत्यू : "मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला जोराची धडक दिल्यानंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चारचाकी वाहन विहिरीत कोसळले. त्यावेळी मोठा आवाज झाला. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विहिरीकडं धाव घेतली. परंतु, तोपर्यंत चारचाकी पाण्यात बुडाली होती. या घटनेची माहिती स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना दिली. पोलिसांना याबाबत माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. परंतु विहिरीत जास्त पाणी असल्यामुळं चारचाकी आणि प्रवाशांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांसमोर अडचणी येत होत्या. सात ते आठ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर प्रवाशांचे मृतदेह वर काढले. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे. ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब टकले, निर्मलाबाई सोपान टकले, पद्माबाई लक्ष्मण भांबीरे, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण भांबीरे अशी मयतांची नावे आहेत. तर एका मयताचं नाव कळू शकलेलं नाही," अशी माहिती जालना जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपानी यांनी दिली.

जालना : जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळी सहाच्या सुमारास राजूर-जाफराबाद या मुख्य मार्गावर गाडेगव्हाण भीषण अपघात झाला. छत्रपती संभाजीनगरहून जाफराबादच्या दिशेनं जाणारी चारचाकी गाडी (वाहन क्रमांक एमएच 20 ईई 8382) भरधाव वेगानं राजूर-जाफराबाद मार्गावर सकाळी सहाच्या सुमारास जात होती. यावेळी माँर्निग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला या चारचाकी वाहनानं गाडेगव्हाण फाट्यावर जोराची धडक दिली. या धडकेनंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु थोड्या अंतरावर गेल्यानंतर त्याचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यामुळं चारचाकी रस्त्याशेजारी असणाऱ्या 80 फूट खोल विहिरीत कोसळली. यात वाहनातील सर्वांचा मृत्यू झाला. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे.

चारचाकी विहिरीत कोसळून पाच जणांचा मृत्यू : "मॉर्निंग वॉकसाठी आलेल्या एका व्यक्तीला जोराची धडक दिल्यानंतर चारचाकी चालकानं घटनास्थळावरून पसार होण्याचा प्रयत्न केला. परंतु चारचाकी वाहन विहिरीत कोसळले. त्यावेळी मोठा आवाज झाला. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी विहिरीकडं धाव घेतली. परंतु, तोपर्यंत चारचाकी पाण्यात बुडाली होती. या घटनेची माहिती स्थानिकांनी तत्काळ पोलिसांना दिली. पोलिसांना याबाबत माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. परंतु विहिरीत जास्त पाणी असल्यामुळं चारचाकी आणि प्रवाशांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांसमोर अडचणी येत होत्या. सात ते आठ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर प्रवाशांचे मृतदेह वर काढले. यामध्ये दोन महिला तर तीन पुरुषांचा समावेश आहे. ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब टकले, निर्मलाबाई सोपान टकले, पद्माबाई लक्ष्मण भांबीरे, ज्ञानेश्वर लक्ष्मण भांबीरे अशी मयतांची नावे आहेत. तर एका मयताचं नाव कळू शकलेलं नाही," अशी माहिती जालना जिल्ह्याचे अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपानी यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपानी (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा :

  1. 13 ट्र्क, 6 कोटींची सुपारी, 15 लाखांची तंबाखू जप्त; अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षकांची धडाकेबाज कारवाई
  2. शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनातून कोल्हापूरला वगळलं; शेवटपर्यंत लढा सुरुच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार
  3. अनधिकृत बाजाराचा जालन्यात एक बळी, तर एक चिमुकली गंभीर

For All Latest Updates

TAGGED:

JALNA CAR ACCIDENTगाडीतील पाच जणांचा मृत्यूगाडेगव्हाण भीषण अपघातचारचाकी विहिरीतJALNA CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.