'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत - HRIDAYNATH MANGESHKAR

पं. हृदयनाथ मंगेशकर आणि उषा मंगेशकर निर्मित 'जैत रे जैत' चित्रपट 48 वर्ष पूर्ण करतोय. या पार्श्वभूमीवर 'पद्मश्री' पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत.

'पद्मश्री' पं. हृदयनाथ मंगेशकर Exclusive मुलाखत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 12:21 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 12:50 PM IST

पुणे : 1977 साली डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित आणि महालक्ष्मी चित्राच्या बॅनरखाली पद्मश्री पं. हृदयनाथ मंगेशकर आणि उषा मंगेशकर निर्मित 'जैत रे जैत' हा चित्रपट 48 वर्षांचा टप्पा गाठतोय. या चित्रपटाबाबत अनेक आठवणींना पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी अनेक आठवणींना ईटीव्ही प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांना दिलेल्या मुलाखतीत उजाळा दिला.


अनेक आठवणींना दिला उजाळा : प्रादेशिक चित्रपटांच्या मर्यादा ओलांडून जगभरच्या चित्रपटरसिकांच्या पसंतीची पावती मिळवणारा 'जैत रे जैत' च्या प्रदर्शनाला 48 वर्षपूर्तीनिमित्त पं. हृदयनाथ मंगेशकर आणि उषा मंगेशकर यांना संगीतमय अभिवादन कार्यक्रमाचं आयोजन पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे करण्यात आलं होतं. यावेळी पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अनेक आठवणींना उजाळा दिला. सामाजिक जाणिवांनी भरलेला 'जैत रे जैत' मराठी चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड असून यंदा 48 वर्ष पूर्ण करुन 49 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. त्या अनोख्या प्रवासाचा सन्मान यावेळी करण्यात आला.

'पद्मश्री' पं. हृदयनाथ मंगेशकर Exclusive मुलाखत (ETV Bharat Reporter)



हा चित्रपट एक भोळ्या माणसावर : 'जैत रे जैत' चा विषय निघताच पं. हृदयनाथ मंगेशकर आठवणींमध्ये हरवून जातात. "एक मराठी चित्रपट वास्तववादी, संगीताला प्राधान्य देणारा चित्रपट 48 वर्ष लोक बघत आहे. त्याचा कार्यक्रम होत आहे हे खूपच आनंदाची बाब आहे. त्या चित्रपटात ज्या ज्या लोकांनी माझ्यासोबत काम केलं त्यातील दोन ते तीन लोक सोडली तर कोणीच राहिलेलं नाही याचंदेखील दुःख आहे. हा चित्रपट एक भोळ्या माणसावर आहे. चित्रपट करत असताना डॉ. जब्बार पटेल यांचं म्हणणं होतं की, मी तिथं जावं आणि तिथे ध्वनीमुद्रण करुन त्याचा वापर चित्रपटाचं संगीत दिग्दर्शन करताना वापरावं. मी तिथली गाणी घेतली. पण मला ती एकसुरी वाटली. मी चाली लावेन असं मी जब्बार पटेल यांना सांगितलं. मला खूप लोकगीतं पाठ होती. त्याचा इथे उपयोग झाला. या चित्रपटातली गाणी मी दाद मिळवण्यासाठी नाही, तर एका न ऐकलेल्या आवाजाला मान देण्यासाठी संगीतबद्ध केली होती."


'जैत रे जैत' चित्रपट नाही, तर एक ध्यास : प्रत्येक संगीत दिग्दर्शकाचं त्याच्या प्रतिभेतून साकारलेल्या अनेक गाण्यांवर प्रेम असलं तरी एखादं गाणं काळजाच्या जवळ असतं. चित्रपटातलं 'नभ उतरु आलं' हे गाणं त्यातलंच एक. या गाण्यात नव्हे तर कवितेत शब्दांची छान गुंफण असल्याचं पं. ह्रदयनाथ मंगेशकर यांनी सांगितलं. 'जैत रे जैत' या चित्रपटाची निर्मिती पं. ह्रदयनाथ मंगेशकर यांनी त्यांची भगिनी पार्श्वगायिका उषा मंगेशकर यांच्यासमवेत 'महालक्ष्मी चित्र' बॅनरखाली केली होती. "हा केवळ चित्रपट नाही, तर एक ध्यास आहे. या चित्रपटात एकही कलाकाराला मेकअप नाही. जे गावातील कपडे होते तेच कपडे त्यांनी घातलेले होते. चित्रपटातील सर्व लोक हे तीन महिने त्याच गावात राहिले आणि त्यांनी तिथंच जेवण केलं आणि यामुळं तिथलं गावातील गावपण सर्वांमध्ये आलेलं आहे. हा चित्रपट फक्त सहा दिवस चालला आणि तेव्हा खूप नुकसान झालं. पण आता तो चित्रपट 48 वर्ष पूर्ण होत असतानाही चर्चेत आहे. तो पुढची 48 वर्षही चर्चेत राहील, अशी माझी अपेक्षा आहे." असा विश्वास त्यांनी बोलून दाखवला. स्मिता पाटील, डॉ. मोहन आगाशे, निळू फुले, सुलभा देशपांडे आदी कलाकारांच्या अकृत्रिम अभिनयाने नटलेला हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला, मात्र पाहिजे त्याला हवा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याची खंतही त्यांनी या मुलाखतीत बोलून दाखवली.

