मुंबई : "जैन समाज हा शांतताप्रिय आहे. शस्त्र उचलणं आमचं काम नाही. परवाच्या आंदोलनात शस्त्र घेऊन आलेले लोक आमचे नव्हते. पण गरज पडली तर आम्ही धर्मासाठी शस्त्रं देखील उचलू", असा इशारा जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी राज्य सरकारला दिला. दादर कबुतरखान्याजवळ माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
नेमकं काय म्हणाले जैन मुनी निलेशचंद्र? : "13 ऑगस्टपासून कबुतरखाने बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात जैन समाज उपोषणाला बसेल. आम्ही सत्याग्रह आणि उपोषणाचा मार्ग अवलंबणार आहोत. जैन समाज शांतताप्रिय आहे, शस्त्र उचलणं आमचं काम नाही. पण गरज पडली तर आम्ही धर्मासाठी शस्त्रंही उचलू. आम्ही भारताचं संविधान, न्यायालय आणि देवेंद्र फडणवीसला (एकेरी उल्लेख) मानत आहोत. पण, कोणी आमच्या धर्माच्या विरोधात गेलं तर बस्स... धर्माच्या विरोधात गेलं तर आम्ही न्यायालयालाही मानणार नाही," असं विधान जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी केलं.
लाख जैन बांधव उपोषणाला बसतील : पुढं जैन मुनी निलेशचंद्र म्हणाले की, "जीव दया आमच्या धर्मात आहे. मुंगीपासून ते हत्तीपर्यंत कोणताही जीव मरता कामा नये, हे आमच्या धर्मात लिहिलं आहे. तरी देखील जैन धर्माला का लक्ष्य केलं जातंय? निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन हा सगळा प्रकार सुरु आहे. पर्युषण पर्व संपल्यानंतर आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ. आता आम्ही शांत बसणार नाही. 13 तारखेला आम्ही उपोषण सुरु करू. मी एकटा आंदोलनाला करणार नाही, देशभरातील 10 लाख जैन बांधव इथे उपोषणाला बसतील", असा इशाराही त्यांनी दिला. तसंच, "कोणा बिल्डरसाठी महापालिका आणि पोलीस प्रशासन आमच्या पक्षांना मरू देत असेल, तर आम्ही सहन करणार नाही," असंही जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी म्हटलं आहे.
भाजपानं जैन समाजाला हिंसक बनवलं - संजय राऊत : "जैन समाज हा परंपरेनं अहिंसक आणि संयमी मानला जातो. पण, हातात शस्त्र घेऊन ते हिंसक होत असतील, तर ते त्यांच्या धर्माचा विचार पाळत नाहीत. या समाजाला हिंसक बनवण्याचं काम भाजपा आणि नरेंद्र मोदी करीत आहेत. त्यामुळं हा समाज त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर होत चालल्याचं दिसत आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
इगो हर्ट झाल्यासारखं वागतात - मनिषा कायंदे : "कबुतरखान्याचा प्रश्न सामाजिक आहे की धार्मिक आहे? इगो हर्ट झाल्यासारखं ते वागत आहेत. त्यांना नेमकं काय सिद्ध करायचं आहे? त्यांच्या समाजातील नेत्यांनी समोर यावं आणि यावर तोडगा काढावा. एवढं तुमचं कबुतरांवर प्रेम आहे, तर जैन मंदिरात जाळ्या का लावल्या? कबुतरांची वाढ झपाट्यानं होत आहे. यावर काहीतरी अंकुश आणला पाहिजे. जैन समाजाच्या आंदोलनावेळी काही महिला चाकू घेऊन आल्या होत्या. त्यांना तिकडं बोलावण्यात आलं होतं, हे सगळं व्हिडिओत स्पष्टपणं दिसतंय. तुमचं कबुतरांवर प्रेम आहे, तर तुम्ही घरी पिंजरामध्ये दोन-चार कबुतरं ठेवा. तुम्हाला सार्वजनिक जागेत वाद का निर्माण करायचा आहे?, " असा सवाल शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा :