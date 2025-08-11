ETV Bharat / state

माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी, जैन मठाच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य - SUPREME COURT

कोल्हापूरमधील 'माधुरी' हत्तिणीला प्रशासनानं जबरदस्तीनं जामनगर, गुजरातला नेल्याचा आरोप जैन मठानं सर्वोच्च न्यायालयात केलाय. त्यामुळे या वादाला नवा रंग मिळतोय का? असा सवाल उपस्थित झालाय.

Supreme court will decide faith of elephant by thursda
माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी (Source- ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 4:54 PM IST

मुंबई : कोल्हापूर येथील 'महादेवी' उर्फ 'माधुरी' हत्तिणीला प्रशासनानं जबरदस्तीनं जामनगर, गुजरातला नेल्याचा आरोप जैन मठाकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलाय. त्यामुळे या वादाला आता पुन्हा नवा रंग मिळतोय का? असा सवाल उपस्थित झालाय. जैन मठाकडून दाखल याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली.

महादेवीच्या भवितव्याच फैसला गुरुवारी - मुंबई उच्च न्यायालयानं माधुरी हत्तिणीबाबत घेतलेला निर्णय योग्यच असून, त्यात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच नकार दिलाय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी झाली होती. हायकोर्टाचा निकाल हा योग्यच असून, त्यात सुनावणी करण्यासारखं काहीही नाही, असं स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय.

Supreme court will decide faith of elephant by thursda
माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी (Source- ETV Bharat)

जैन मठासोबत वनतारा आणि राज्य सरकारही प्रतिवादी - मात्र या निकालानंतर नांदणी मठाच्या पंचक्रोशीत लोकांनी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन केलं होतं. ज्यात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटीच्याही घटना घडल्या. या दरम्यान सोशल मीडियावरही माधुरी हत्तिणीच्या बाजूनं मोठी मोहीम राबवण्यात आल्यानं स्थानिक राजकारण्यांनाही याकरिता रस्त्यांवर उतरावं लागलं. अखेर जनक्षोभ लक्षात घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यात लक्ष घालावं लागलं. त्यानंतर नांदणी मठ, वनताराचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीत याबाबत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचं ठरलं. ज्यात जैन मठासोबत वनतारा आणि राज्य सरकारही प्रतिवादी असेल असं स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यानुसार ही याचिका सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे सादर केली असता यावर गुरुवारी सुनावणी घेण्याचं सरन्यायाधीशांनी मान्य केलंय.

Supreme court will decide faith of elephant by thursda
माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी (Source- ETV Bharat)

वनताराची भूमिका - माधुरी हत्तिणीवरून लोकांनी आंदोलनादरम्यान अंबानींना लक्ष करण्यास सुरुवात करताच वनताराकडून माधुरीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. "आम्ही या हत्तिणीची कधी कुठेही मागणी केलेली नाही. या प्रकरणात आम्ही केवळ कोर्टानं दिलेले आदेश पूर्ण करतोय. जर कोर्टानं आदेश दिले तर आम्ही माधुरीला परत कोल्हापुरात पाठवू, तसेच तिची जशी काळजी वनतारामध्ये घेतली जातेय, तशीच कोल्हापुरातील मठात घेण्याचीही सोय उपलब्ध करून देऊ," असं वनताराच्या टीमकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलंय.

Supreme court will decide faith of elephant by thursda
माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी (Source- ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण - वर्ष 1992 पासून ही हत्तीण 'स्वतिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्था' या मठाकडे आहे. कोल्हापूर आणि कर्नाटक सीमारेषेवरील गावकऱ्यांचं या हत्तिणीशी भावनिक आणि आध्यात्मिक नात जोडलेलं आहे. मात्र या हत्तिणीची नीट काळजी घेतली जात नसल्याचा आरोप करत 'पेटा'नं याची तक्रार केली होती. याची शहानिशा करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीनं वर्ष 2023 मध्ये या हत्तिणीला गुजरातला पाठवण्याची शिफारस केली होती. त्याविरोधात मठाने वर्ष 2024 मध्ये हायकोर्टात पहिली याचिका दाखल केली होती. या समितीनं आमचं म्हणणं ऐकून न घेताच हत्तिणीला मठाकडून काढून घेण्याची शिफारस केल्याचा दावा मठानं याचिकेतून केला होता. त्यावर या समितीनं मठाचं म्हणणं ऐकून घेत योग्य तो निर्णय द्यावा, असे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. यादरम्यान अचानक उच्चाधिकार समितीनं हत्तिणीचा ताबा थेट गुजरातच्या जामनगर येथील राधे-कृष्ण ट्रस्टला देण्याचे आदेश डिसेंबर 2024 मध्ये जारी केले. या आदेशाविरोधात नव्यानं याचिका दाखल करून मठानं वर्ष 2025 मध्ये पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ज्यात जैन मठ आणि उच्चाधिकार समितीच्या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं आपला निकाल समितीच्या बाजूनं दिलाय.

Supreme court will decide faith of elephant by thursda
माधुरी उर्फ 'महादेवी'च्या भवितव्याचा फैसला गुरुवारी (Source- ETV Bharat)

जैन ट्रस्टचा दावा - कोल्हापूर आणि बेळगाव येथील 743 गावे या मठाशी जोडली गेली आहेत. या संस्थेलाही पौराणिक वारसा असून, हा मठ 1300 वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. रितसर परवानगी घेऊनच मठानं 33 वर्षांपूर्वी या हत्तिणीचा ताबा घेतला आहे. इथं हत्तिणीची योग्य ती काळजी घेतली जाते. माधुरी असं तिचं नाव असलं तरी पंचोक्रोशीत तिला 'महादेवी' या नावानं ओळखलं जात असून, ती मठात येणाऱ्या भाविकांसाठी पूजनीय आहे.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - 33 वर्षांनंतर जैन मठाचं हत्तिणीसोबत धार्मिक आणि भावनिक घट्ट होणं स्वाभाविक आहे. परंतु हत्तिणीचं वाढत वय आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या विचारात घेतल्या पाहिजेत. हत्तिणीचं आरोग्य उत्तम राहणं ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. जामनगरमध्ये तिला ज्या पद्धतीच्या उपचारांची आणि विशेष काळजीची गरज आहे, ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे इथून पुढे हत्तिणीनं तिथंच राहणं योग्य राहील. त्यासाठी लागेल ती सर्व मदत प्रशासनानं उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात दिलेत.

