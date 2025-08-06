मुंबई : कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून आता जैन समाजानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बुधवारी सकाळी दादर कबुतरखान्यासमोर जैन मंदिराच्या पुढाकारानं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात अनेक महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळालं. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर जैन मंदिरानं बुधवारी सकाळी बोलावलेली मीटिंग रद्द केली होती. त्यामुळं या आंदोलनाशी त्यांचा संबंध नाही. इथं बाहेरचे लोक आले होते, त्यांनी कायदा हातात घेतला, अशी प्रतिक्रिया मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
महिलांनी कबुतरखान्यावरील ताडपत्री फाडून टाकली : या आंदोलनावेळी महिलांनी हातात कटर आणि सुऱ्या घेऊन महापालिकेनं लावलेलं ताडपत्रीचं आच्छादन कापून काढलं. त्यानंतर महिलांनी तिथंच ठाण मांडून आंदोलनास सुरुवात केली. अचानकपणे जमलेला जमाव इतका मोठा होता की, पोलिसांना काही काळ केवळ बघ्याचीच भूमिका घ्यावी लागली. आंदोलनाच स्वरूप पाहता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कबुतरखान्याचा चौक हा दादर स्थानकाबाहेरील वाहतुकीच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या परिसरात काही शाळादेखील आहेत. त्यामुळं या परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती.
जैन मंदिरानं जबाबदारी नाकारली : बुधवारी सकाळी याच परिसरातील जैन मंदिरानं एक मीटिंग बोलावली होती. परंतु मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर ही मीटिंग रद्द केल्याचा दावा जैन मंदिराकडून करण्यात आला. त्यामुळं या आंदोलनाशी आमचा काहीही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया या आंदोलनानंतर जैन मुनींनी दिली. या घटनेनंतर मंत्री मंगलप्रभात लोढाही घटनास्थळी दाखल झाले होते. तेव्हा ते म्हणाले की, "या आंदोलनात बाहेरचे लोक आले होते. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मुंबई पोलिसांनी सर्व परिस्थिती योग्य पद्धतीनं हाताळली आहे."
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही जैन समाज आक्रमक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर जैन समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेत त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मात्र, त्यानंतरही पालिकेनं दादर कबुतरखान्यावरील ताडपत्री न हटवल्यानं जैन समाज आक्रमक झाला. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी यावर 'ई टीव्ही भारत'ला प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, "राज्य सरकार यात इतकी माघार का घेतंय?, धार्मिक भावना दुखावतील म्हणून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात घालणार का?, कबुतरांच्या विष्ठेमुळं दमा आणि इतर गंभीर आजार होतात. हा देखील विचार करावा." तर मंगलप्रभात लोढा हे वरळी सी फेसवर एक आलिशान बंगला उभारत आहेत तिथं कबुतरांना खायला जागा द्या, अशी खोचक प्रतिक्रिया मंगळवारी आदित्य ठाकरेंनी दिली होती. तर जैन समाजानं हा अतिरेक थांबवावा, अशी आक्रमक प्रतिक्रिया मनीषा कायंदे यांनी दिली. कबुतरांना खायला घालताना फुटपाथवर पडलेला धान्याचा खच, पक्ष्यांची विष्ठा, त्यामुळं पसरणारी अस्वच्छता आणि दुर्गंधी या बाबी मनुष्यवस्तीत होणं आता थांबवायला हवं, असंही त्या म्हणाल्या.
गुरुवारी हायकोर्टातील सुनावणी महत्त्वाची : मुंबई महापालिकेनं कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्यानं त्यांचा मृत्यू होतोय. त्यामुळं त्यांना खाद्य घालण्यापासून रोखू नका, अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांच्यासह काही पक्षीप्रेमींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा देखील तितकाच महत्त्वाचा असल्याचं स्पष्ट करत तूर्तास हायकोर्टान याबाबत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच आदेश धुडकावून पक्ष्यांना खाऊ घालणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करा, असे आदेश हायकोर्टानं महापालिकेला दिले. वर्ष 1993 पासून हा कबुतरखाना आहे, त्यालाही संरक्षण मिळालंच पाहिजे. पण कबुतरांना खाऊ घालण्याकरिता पर्यायी जागा द्यायला हवी, अशी प्रतिक्रिया आता जनसामान्यांतून येत आहे.
हेही वाचा -