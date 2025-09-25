ETV Bharat / state

मदत किटवरील फोटोवरून राजकारण करणे चुकीचे, यापूर्वी तुम्हीही फोटो लावत होता, शिंदेंची विरोधकांवर टीका

नुकसानग्रस्तांना मदतीसाठी किट देण्यात आलेत. त्याच्यावर एकनाथ शिंदे यांचा फोटो लावला आहे. या जाहिरातीवरून विरोधकांनी टीका केली आहे, यालाही शिंदेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 11:49 AM IST

मुंबई - यावर्षी पावसाने वेळेच्या आधीच हजेरी लावली आहे. 27 मे रोजी राज्यात मान्सून दाखल झाल्याचा दावा हवामान विभागाने केला आहे. यानंतर पावसाची राज्यभर संततधार सुरूच आहे. सप्टेंबर महिना संपत आला तरीही राज्यातील काही भागात कोसळधार सुरूच आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीपिकांचे, घरांचे, गुरांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी महायुतीचे मंत्री, मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर आहेत. नुकसानग्रस्तांना मदतीसाठी किट देण्यात आलेत. त्याच्यावर एकनाथ शिंदे यांचा फोटो लावला आहे. या जाहिरातीवरून विरोधकांनी टीका केली आहे, यालाही शिंदेंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

लोकांचे सांत्वन करताना जाहिरात कशासाठी? : दरम्यान, राज्य सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत कर्जमाफी झालेली नाही. पण सरकारकडून मदत करताना स्वतःची प्रसिद्धी केली जात आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. यावर जोरदार पलटवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. अतिवृष्टीमुळं सध्या लोक बेघर झाली आहेत. अनेक लोक जखमी झालेत, जनावरे वाहून गेली आहेत. शेती पिकांचं होत्याचं नव्हतं झालंय. अशावेळी लोकांना धीर देणे, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे महत्त्वाचे आहे. फोटो लावून किट वाटप केले तर त्याचे कुणी राजकारण करू नये. यापूर्वी तुमच्याकडून मदत केली, त्यावेळी तुम्हीही कार्यकर्त्यांचे, नेत्यांचे फोटो लावत होता. मग आता आम्ही फोटो लावला तर त्याचे राजकारण कशासाठी करता, असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

लोकांना मदत मिळणं महत्त्वाचं : दुसरीकडे जेव्हापासून मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली आहे. तेव्हापासून सरकार इथल्या लोकांबाबत अतिशय संवेदनशील आहे. मदतीसाठी सरकार शेतीच्या बांधावर पोहोचले आहे. आम्ही तिकडे लोकांशी संवाद साधतोय आणि त्यांना धीर देत आहोत. त्यांना ज्या लागणाऱ्या वस्तू आहेत, त्यामध्ये भांडी, कपडे, निवारा, रेशन या सगळ्या गोष्टी पुरवत आहोत. जर तुम्हाला मदत करायची असेल तुम्ही करा. पण उगाच फोटोवरून राजकारण करू नका. शेवटी तिथल्या नुकसानग्रस्त भागातील लोकांना मदत मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. पण विरोधक कोणत्याही कारणावरून टीका करतात. हे चुकीचे आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

