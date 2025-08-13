ETV Bharat / state

घरगुती सॅनिटरी अन् कचऱ्याचे वर्गीकरण करून महापालिकेकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य, नोंदणीकृत आस्थापनांना ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण होणार - MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्याचे वर्गीकरण करून महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य असून, नोंदणीकृत आस्थापनांना ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण केले जाणार आहे.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महापालिका (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने ‘घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्यांचे संकलन’ म्हणजेच डोमेस्टिक सॅनिटरी अँड स्पेशल केअर वेस्ट कलेक्शन सेवा कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ही सेवा आता मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या म्हणजेच बल्क वेस्ट जनरेटर आस्थापनांसाठी अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. त्यामुळे अशा आस्थापनांनी या सेवेसाठी नोंदणी करून त्यांच्याकडील घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ते महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

महापालिकेकडून ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण : महापालिकेच्या माहितीनुसार, या सेवेअंतर्गत आजवर नोंदणी केलेल्या विविध गृहनिर्माण संस्था, निवासी संकुल, श्रृंगार केंद्र (ब्यूटी पार्लर), महिला वसतिगृह, शैक्षणिक संस्था आदी आस्थापनांना या कचऱ्याच्या संकलनासाठी विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सोमवार 18 ऑगस्ट 2025 पासून करण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिलीय.

अत्यंत घातक प्रकारच्या कचऱ्याकडे दुर्लक्ष : घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्यांत प्रामुख्याने वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स, टॅम्पॉन्स, निरोध आणि इतर स्वच्छतासंबंधित बाबींचा तसेच शरीर पुसण्यासाठी वापरलेले विविध द्रवांनी दूषित कापूस, बँडेजेस (जसे की लघवी, रक्त, लाळ, पू, विष्ठा, नखांनी दूषित झालेले), कालबाह्य औषधी (इंजेक्शन, सुई, रेझर ब्लेड्स) आणि श्रृंगार केंद्रामध्ये (ब्यूटी पार्लर) निर्माण होणारा कचरा (वॅक्सिंग स्ट्रिप्स, पीपीई) आदींचा समावेश असतो. हा अत्यंत घातक प्रकारचा कचरा असला तरी बरेचदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि सामान्य घरगुती कचऱ्यामध्येच ते टाकले जात असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.

आजवर 3 हजार 536 आस्थापनांची नोंदणी : महापालिकेच्या माहितीनुसार, डोमेस्टिक सॅनिटरी अँड स्पेशल केअर वेस्ट कलेक्शन या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी आजवर 3 हजार 536 आस्थापनांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये 2 हजार 91 गृहनिर्माण संस्था, 1 हजार 146 श्रृंगार केंद्र, 286 शैक्षणिक संस्था, 40 महिला वसतिगृह यांचा समावेश आहे. या सर्व आस्थापनांकडून आतापर्यंत सुमारे 202 टन घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा संकलित करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.

क्यूआर कोड स्कॅन करूनही नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार : आतापर्यंत या कचरा संकलन सेवेसाठी नोंदणीकृत न झालेल्या आस्थापनांना आताही यासाठी नोंदणी करता येणार आहे. सेवेचा लाभ घेण्यासाठी https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6zR8XHoOzXRNanCCdj4oKtS27Iu7vuaXBANiCGoKCfUCn5g/viewform या लिंकवर जाऊन नोंदणी करावी लागणार असून, मुंबईतील नोंदणीकृत आस्थापनांना व्हॉट्सॲप तसेच अन्य माध्यमातून क्यूआर कोड पाठविण्यात येत आहे. सदर क्यूआर कोड स्कॅन करूनही नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असेही दिघावकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचाः

मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने ‘घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्यांचे संकलन’ म्हणजेच डोमेस्टिक सॅनिटरी अँड स्पेशल केअर वेस्ट कलेक्शन सेवा कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ही सेवा आता मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या म्हणजेच बल्क वेस्ट जनरेटर आस्थापनांसाठी अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. त्यामुळे अशा आस्थापनांनी या सेवेसाठी नोंदणी करून त्यांच्याकडील घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ते महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

महापालिकेकडून ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण : महापालिकेच्या माहितीनुसार, या सेवेअंतर्गत आजवर नोंदणी केलेल्या विविध गृहनिर्माण संस्था, निवासी संकुल, श्रृंगार केंद्र (ब्यूटी पार्लर), महिला वसतिगृह, शैक्षणिक संस्था आदी आस्थापनांना या कचऱ्याच्या संकलनासाठी विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेल्या ‘पिवळ्या कचरापेटी’चे वितरण घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सोमवार 18 ऑगस्ट 2025 पासून करण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिलीय.

अत्यंत घातक प्रकारच्या कचऱ्याकडे दुर्लक्ष : घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचऱ्यांत प्रामुख्याने वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स, टॅम्पॉन्स, निरोध आणि इतर स्वच्छतासंबंधित बाबींचा तसेच शरीर पुसण्यासाठी वापरलेले विविध द्रवांनी दूषित कापूस, बँडेजेस (जसे की लघवी, रक्त, लाळ, पू, विष्ठा, नखांनी दूषित झालेले), कालबाह्य औषधी (इंजेक्शन, सुई, रेझर ब्लेड्स) आणि श्रृंगार केंद्रामध्ये (ब्यूटी पार्लर) निर्माण होणारा कचरा (वॅक्सिंग स्ट्रिप्स, पीपीई) आदींचा समावेश असतो. हा अत्यंत घातक प्रकारचा कचरा असला तरी बरेचदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि सामान्य घरगुती कचऱ्यामध्येच ते टाकले जात असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.

आजवर 3 हजार 536 आस्थापनांची नोंदणी : महापालिकेच्या माहितीनुसार, डोमेस्टिक सॅनिटरी अँड स्पेशल केअर वेस्ट कलेक्शन या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी आजवर 3 हजार 536 आस्थापनांनी नोंदणी केली आहे. त्यामध्ये 2 हजार 91 गृहनिर्माण संस्था, 1 हजार 146 श्रृंगार केंद्र, 286 शैक्षणिक संस्था, 40 महिला वसतिगृह यांचा समावेश आहे. या सर्व आस्थापनांकडून आतापर्यंत सुमारे 202 टन घरगुती सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा संकलित करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.

क्यूआर कोड स्कॅन करूनही नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार : आतापर्यंत या कचरा संकलन सेवेसाठी नोंदणीकृत न झालेल्या आस्थापनांना आताही यासाठी नोंदणी करता येणार आहे. सेवेचा लाभ घेण्यासाठी https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6zR8XHoOzXRNanCCdj4oKtS27Iu7vuaXBANiCGoKCfUCn5g/viewform या लिंकवर जाऊन नोंदणी करावी लागणार असून, मुंबईतील नोंदणीकृत आस्थापनांना व्हॉट्सॲप तसेच अन्य माध्यमातून क्यूआर कोड पाठविण्यात येत आहे. सदर क्यूआर कोड स्कॅन करूनही नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असेही दिघावकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचाः

ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी भाजपाची मोर्चेबांधणी; 'टीम फडणवीस' लागली कामाला, जाणून घ्या राजकीय समीकरण

आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राच्या माध्यमातून मुंबईच्या डबेवाल्यांचा इतिहास जिंवत होणार; जाणून घ्या सविस्तर...

For All Latest Updates

TAGGED:

YELLOW WASTE BINSHOUSEHOLD SANITARYESTABLISHMENTSमुंबई महापालिकाMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.