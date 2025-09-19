"राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी", पडळकरांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून सुप्रिया सुळे आक्रमक!
राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
Published : September 19, 2025 at 5:53 PM IST
मुंबई : भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल केलेल्या अश्लाघ्य वक्तव्याची राज्यभरात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज (19 सप्टेंबर) मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत गोपीचंद पडळकर यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. सुप्रिया सुळे यांनी राजकारण हे विचारांचं आणि कामगिरीचं असावं. मतभेद असावेत, मनभेद असू नयेत, असं सांगत वैयक्तिक स्तरावर केलेली वक्तव्यं समाजात चुकीचा संदेश देतात, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
पडळकर यांच्यावर कारवाई करणार का? : "जयंत पाटील हे अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जबाबदार नेतृत्व आहे. त्यांच्याबद्दल पडळकरांनी केलेलं वक्तव्य हे केवळ असभ्यच नाही तर लोकशाही संस्कृतीला धक्का देणारे आहे," अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली. तसंच सुप्रिया सुळे यांनी भाजपा नेतृत्वालाही धारेवर धरलं. "भाजपाकडून पडळकर यांच्यावर कारवाई करणार का? की अशा वक्तव्यांना मूकसंमती दिली जाणार?," असा सवाल देखील त्यांनी केला. याशिवाय, राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
महिलांविषयी अपमानास्पद सूर लावणं ही दुर्दैवी बाब : पत्रकार परिषदेदरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी महिलांचा संदर्भ देत पडळकरांच्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आज महिला राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पुढं येत आहेत, अशा परिस्थितीत महिलांविषयी अपमानास्पद सूर लावणं ही दुर्दैवी बाब आहे. जयंत पाटील यांच्या मातोश्री ज्या हयात नाहीत, ज्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्यावर वक्तव्य करणं हे घृणास्पद आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या अगदी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी जरी असभ्य भाषा वापरली तरी त्या भाषेला विरोध करत राहू," असंही सुप्रिया सुळे ठामपणे म्हणाल्या.
वक्तव्यांचं मी कधीच समर्थन करणार नाही - मुख्यमंत्री : दरम्यान, गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. "गोपीचंद पडळकर यांनी जे वक्तव्य केलं, ते योग्य आहे, असं माझं मत नाही. कोणाच्या परिवाराबद्दल वक्तव्य करणं योग्य नाही. मी पडळकर यांच्याशी याबाबत बोललो आहे. शरद पवारांचा मला फोन आला होता, त्यांनाही मी सांगितलं की अशा वक्तव्यांचं समर्थन मी कधीच करणार नाही. पडळकर हे तरुण आणि आक्रमक नेते आहेत, पण अनेकदा आक्रमकता दाखवताना आपल्या बोलण्याचा अर्थ काय निघेल, याचा विचार त्यांनी करावा. त्यांना मी याबाबत सूचनाही केल्या आहेत. त्यांना भविष्यात मोठा नेता होण्याची संधी आहे. त्यामुळं बोलताना त्याचे परिणाम विचारात घ्यावेत, असा सल्ला मी दिला आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
