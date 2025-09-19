ETV Bharat / state

"राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी", पडळकरांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून सुप्रिया सुळे आक्रमक!

राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

Supriya Sule
सुप्रिया सुळे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 5:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल केलेल्या अश्लाघ्य वक्तव्याची राज्यभरात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज (19 सप्टेंबर) मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत गोपीचंद पडळकर यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. सुप्रिया सुळे यांनी राजकारण हे विचारांचं आणि कामगिरीचं असावं. मतभेद असावेत, मनभेद असू नयेत, असं सांगत वैयक्तिक स्तरावर केलेली वक्तव्यं समाजात चुकीचा संदेश देतात, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

पडळकर यांच्यावर कारवाई करणार का? : "जयंत पाटील हे अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जबाबदार नेतृत्व आहे. त्यांच्याबद्दल पडळकरांनी केलेलं वक्तव्य हे केवळ असभ्यच नाही तर लोकशाही संस्कृतीला धक्का देणारे आहे," अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली. तसंच सुप्रिया सुळे यांनी भाजपा नेतृत्वालाही धारेवर धरलं. "भाजपाकडून पडळकर यांच्यावर कारवाई करणार का? की अशा वक्तव्यांना मूकसंमती दिली जाणार?," असा सवाल देखील त्यांनी केला. याशिवाय, राजकारणात सभ्यता राखणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

महिलांविषयी अपमानास्पद सूर लावणं ही दुर्दैवी बाब : पत्रकार परिषदेदरम्यान सुप्रिया सुळे यांनी महिलांचा संदर्भ देत पडळकरांच्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "आज महिला राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पुढं येत आहेत, अशा परिस्थितीत महिलांविषयी अपमानास्पद सूर लावणं ही दुर्दैवी बाब आहे. जयंत पाटील यांच्या मातोश्री ज्या हयात नाहीत, ज्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्यावर वक्तव्य करणं हे घृणास्पद आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या अगदी आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी जरी असभ्य भाषा वापरली तरी त्या भाषेला विरोध करत राहू," असंही सुप्रिया सुळे ठामपणे म्हणाल्या.

वक्तव्यांचं मी कधीच समर्थन करणार नाही - मुख्यमंत्री : दरम्यान, गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. "गोपीचंद पडळकर यांनी जे वक्तव्य केलं, ते योग्य आहे, असं माझं मत नाही. कोणाच्या परिवाराबद्दल वक्तव्य करणं योग्य नाही. मी पडळकर यांच्याशी याबाबत बोललो आहे. शरद पवारांचा मला फोन आला होता, त्यांनाही मी सांगितलं की अशा वक्तव्यांचं समर्थन मी कधीच करणार नाही. पडळकर हे तरुण आणि आक्रमक नेते आहेत, पण अनेकदा आक्रमकता दाखवताना आपल्या बोलण्याचा अर्थ काय निघेल, याचा विचार त्यांनी करावा. त्यांना मी याबाबत सूचनाही केल्या आहेत. त्यांना भविष्यात मोठा नेता होण्याची संधी आहे. त्यामुळं बोलताना त्याचे परिणाम विचारात घ्यावेत, असा सल्ला मी दिला आहे," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. मराठा समाजासाठी दिलासादायक बातमी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांचा लाभ थेट गावात मिळणार
  2. ओंकार हत्ती पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गातून गोव्यात दाखल; गोवा वनविभाग अलर्ट मोडवर
  3. 'पहिला iPhone 17 मीच खरेदी करणार' या हट्टामुळे 'अ‍ॅपल'प्रेमींमध्ये हाणामारी, मुंबईच्या बीकेसीत तणावाचं वातावरण

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईगोपीचंद पडळकरजयंत पाटीलसुप्रिया सुळेSUPRIYA SULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.