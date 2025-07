ETV Bharat / state

रायगड जिल्ह्यातील डाक विभागात 4 ऑगस्टपासून IT 2.0 प्रणाली लागू, सेवा होणार अधिक जलद - POSTAL DEPARTMENT

Published : July 31, 2025 at 3:49 PM IST

By ETV Bharat Marathi Team

रायगड- डिजिटल भारत अभियानाला बळकटी देणाऱ्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत रायगड जिल्ह्यातील डाक विभागात 4 ऑगस्ट 2025 पासून ‘IT 2.0’ प्रणाली लागू केली जाणार आहे. भारतीय डाक विभागाच्या या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना अधिक जलद, सुरक्षित, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सेवा मिळणार आहेत.

IT 2.0 प्रणाली ही एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्रणाली : भारतीय डाक विभाग हे केवळ टपाल सेवा पुरवणारे कार्यालय राहिले नसून, आता ते विविध सरकारी, वित्तीय आणि सामाजिक सेवांचं केंद्रबिंदू बनलं आहे. पासपोर्ट सेवा, आधार अपडेट, विमा सेवा, गॅस सबसिडी, रेल्वे आरक्षण, वृद्धापकाळ, निवृत्ती सेवा यासह अनेक महत्त्वाच्या सेवा पोस्ट कार्यालयांमार्फत दिल्या जात आहेत. या सेवांमध्ये अचूकता, पारदर्शकता आणि जलदगती आणण्यासाठी IT 2.0 प्रणाली सादर केली जात आहे. IT 2.0 प्रणाली ही एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्रणाली असून, तिच्यामार्फत नागरिकांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत.

IT 2.0 प्रणाली म्हणजे काय?