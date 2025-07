ETV Bharat / state

"माणसांच्या अस्तित्वासाठी वाघ टिकणं अत्यंत महत्वाचं"; वन्यजीव अभ्यासकांच्या या विचारामागे काय दडलाय अर्थ? - GLOBAL TIGER DAY 2025

जागतिक व्याघ्र दिन ( Source- ETV Bharat Reporter )

Published : July 29, 2025

अमरावती- वाघ जगला तर जंगल टिकेल. जंगलं टिकलं तर नदी टिकेल. नदी टिकली तर पाणी, अन्न आणि प्राणवायू टिकतं. माणसांच्या दृष्टीनं व्यवहारिक विचार केला तर माणसांच्या अस्तित्वासाठी वाघ टिकणं अत्यंत महत्वाचं आहे. यामुळं वाघाबाबत जागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशान संपूर्ण जगात २९ जुलै हा दिवस जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. वाघांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनं यावर्षी 'चला वाघ वाचवू' या ही संकल्पना राबविली जात आहे. जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त जगभरात असणारं वाघांचं अस्तित्व, भारतात वाघांची परिस्थिती आणि महाराष्ट्रात व्याघ्र संवर्धनासाठी सुरू असणारी धडपड याबाबत "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



रशियातल्या सेंट पीटर्सबर्ग या शहरात २०१० मध्ये जागतिक व्याघ्र परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत २९ जुलै या तारखेला जागतिक व्याघ्र दिन साजरा करण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी भारतानं आपल्या देशात वाघांची संख्या दुपट्ट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं निश्चित करण्यात आलं. विशेष म्हणजे भारतानं हे उद्दिष्ट अपेक्षित वेळेच्या आधीच पूर्ण केलं, अशी माहिती राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आणि वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे यांनी दिली. Tiger day (Tiger day)

