बाळासाहेबांचा अपमान महागात पडेल, रामदास कदम यांच्या आरोपांना संजय राऊतांचा सडेतोड प्रत्युत्तर

रामदास कदम यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं असून, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी रामदास कदम यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे.

मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळाव्यात आणि नंतरदेखील माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. इतकंच नव्हे तर त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि माझी नार्को टेस्ट घ्या, असे आव्हानही दिलंय. या वक्तव्यांमुळे राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलं असून, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी रामदास कदम यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी कदम यांना दोनदा विधान परिषदेवर पाठवलं : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर जी विटंबना केली जाते आहे, त्याची जबर किंमत रामदास कदम यांना मोजावी लागेल. उद्धव ठाकरे यांनी कदम यांना दोनदा विधान परिषदेवर पाठवलं, मंत्री केले, पक्षाने भरभरून दिलं. पण कृतज्ञ राहण्याऐवजी ते आता गरळ ओकत आहेत. लाज वाटली पाहिजे, अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी रामदास कदम यांच्यावर टीका केली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शेवटच्या काळात ते स्वतः उपस्थित होते, असे सांगत त्या काळात कदम कुठे होते?, असा प्रश्न राऊत यांनी कदम यांना विचारला.

बाळासाहेबांचीच नव्हे तर त्यांच्या मृतदेहाचीही विटंबना : तसेच त्यावेळी तिथे कोणी नव्हतं. आम्ही मोजके लोक होतो आणि आता त्यांच्या मृत्यूबाबत खोटं पसरवून उद्धव ठाकरे यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ही केवळ बाळासाहेबांचीच नव्हे तर त्यांच्या मृतदेहाचीही विटंबना आहे,” असा आरोप राऊत यांनी केला. पद आणि पैसा यासाठी रामदास कदम किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकतात हे त्यांच्या वक्तव्यांतून दिसून आलं आहे. फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी ते बोलले, पण त्यांना टाळ्या मिळाल्या नाहीत. आज महाराष्ट्र त्यांच्या या वक्तव्यावर थुंकतो आहे, अशा शब्दांत संजय राऊतांनी रामदास कदम यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला.

कदम यांनी केलेल्या विधानांची फळं त्यांना भोगावीच लागतील : रामदास कदम यांना याची किंमत मोजावी लागेल ही किंमत कायदेशीर, पब्लिक किंवा नियतीच्या स्वरूपात असेल, पण रामदास कदम यांनी केलेल्या विधानांची फळं त्यांना भोगावीच लागतील. या वादामुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

