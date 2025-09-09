मराठा आरक्षणाबाबत अंमलबजावणीचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश, उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक
मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
Published : September 9, 2025 at 7:40 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज (9 सप्टेंबर) मुंबईत झाली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. विशेषतः आंदोलनादरम्यान 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या प्रकरणात आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसंच, मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
शासनाच्या निर्णयांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर : बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत शासनाच्या निर्णयांचे काटेकोर पालन करण्यावर भर देण्यात आला. यानुसार, या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल," असं विखे-पाटील यांनी नमूद केलं. यासाठी दर सोमवारी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून, त्याचा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळाला सादर केला जाईल. शिवाय, मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि आर्थिक सहाय्य देण्याचंही सरकारनं ठरवलं आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांनी शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत विखे-पाटील म्हणाले, "ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास थोडा वेळ लागेल. यासाठी जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करून त्यांना विनंती केली जाईल."
ओबीसी समाजाच्या नाराजीबाबत भुजबळांशी चर्चा करणार : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनीही यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात विखे-पाटील म्हणाले, "हा निर्णय विचारपूर्वक आणि सर्व बाजूंचा विचार करून घेण्यात आला आहे. मी स्वतः भुजबळ यांच्याशी भेटून त्यांचे गैरसमज दूर करेन. शासन निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता नाही." तसंच, ओबीसी समाजाच्या हितासाठी मुख्यमंत्री यांनी स्वतंत्र समिती स्थापन केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
