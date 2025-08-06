Essay Contest 2025

पारंपरिक शेतीला नवा पर्याय : ‘काळी पाठ’ खेकड्यांच्या शेतीतून मिळतंय भरघोस उत्पन्न - CRAB FARMING IN KOLHAPUR

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णात पाटील या शेतकऱ्यानं खेकड्याची शेती सुरू केली आहे. या शेतीच्या माध्यमातून पर्यायी उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण झाला आहे.

Crab Farming in Kolhapur
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णात पाटील यांनी सुरू केला खेकडा शेतीचा प्रयोग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 7:10 PM IST

कोल्हापूर : बाजारभावातील अस्थिरता आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीसाठी केलेला खर्चही कित्येकदा निघत नाही, अशा दयनीय अवस्थेत आज बळीराजा आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी आता पारंपरिक शेतीसोबत पूरक व्यवसायांकडे वळताना दिसत आहेत. करवीर तालुक्यातील एका प्रगतिशील शेतकऱ्यानं याच दिशेनं एक अभिनव पाऊल टाकलं आहे. कृष्णात पाटील असं या प्रयोगशील शेतकऱ्याचं नाव आहे.

खेकड्यांची शेती, पर्यायी उत्पन्नाचा नवा स्रोत : कृष्णात पाटील या शेतकऱ्यानं खेकड्यांची शेती सुरू केली आहे. कमी जागेत बारमाही उपलब्ध असलेल्या खेकड्यांच्या शेतीमुळे उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत खुला झाला आहे. या प्रयोगात उत्पादन खर्च कमी असून नफा अधिक मिळू शकतो. त्यामुळे भविष्यात खेकड्यांची शेती हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक नवा, भरवशाचा आणि पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकतो, असा विश्वास कृष्णात पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

Crab Farming In Kolhapur
एचडीपी कागदाच्या सहाय्यानं बंदिस्त खेकडा शेतीचा प्रयोग (ETV Bharat Reporter)

'काळी पाठ' प्रजातीच्या खेकड्यांची शेती : खरं तर, पश्चिम महाराष्ट्र हा साखर पट्टा म्हणून ओळखला जातो. उतारा चांगला असल्यामुळे या भागातील उसाला चांगला दर मिळतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून वातावरणातील बदल ऊस शेतीसाठी अडचणी निर्माण करत आहेत. अवेळी पडणारा मुसळधार पाऊस, खतांचे वाढलेले दर आणि एकरी उत्पादन खर्च यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ऊस शेती परवडत नसल्याची तक्रार होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक म्हणून दुग्ध व्यवसायाची वाट धरली. आता त्याहीपुढे जात, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील भाटणवाडी येथील प्रगतिशील शेतकरी कृष्णात पाटील यांनी ‘आत्मा’ (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था)च्या मदतीनं 20 बाय 20 फूट आकाराच्या बेडमध्ये एचडीपी कागदाच्या सहाय्यानं बंदिस्त खेकडा शेतीचा प्रयोग केला आहे. या प्रयोगात 'काळी पाठ' या जातीच्या गोड्या पाण्यातील खेकड्यांची पैदास करण्यात आली आहे. टाकाऊ खाद्यपदार्थांचा पुनर्वापर करून या खेकड्यांना खाद्य पुरवलं जातं. साधारणतः 7 महिन्यांनंतर खेकडे पूर्ण क्षमतेने वाढून विक्रीसाठी तयार होतात. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात काळ्या पाठीच्या गोड्या पाण्यातील खेकड्यांना मोठी मागणी असल्यानं शेतकरी कृष्णात पाटील यांनी हा प्रयोग सुरू केला. खर्च वजा जाता पूरक शेती म्हणून चांगला आर्थिक मोबदला मिळू शकतो, असा विश्वासही पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

Crab Farming In Kolhapur
20 बाय 20 फूट आकाराच्या बेडमध्ये खेकड्याची शेती करता येते (ETV Bharat Reporter)

काळ्या पाठीचा खेकडा आरोग्यासाठी चांगला : कोल्हापूर खवय्यांची नगरी म्हणून ओळखली जाते. इथं ताज्या खेकड्याचं कालवण आणि रस्सा केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जातात. नदीच्या पाण्यात जीवनसत्त्वांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे जिल्ह्यातील पंचगंगा, दूधगंगा, वेदगंगा, कृष्णा, धामणी आणि भोगावती या नदीखोऱ्यांमध्ये काळ्या पाठीच्या खेकड्यांची पैदास मोठ्या प्रमाणात आढळते. चव आणि पोषणमूल्य यामुळे या खेकड्यांना बाजारात चांगली मागणी आहे. याच कारणामुळे कृषी उद्योजक कृष्णात पाटील यांनी काळ्या पाठीच्या खेकड्यांच्या पैदाशीला प्राधान्य दिलं आहे.

Crab Farmer Krushnat Patil
काळी पाठ प्रजातीचा खेकडा दाखवताना शेतकरी कृष्णात पाटील (ETV Bharat Reporter)

काळ्या पाठीच्या खेकड्यांना शेतकऱ्यांची पसंती : पावसाळ्याची सुरुवात म्हणून ओळखला जाणारा जून-जुलै महिना हा खेकड्यांचा प्रजनन काळ मानला जातो. खेकड्यांच्या काळ्या पाठीच्या जातीतील मादी एकाचवेळी सुमारे 600 पिल्लांना जन्म देते. त्यामुळे उत्पादन क्षमता अधिक असल्याने शेतकरी प्रामुख्याने या जातीच्या खेकड्यांची शेती करण्यास प्राधान्य देतात. या पिल्लांच्या खाद्याची गरज भागवण्यासाठी चिकनमधील टाकाऊ भाग, शिजवलेला भात, मासा कापल्यानंतर उरलेले टाकाऊ पदार्थ वापरले जातात. उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या पिल्लांपैकी जिवंत राहणाऱ्यांचं प्रमाणही या जातीमध्ये जास्त असल्याचं शेतकरी कृष्णात पाटील यांनी सांगितलं.

'आत्मा'ची शेतकऱ्यांना मोलाची साथ : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाअंतर्गत कार्यरत कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा) कडून नाविन्यपूर्ण शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. याच उपक्रमांतर्गत खेकड्यांची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्मा संस्थेकडून 6 हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जात आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठीही आत्मा संस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. कृषी विभागाचे अधिकारी सुंदरम माने, निखिल कुलकर्णी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन कृष्णात पाटील यांना लाभले.

