पिंपरी - चिंचवड (पुणे) : उद्योग नगरीतील पश्चिम उपनगर भागात आणि पवनेच्या कुशीत 'हिंजवडी आयटी हब' वसलंय. जवळपास दीडशे ते दोनशे नामांकित कंपन्या या हबमध्ये असून, प्रतिदिन तीन ते साडेतीन लाख कर्मचारी, नागरिक हे या हबमध्ये ये- जा करत असतात. त्यामुळं या भागात वाहतूक देखील मोठ्या प्रमाणात होत असते. जवळपास दोन लाखांपेक्षा जास्त वाहनं या भागात ये - जा करत असतात. हे आयटी हब जवळपास 2800 एकर जागेत पसरलंय. 'हिंजवडी आयटी हब' भारतातच नव्हे तर जगाच्या नकाशावर नामांकित असणारं प्रसिद्ध आयटी पार्क म्हणून पुणे शहराला लाभलं आहे.
तीन टक्के नागरिक हब पाहण्यासाठी येतात : गेल्या पंचवीस वर्षांपूर्वी या हिंजवडी ग्रामीण भागात सामान्य नागरिकाला जायचं म्हणलं तर, छातीवर दगड ठेवून खासगी वाहन घेऊन जावं लागायचं, कारण डोंगर आणि ओसाड पडलेल्या जमिनीशिवाय तेथे काहीच नव्हतं. परंतु, आज याच ठिकाणी दिवसाला तीन ते चार लाख नागरिकांचा प्रवास होतो. त्यातील 3 टक्के लोक हे फक्त हिंजवडी आयटी पार्क कशा पद्धतीचं बनवलं आहे हे पाहण्यासाठी येतात, तर बाकीचे 97 टक्के लोक हे तेथील कर्मचारी असून, आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी ये-जा करतात.
'राजीव गांधी आयटी पार्क' : नक्की एवढ्या जलद गतीनं विकास आणि मल्टीपर्पज कंपन्या कशा पद्धतीनं येथे दाखल झाल्या त्याचं कारणही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जवळपास पंचवीस वर्षांपूर्वी हिंजवडीत 'राजीव गांधी आयटी पार्क' उभं राहिलं. यासाठी आजूबाजूची मारुंजी गाव, माणगाव आणि हिंजवडी या गावाच्या लगत असणाऱ्या जमिनी संपादित करून हे आयटी हब उभा झाल्याचं अजवरचं चित्र आहे. हे आयटी पार्क फेज वन, फेज टू, फेज थ्री अशा तीन टप्प्यात उभं राहिलं आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) नं उभारलाय. येथे इन्फोसिस, विप्रो, TCS सारख्या कंपन्या आहेत. त्यामुळं उच्चशिक्षित कर्मचारी आणि इतर कर्मचारी यांची असणारी आवश्यकताही तेवढीच मोठी होती.
पायाभूत सुविधांपासून कर्मचारी वंचित : याची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर परराज्यातून देखील उच्चशिक्षित कर्मचारी येथे कुटुंबासह दाखल झाले. त्यामुळं हिंजवडी आयटी हब परिसराच्या आजूबाजूतील या तीन गावांना सोन्याचा भाव आला. या आयटी पार्कमुळं स्थानिक नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा मूलभूत प्रश्न तर सुटला. परंतु, परराज्यातून आणि परशहरातून स्थलांतरित झालेला कर्मचारी हा शासकीय पायाभूत सुविधांपासून मात्र वंचित राहिला.
'हिंजवडी हब' नको रे बाबा : खराब रस्ते आणि पावसाळ्यात पडणारे खड्डे, अतिक्रमणामुळं अरुंद झालेले रस्ते, खराब रस्त्यांमुळं होणारी वाहतूक कोंडी, वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी असणारे पर्यायी बंद मार्ग, ही समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव, भूसंपादन अभावी मंजूर रस्त्याचे अपूर्ण कामे, सोसायट्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची होणारी गैरसोय, नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आल्यानं रस्त्यावर साचणारे पाणी, तर मेट्रोच्या कामामुळं रस्त्यावर पडलेला राडारोडा, त्यामुळं हे अरुंद झालेले रस्ते पाहताच आजूबाजूच्या शहरातील नागरिक 'हिंजवडी हब' नको रे बाबा हा नकारार्थी शब्द पुटपुटत असतात.
सोन्यापेक्षा महाग जमिनी : या प्रत्येक अडचणींना मूलभूत विकास कामांची गरज असताना आजूबाजूंच्या ग्रामपंचायतींनी आणि स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडं तक्रारी दाखल केल्या. परंतु, आज ही परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. हीच परिस्थिती पाहता आशिया खंडात नामांकित असणारे 'हिंजवडी आयटी पार्क' आणि तेथील उच्चभ्रू असणाऱ्या सोसायटी वर्गातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागतं. सोन्याच्या भावानं नव्हे तर सोन्यापेक्षा महाग असणाऱ्या जमिनी आज विकत घेण्यासाठी किंवा भाडेतत्वावर घेण्यासाठी कोणीही लवकर तयार होत नाही. कोरोनानंतरच्या काळात ऑफिससाठी आणि घरांसाठी होणारी भूखंडाची मागणी बरीच कमी झाली. अधिक माहिती घेतली असता, गेल्या पाच वर्षात दोनच भूखंडांची विक्री झालेली असून, हिंजवडी आयटी पार्ककडं मोठ्या कंपनीनं पाठ फिरवल्याचं चिन्ह दिसत आहे, तसा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला होता. यामुळं हिंजवडी ऐवजी खराडी, विमान नगर, चाकण एमआयडीसी सारख्या भागांना मोठ्या प्रमाणात कंपनी मालकांनी प्राधान्य दिल्याचं दिसून येत आहे.
किती आहे जागेचं भाडं? : हिंजवडी तेथील जमिनींचे दर मात्र कमी झाले नाहीत. साधे ऑफिस घ्यायचं झालं तरी त्याला तीन टप्प्यात गणलं जातं. कमीत कमी सोयी- सुविधा आणि फर्निचर नसलेल्या जागा म्हणजे 'बेअर सेल' ही आज 40 ते 45 रुपये प्रति स्क्वेअर फुट महिना भाड्याने दिली जाते, तर किमान थोडे फर्निचर असलेली जागा म्हणजे 'वॉर्म सेल' ही 60 ते 65 रुपये प्रति स्क्वेअर फुट महिना या दराने दिली जाते. तर फर्निचर आणि सर्वं सुविधा तयार असलेल्या ऑफिसला 'प्लग इन प्रॉपर्टी' असं म्हटलं जातं. याचा दर 75 ते 80 रुपये प्रति स्क्वेअर फूट प्रमाणे आकारला जातो. आज राहण्यासाठी घर घ्यायचं झालं तरी दहा ते बारा हजार प्रति स्क्वेअर फूट दर आकारला जाता.
महाराष्ट्रातील आयटी उद्योगातील उलाढाल किती? : 'सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पावर ऑफ इंडिया'च्या अहवालानुसार अधिक माहिती घेतली असता, 2023 ते 2024 मध्ये सॉफ्टवेअर निर्यातीतून सर्वाधिक उत्पन्न मिळवण्यात कर्नाटक राज्य अव्वल स्थानी राहिलं आहे. कर्नाटकचे आयटी क्षेत्रातील उत्पन्न हे चार लाख नऊ हजार 95 करोड एवढं आहे. त्या पाठोपाठ असलेल्या महाराष्ट्रातील आयटी उद्योगातील उलाढाल ही 1 लाख 83 हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. आयटी क्षेत्रामध्ये राज्यात सर्वाधिक म्हणजे मोठे उत्पन्न हे पुण्यातून येते. हा आकडा एक लाख पाच हजार अठरा कोटी एवढा आहे. यातील 60 टक्के म्हणजेच जवळपास 60 ते 65 हजार कोटी एवढे उत्पन्न एकमेव हिंजवडी आयटी पार्कमधूनच मिळतं. जर या स्पर्धेत टिकून राहायचं असेल आणि आयटी क्षेत्रात अव्वल स्थानी यायचं असेल तर प्रशासनाने हिंजवडी पार्कवर मोठ्या प्रमाणात लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं राहणार आहे. हिंजवडीला जोडले जाणारे मुख्य तीन रस्ते आहेत. वाकड, महाळुंगे आणि सुस या गावांचे रस्ते छोटे व एकपदरी असल्याने वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे.
महाराष्ट्रात 'M हब' सुरू करावं : हेच रस्ते पुढे जाऊन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगरपालिका यांना जोडले जातात. त्यामुळं येथील रस्त्याची कामं केल्याशिवाय हिंजवडीच्या वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न सुटणार नाही. यामुळं येणारा कामगार वेळेवर कामावर रुजू होईल. त्यांचं जीवन सुखकर होईल. "पायाभूत सुविधांबरोबर धोरणावर सुद्धा काम होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांबरोबर उत्पादक कंपन्या देखील येथे येतील. ज्याप्रमाणे तेलंगणामध्ये स्टार्ट अपला प्रोत्साहन प्रशिक्षण देण्यासाठी 'T हब' केंद्राची निर्मिती झाली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा 'M हब' उभारण्याबाबत हालचाली सुरू व्हायला हव्यात. आयटी क्षेत्राची लाट पाहता आयटीतील मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हिंजवडी सारख्या भागात असे केंद्र जलद गतीने उभारण्याची खूप गरज आहे," असं मत प्रेसीडेंट,हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडेंट्स ट्रस्टचे अध्यक्ष ज्ञानेंद्र हुलसूरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना मांडलं.
मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांनी आयटी पार्कला भेट देणं आवश्यक : "सुख- सुविधांच्या या समस्येमुळं दाखल झालेल्या कंपन्या आता परराज्यात स्थलांतरित होण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या सर्व गोष्टींना सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. येथून जाणाऱ्या कंपन्या पुन्हा येथेच राहण्यासाठी किंवा इतर नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात खेचून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांनी या आयटी पार्कला वारंवार भेट देणं खूप आवश्यक आहे, जेणेकरून येथील पायाभूत सुविधांचा अभ्यास होईल आणि येथे आणखी विकासकामे करता येतील. नुकत्याच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या एका भेटीने बऱ्याचशा कामांना गती मिळाली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी हिंजवडीला जोडणाऱ्या रस्त्यांना अरुंद करून व इतर पर्यायी मार्ग शोधून रस्त्यांची निर्मिती केली पाहिजे, जेणेकरून होणारी वाहतूक कोंडी कुठेतरी थांबेल आणि नव्याने येणाऱ्या कंपनी धारकांना मार्ग सुखकर होइल," असं मत फोरम फोर आयटी एम्प्लॉईजचे अध्यक्ष पवनजीत माने यांनी मांडलं.
पर्यायी रस्ते केल्याशिवाय वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही : हिंजवडी येथील ग्रामपंचायत सरपंच गणेश जांभुळकर यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, "हिंजवडी पार्क येथील पर्यायी रस्ते केल्याशिवाय वाहतूक कोंडीचा मुलभूत प्रश्न सुटणार नाही. जे रस्ते वाहतुकीसाठी आहेत, त्यांची दुरुस्ती करणं महत्त्वाचं आहे. सांडपाण्याचे ओढे, नाले जे बुजवण्यात आले आहेत ते खुले करण्यात आले पाहिजेत. पर्यायी रस्त्यांसाठी अनधिकृत बांधकाम सुद्धा पाडण्यात आले आहेत. परंतु, वाढीव रस्त्याचं काम हे खूप दिवसापासून ठप्प आहे, याकडं पीएमआरडीएने सातत्याने लक्ष देऊन काम केलं पाहिजे. रस्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जाणाऱ्या जमिनीबाबतीत लवकर निर्णय घेऊन त्यांना त्यांचा परतावा दिला पाहिजे. हिंजवडी गावातील नागरिकांना या सर्व गोष्टींची पूर्तता झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही."
कंपन्या स्थलांतरित झाल्या नाहीत : "दोन वर्षापासून बाहेरून येणाऱ्या कंपन्यांनी जमिनीसाठी एमआयडीसीला मोठी मागणी केली आहे. परंतु, एमआयडीसी अंतर्गत भूखंड शिल्लक नसल्यानं येथे बाहेरून येणाऱ्या नव्या कंपन्या येत नाहीत. कारण एमआयडीसी अंतर्गत कंपनी स्थापन होण्यासारखे भूखंड शिल्लक राहिले नाहीत. येथून कोणतीही कंपनी स्थलांतरित झालेली नाही. कंपन्या स्थलांतरित होणारी चर्चा ही चुकीची आहे. या हिंजवडी पार्कमुळं आमच्या स्थानिक गावकऱ्यांचा खूप मोठा फायदा झालेला आहे. अनेकांनी पीजीसाठी मोठमोठे घरं बांधली आहेत. त्यामुळं त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळं हिंजवडीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांनी सुद्धा पॉझिटिव्ह स्वरूपात ठेवावा," असं आवाहन हिंजवडी ग्रामपंचायतचे सरपंच गणेश जांभुळकर यांनी केलं.
उत्तम पायाभूत सुविधा देण्याची गरज : एकंदरीत विचार केला तर, हिंजवडी आयटी क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे. भविष्यातही हेच हिंजवडी पार्क आणखी प्रगती करू शकते. मात्र, उत्तम पायाभूत सुविधा देण्यासाठी येथे प्रामुख्याने, परिसरातील विकास आराखड्यातील रस्ते विकसित करणे, सुरक्षिततेसाठी पोलीस गस्त वाढवणे, ज्यादा बस सेवा सुरू करणे, उड्डाणपूलांची निर्मिती करणे, अवजड वाहनांचे नियोजन करणे, पार्किंगची व्यवस्था करून देणे, ई रिक्षाची एकात्मिक प्रणाली विकसित करणं महत्वाचं ठरणार आहे. यामुळं हिंजवडी आयटी पार्कचे नाव आयटी क्षेत्रात अव्वल स्थानी येण्यास मदत होईल.
