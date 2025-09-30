आई-वडिलांच्या लग्नाचा वाढदिवस; मुलगा अन् सुनेनं साईबाबांना अर्पण केला सुवर्ण मुकुट
इंदोर येथील साई भक्त परिवारानं साईबाबांना तब्बल 33 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट (Gold Mukut) अर्पण केलाय.
शिर्डी : इंदोर येथील रहिवासी असलेल्या सिंधुक सिंग या साईभक्ताने आज आपल्या आई-वडिलांसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. आई-वडिलांच्या लग्नाला आज 44 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने सिंधुक सिंग यांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 33 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा मुकुट अर्पण केला.
साईबाबांच्या चरणी सोन्याचा मुकुट अर्पण :मूळ इंदोर येथील रहिवासी असलेले सिंधुक सिंग आणि पत्नी हे नोकरीसाठी विदेशात असतात. सिंधुक सिंग यांचे वडील गजित सिंग आणि आई निधी हे दोघेही पती-पत्नी इंदोर येथेच राहतात. आज आई-वडिलांच्या लग्नाला 44 वर्षे पूर्ण झाल्याने मुलगा आणि सुनेने मिळून साईबाबांच्या चरणी 33 ग्रॅम वजनाचा सोन्याचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केलाय. लग्न झाल्यानंतर मुलगा आणि त्याची पत्नी दोघेही विदेशात नोकरीसाठी स्थायिक झाले आहेत. मात्र, या दोघांनीही आपल्या पगारातील थोडे-थोडे पैसे साठवून आमच्या लग्नाच्या 44 व्या वाढदिवसानिमित्त साईबाबांच्या चरणी सोन्याचा मुकुट अर्पण केला असल्याचं सिंधुकचे आई-वडील यांनी सांगितलं.
असा मुलगा आणि सून देवाने सर्वांना द्यावा : शिर्डी साईबाबांच्या कृपेने आमचे कुटुंबीय सुखी-समाधानी असून, साईबाबांनी आमच्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्या असल्याचं यावेळी सिंधुक सिंग यांनी सांगितलं. हे माझे सासू-सासरे नसून माझेच आई-वडील आहेत. त्यामुळे आज आम्ही पती-पत्नीने जे काही केले आहे ते आमच्या आई-वडिलांसाठीच केले, अशी भावना सुनेने व्यक्त केली आहे. असा मुलगा आणि सून देवाने सर्वांना द्यावा, अशी प्रार्थना यावेळी सिंधुक यांच्या आई-वडिलांनी साईबाबांच्या चरणी केली आहे.
साई संस्थानच्या अधिकाऱ्यांकडून सत्कार : साईबाबांना सोन्याचा मुकुट अर्पण करणाऱ्या साईभक्त सिंग परिवाराने आपण दिलेल्या सोन्याच्या मुकुटाची किंमत मात्र सांगितली नसली तरी या सोन्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त कुटुंबातील प्रेम मौल्यवान असल्याचं दिसून आलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर सिंग कुटुंबीयांचा साईबाबा संस्थानच्या अधिकाऱ्यांकडून शाल, साईबाबा मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला असून, पुढील आयुष्य सुखाचे आणि समाधानाचे जाओ, अशा शुभेच्छा संस्थानच्या वतीनं सिंग कुटुंबीयांना देण्यात आलाय.
