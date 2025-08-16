मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम विमान वाहतुकीवरही झाला आहे. दृष्यमानता कमी झाल्यामुळं शनिवारी इंडिगोच्या एका विमानाला धावपट्टीवर उतरताना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागली. कमी उंचीवरून 'गो-अराऊंड' करीत असताना एअरबस प्रकारातील या विमानाच्या शेपटाचा स्पर्श (टेल स्ट्राइक) मुंबई विमानतळाच्या धावपट्टीला झाला. मात्र, वैमानिकानं प्रसंगावधान दाखवत विमान पुन्हा हवेत नेलं आणि दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी लँडिंग केलं. या विमानातील सर्व प्रवासी सुखरुप असल्याची माहिती इंडिगोच्या वतीनं देण्यात आली.
इंडिगोचं एअरबस प्रकारातील ए-321 (फ्लाईट नं - 6E1060) हे विमान बँकॉहून मुंबईच्या दिशेनं येत होतं. मात्र, पावसामुळं दृष्यमानता कमी झाल्यानं विमान धावपट्टीवर उतरवण्यात अडथळे आले. वैमानिकानं पहिल्यांदा लँडिंगचा प्रयत्न केला असता, विमान उतरण्याजोगी स्थिती नसल्यानं कमी उंचीवरून गो-अराऊंड करण्यात आलं. त्यावेळेस हवेत पुन्हा झेप घेताना या विमानाच्या शेपटाचा धावपट्टीला स्पर्श झाला. मात्र, दुसऱ्या प्रयत्नात वैमानिकानं सुखरुप लँडिंग केल्यानं प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. इंडिगोच्या ए-321 विमानातील गेल्या दोन वर्षांतील हा सातवा टेल स्ट्राइक आहे.
इंडिगोच्या जनसंपर्क विभागानं याविषयी स्पष्टीकरण दिलं आहे. "१६ ऑगस्ट २०२५ रोजी, मुंबईत प्रतिकूल हवामानामुळं इंडिगोच्या एअरबस ए-321 विमानाच्या मागील भागाचा धावपट्टीला स्पर्श झाला. कमी उंचीवर गो-अराउंड करत असताना ही घटना घडली. त्यानंतर, विमानानं दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वीपणे लँडिंग केलं. नियमानुसार संबंधित विमानाची आवश्यक तपासणी, दुरुस्ती आणि नियामक परवानगी मिळाल्यानंतरच पुन्हा कार्यरत केले जाईल", अशी माहिती इंडिगोच्या वतीनं देण्यात आली.
टेल स्ट्राइक म्हणजे काय? - टेल स्ट्राइक म्हणजे विमानाचा मागील भाग अर्थात शेपूट टेकऑफ किंवा लँडिंग दरम्यान धावपट्टीला स्पर्श करणं. बहुतांश टेल स्ट्राइक हे लँडिंगदरम्यान कमी दृष्यमानता, खराब हवामान किंवा मानवी चुकांमुळे होतात. टेल स्ट्राइकमुळं विमानाचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. शिवाय दुरुस्तीसाठी विमान काही काळासाठी सेवेतून बाहेर काढावं लागतं. टेल स्ट्राइक टाळण्यासाठी वैमानिकांना योग्य प्रशिक्षण देणं आवश्यक असल्याची माहिती हवाई वाहतूक तज्ज्ञ नितीन जाधव यांनी ई-टीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
