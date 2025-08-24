पुणे : सामान्य नागरिकांप्रमाणेच देशाच्या सीमेवर लढणारे सैनिक देखील बाप्पाचे भक्त आहेत. भारतीय सैनिक सीमेवर अहोरात्र पहारा देत असल्यानं त्यांना गणेशोत्सवात सहभागी होता येत नाही. त्यामुळं यंदा भारतीय सैन्यातील 33, 6, 19, 1, 101 इन्फन्ट्री आणि 71 इन्फन्ट्री युनिटच्या सैनिकांना अरुणाचल प्रदेश, पठाणकोट, गुवाहाटी आणि राजस्थानसह सीमा भागात गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी श्रींची प्रतिकात्मक मूर्ती स्थापन करण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं 'श्रीं'ची हुबेहूब दोन फुटी प्रतिकात्मक मूर्ती रविवारी विविध ठिकाणी पाठवण्यात आली आहे.
मूर्ती सीमा भागात रवाना : सीमावर्ती भागात दगडूशेठ गणपतीची प्रतिकात्मक मूर्ती स्थापन करण्याची इच्छा सैनिकांच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आली होती. यानुसार रविवारी या मूर्ती विविध ठिकाणी रवाना झाल्या. यावेळी ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी, उत्सव प्रमुख अक्षय गोडसे यांसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भक्तीभावानं उत्सवात होतात सहभागी : सीमेवर तैनात असताना भारतीय सैनिक परिवारासोबत उत्सव साजरा करू शकत नाही. ते या बाप्पाच्या मंडपाला आपलं घर-परिवार समजुन भक्तीभावानं उत्सवात सहभागी होतात. राज्यात गणोशत्सवाची लगबग पाहायला मिळते. बाप्पाच्या आगमणामुळं सर्वजणचं खूश असतात. आगमनापूर्वी तयारीच्या साहित्यानं सर्व बाजारपेठा सजल्या आहेत. बाप्पाच्या आगमनाची चाहूलच सुखावणारी असते.
व्यापारी सज्ज, दुकानं सजली : गणेश चतुर्थी हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख आणि उत्साहानं साजरा केला जाणारा सण आहे. या काळात बाजारपेठांमध्येही विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी उसळते. हे लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांची आकर्षक सजावट केली आहे. दुकानं रंगीबेरंगी रोषणाईनं उजळून निघत आहेत. विद्युत रोषणाईचं साहित्य, आकर्षक सजावटीच्या वस्तू, गणेश मूर्ती सजविण्यासाठी लागणारे रत्नजडित खडे, पारंपरिक कपडे, खाद्यपदार्थ, भुसारी आणि पूजाविधींसाठी लागणाऱ्या वस्तू अशा विविध वस्तू विक्रीसाठी मांडण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा :