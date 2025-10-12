ETV Bharat / state

परदेशातील भारतीयांची दिवाळी होणार गोड; भारतीय पोस्ट विभागाची खास सेवा

पिंपरी-चिंचवड पोस्ट विभागानं परदेशातील भारतीयांसाठी दिवाळी फराळ पाठवण्याची सुविधा सुरू केली असून, कमी दरात जलद व सुरक्षित सेवा उपलब्ध आहे.

परदेशातील भारतीयांची दिवाळी होणार गोड (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
पिंपरी-चिंचवड : दिवाळी तोंडावर आल्यानं परदेशात असलेल्या भारतीयांना घरच्या फराळाची आठवण येते. ही गरज ओळखून टपाल विभागानं एक विशेष सुविधा सुरू केली आहे. आता पिंपरी-चिंचवड शहर पोस्ट कार्यालयातून जगभरात दिवाळीचा फराळ पाठवता येणार आहे.

परदेशातील भारतीयांची दिवाळी गोड करण्याची सोय : शहरातील निवडक पोस्ट ऑफिसमध्ये फराळासाठी अल्प दरात सुरक्षित पॅकेजिंग आणि विशेष बुकिंग काऊंटरची सोय उपलब्ध आहे. स्पीड पोस्ट आणि रजिस्टर पोस्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सेवांचे दर खासगी कुरिअर कंपन्यांपेक्षा बरेच कमी आहेत. जलद सेवा आणि विश्वासार्हता ही या सेवेची वैशिष्ट्ये आहेत. प्रवासासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचवून, पोस्ट विभागानं परदेशातील भारतीयांची दिवाळी गोड करण्याची सोय उपलब्ध केली आहे.

नागरिकांच्या घरी लगबग सुरू : "यंदाच्या दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात फराळ विदेशात पाठवला आहे. नागरिकांच्या घरी अजूनही लगबग सुरूच आहे. नागरिकांच्या घरी जाऊन फराळ स्वीकारून पोस्ट ऑफिसमध्ये आणावा लागतो. यानंतर फराळाचं व्यवस्थित पॅकिंग करून विदेशात पाठवण्याची तयारी केली जाते. ही पॅकिंग पोस्ट ऑफिस स्वतः सर्व गोष्टींची काळजी घेऊन करत आहे. आपल्या शहरातून गेल्यावर वर्षी 95 लाख रुपयांचे फराळ पाठवले होते. परंतु यंदाच्या वर्षी एक करोड रुपयांच्यावर फराळ पाठवायची तयारी केली आहे," अशी माहिती पोस्ट विभागाचे जनसंपर्क निराक्षक काळुराम पारखी यांनी दिली.

भारतीय पोस्ट विभागाची अल्प दरात सुविधा : ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आणि जर्मनी या देशांमध्ये सर्वात जास्त फराळ पाठवला जाते. प्रत्येक देशाचे वेगवेगळे किलोनुसार दर आकारले जातात. यंदाच्या वर्षी फराळ पाठवण्याचं नियोजन चांगल्या पद्धतीनं केलं आहे. यामध्ये फराळाच्या पॅकिंगमध्ये द्रव्य (लिक्विड) स्वरूपात कोणताही फराळ स्वीकारलेला नाही. फराळ चांगल्या पद्धतीनं पॅकिंग करून कुठंही डॅमेज होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. तसंच फराळ लवकरात लवकर पोहचवण्याचं काम भारतीय पोस्ट विभाग करत आहे. इतर खासगी कुरिअर कंपन्यांपेक्षा भारतीय पोस्ट विभागाचे दर अल्प दरात असून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात फराळ पाठवला आहे. जर एखाद्या नागरिकाला कसल्याही प्रकारचा त्रास किंवा उशिरा फराळ पोहोचत असेल, तर त्या तक्रारीचं निवारण तत्काळ करून तो फराळ नियोजनबद्ध पोहचवला जातो. याच गोष्टींना अनुसरून नागरिकांनी भारतीय पोस्ट विभागावर मोठा विश्वास ठेवून यंदाच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात फराळ पाठवला आहे.

भारतीय पोस्ट विभागास प्राधान्य द्या : "भारतीय आणि परदेशातील नागरिकांनी देखील भारतीय पोस्ट विभागाच्या माध्यमातून फराळ पाठवला आहे. तसंच इतर कुरिअर सेवा दिल्या तर नक्कीच भारतीय पोस्ट विभागाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न तयार होईल. त्यामुळं सर्व नागरिकांना हेच आवाहन केलं आहे की आपल्या भारतीय पोस्ट विभागाचे दर हे अल्प आहेत. भारतीय पोस्ट विभाग हा विश्वासू नाते जपण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात आपण भारतीय पोस्ट विभागास जोडले जाऊ. जास्तीत जास्त नागरिकांनी भारतीय पोस्ट विभागास प्रथम प्राधान्य देऊन आपले नातेसंबंध जपुयात," असं आवाहन काळुराम पारखी यांनी केलं.



भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट दर :

देशप्रति 5 किलो चे दर
रशिया 3918 रुपये
ऑस्ट्रेलिया 6485 रुपये
कॅनडा 5428 रूपये
जर्मनी 3988 रुपये
नेदरलँड 3976 रुपये
यूएई 2548 रुपये
युनायटेड किंग्डम4337 रुपये
जपान 2909 रुपये

