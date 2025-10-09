ETV Bharat / state

भारतीय राजकारणाला घराणेशाहीचा विळखा; महाराष्ट्रातील 403 पैकी 129 आमदार-खासदार घराणेशाहीतून

धक्कादायक म्हणजे महाराष्ट्रातील 403 पैकी तब्बल 129 आमदार-खासदारांची पार्श्वभूमी ही घराणेशाहीची आहे.

vidhan bhavan
विधानभवन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 8:40 PM IST

7 Min Read
मुंबई : आम्ही सत्तेत आल्यास भारताला घराणेशाहीमुक्त करू, असा दावा अनेक पक्षांनी केला. मात्र, भारतीय राजकारणातून घराणेशाही हद्दपार होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत चालल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे ज्या-ज्या पक्षांनी असे नारे दिले, त्या त्या पक्षांनाही घराणेशाहीचा विळखा बसत चालल्याचं Association for Democratic Reforms संस्थेच्या (एडीआर) अहवालातून समोर आलं आहे. धक्कादायक म्हणजे महाराष्ट्रातील 403 पैकी तब्बल 129 आमदार-खासदारांची पार्श्वभूमी ही घराणेशाहीची आहे.

एडीआरनं प्रमुख राज्यांमधील 4 हजार 100 हून अधिक प्रतिनिधींच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आधारित हा अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्यात सर्व राजकीय पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार, विधानसभा आणि विधान परिषद आमदारांचा समावेश आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्यानं किंवा जवळच्या नातेवाईकानं यापूर्वी राजकीय पद भूषवलेलं असल्यास, त्याला घराणेशाहीच्या परिप्रेक्ष्यात अंतर्भूत करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी 32 टक्के जणांची पार्श्वभूमी ही घराणेशाहीची आहे.

देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक : अभ्यास अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशात 604 पैकी 141 (23 टक्के) प्रतिनिधी घराणेशाहीतून आलेले आहेत. एकूण लोकप्रतिधींच्या संख्येनुसार हे राज्य घराणेशाहीत अव्वल आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र (403 पैकी 129, 32 टक्के), बिहार (360 पैकी 96, 27 टक्के) आणि कर्नाटक (326 पैकी 94, 29 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. तुलनेनं लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी असताना, आंध्र प्रदेशात 255 पैकी तब्बल 86 आमदार-खासदार हे घराणेशाहीचं प्रतिनिधीत्व करतात. ही टक्केवारी देशात सर्वाधिक म्हणजे 34 टक्के इतकी आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र 32 टक्के आणि आणि कर्नाटक 29 टक्क्यांनी तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

महाराष्ट्रात महिलांचं प्रमाण अधिक : महाराष्ट्रातील 364 पुरुष प्रतिनिधींपैकी 102 (28 टक्के) हे घराणेशाहीतून आहेत, तर 39 महिलांपैकी 27 (69 टक्के) राजकीय कुटुंबांतून आहेत. याचा अर्थ, महिलांमधील घराणेशाहीचा दर पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे. उत्तर प्रदेशानंतर (29 महिला) महाराष्ट्र या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

महाराष्ट्रात भाजपामध्ये सर्वाधिक घराणेशाही
पक्ष आमदार-खासदार
भाजपा 59
राष्ट्रवादी21
शिवसेना15
काँग्रेस16
शिवसेना (उबाठा)7
राष्ट्रवादी (शरद पवार)8
अपक्ष 3



महाराष्ट्रातील चित्र असं... : लोकसभेचा विचार करता, महाराष्ट्रातील 19 खासदारांची पार्श्वभूमी घराणेशाहीची आहे. त्यात भाजपाचे 5, काँग्रेस 5, शिवसेना 2, शिवसेना (यूबीटी) 3, एनसीपी (शरद पवार) 3 आणि एका अपक्ष खासदाराचा समावेश आहे. घराणेशाहीची पार्श्वभूमी असलेल्या महाराष्ट्रातील 7 नेत्यांची राज्यसभेवर निवड झाली आहे. त्यात भाजपाचे 2, काँग्रेस 1, शिवसेना 1, आणि राष्ट्रवादीच्या 3 खासदारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेतही घराणेशाही वरचढ असल्याचं दिसतं. इथले एकूण 19 आमदार घराणेशाहीचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्यात भाजपा 6, काँग्रेस 5, शिवसेना 4, यूबीटी 1, एनसीपी 2 आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश आहे. विधानसभेला निवडणूक आलेल्या आमदारांमध्येही घराणेशाही वरचढ दिसते. आजमितीला महाराष्ट्र विधानसभील 288 आमदारांपैकी 84 जण हे घराणेशाहीतून आलेले आहेत. त्यात भाजपा 46, काँग्रेस 5, शिवसेना 8, यूबीटी 3, एनसीपी 16, शरद पवार 5 आणि एका अपक्ष आमदाराचा समावेश आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांची "ईटीव्ही भारत"चे संपादक सचिन परब यांनी घेतली होती विशेष मुलाखत. त्यावेळी त्यांनी घराणेशाहीवर भाष्य केलं होतं. (ETV Bharat Reporter)

होय, मी घराणेशाहीतून आले आहे - सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) खासदार सुप्रिया सुळे यांची "ईटीव्ही भारत"चे संपादक सचिन परब यांनी गेल्या जुलै महिन्यात विशेष मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या होत्या की, "होय, मी घराणेशाहीतून आले आहे. कोणत्या पक्षात घराणेशाही नाही? काँग्रेसचे अर्ध्याहून अधिक घराणेशाहीतील नेते भाजपामध्ये आहेत. मात्र, घराणेशाहीचा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत होता. माझ्या मतदारसंघात काँग्रेसचे चार आमदार होते. ते चारही आमदार भाजपामध्ये आहेत. चारही आमदार घराणेशाहीचे आहेत. ते माझ्यासारखेच आहेत, त्यात काय आहे? घराणेशाहीबाबत लोक निर्णय घेतील. काँग्रसेचे बहुतांश आमदार अथवा निवडणूक लढविणारे आमदार भाजपामध्ये गेले आहेत. त्याचबरोबर अजित पवार हे भाजपासोबत आहेत. मग, काँग्रेसमुक्त भारत कसा होईल? काँग्रेसमधील सर्व टॅलेंट आज भाजपामध्ये आहे. विरोधी पक्षात राहून भाजपामधील अनेक नेत्यांना लढा दिला होता. तसंच मेहनत केली होती. अशा नेत्यांच काय होणार, हे पाहून दु:ख वाटतं. ते नेते मागे राहिले आहेत."

शिवसेना (उबाठा) प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांची प्रतिक्रिया... (ETV Bharat Reporter)



भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते आता सतरंज्या उचलण्यापुरते - हर्षल प्रधान

शिवसेना (उबाठा) प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी सांगितलं की, "घराणेशाही आम्ही मिटवू, अशा वल्गना भाजपानं केल्या होत्या. पण, आज त्यांच्याकडचे 90 टक्के नेते हे घराणेशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात. भाजपाचं जे मूळ होतं, रा.स्व. संघातून आलेले भाजपाचे कार्यकर्ते आता राहिलेले नाहीत. आता भाजपामध्ये सगळा इंपोर्टेड माल आहे. उद्धव ठाकरे नेहमी म्हणतात, हा आता भाकड जनता पक्ष झालेला आहे. एखाद्या पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यांना कॉर्नर करायचे आणि मग त्यांना भाजपात घ्यायचं. त्यामुळे भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते आता सतरंज्या उचलण्यापुरते आणि खुर्च्या लावण्यापुरते मर्यादीत राहिले आहेत. घराणेशाही आम्ही मिटवू, अशा वल्गना भाजपानं केल्या, पण सामान्य जनतेचा भ्रमनिरास करणारी ही पार्टी ठरली. आपल्याच मुला-मुलींना, नातेवाईकांना तिकिटं, हा यांचा गोरखधंदा झालेला आहे. आणि सर्वसामान्य जनतेचा त्यांच्यावरचा विश्वास आता उठलेला आहे."

राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांची प्रतिक्रिया... (ETV Bharat Reporter)


भारतीय राजकारण जमीनदारी आणि वंशपरंपरेवर आधारित - जयंत माईणकर

याविषयी राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणाले की, "भारतीय राजकारण हे जमीनदारी पद्धती आणि वंशपरंपरेवर आधारित आहे, असं मी म्हणेन. केवळ भाजपा आणि कम्युनिस्ट हे दोन पक्ष सोडले, तर उर्वरित सगळे पक्ष हे एखाद्या कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत. जो कोणी त्या पक्षाचा संस्थापक असेल, त्याच्या नंतर त्याचा मुलगा, मुलगी, नातेवाईक किंवा जो कोणी नामनिर्देशित केला जातो, तोच त्या पक्षाचा अध्यक्ष बनतो. त्या पक्षाची सत्ता आली, तर मुख्यमंत्री बनतो. ही परंपरा अगदी जम्मू काश्मीरपासून ते केरळपर्यंत सुरू आहे. भाजपाकडे वंशपरंपरा नाही, असं मी जे म्हणतोय त्याचं कारण त्यांचे वरचे सगळे नेते हे आतापर्यंत बॅचलर होते. पण, भाजपामध्ये खाली आमदार-खासदारांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात वंशपरंपरा आहे. हे योग्य आहे का, असा प्रश्न तुम्ही विचारलात, त्यावर मी वेगळ्या पद्धतीनं उत्तर देतो. उदाहरणादाखल विखे-पाटील घराण्याविषयी चर्चा करू. काँग्रेसनं जेव्हा सुजय विखे पाटील यांना तिकिट देण्यास असमर्थता दाखवली, तेव्हा राधाकृष्ण विखेंनी जाऊन शरद पवारांची मनधरणी केली. पण, शरद पवारांनी त्याला तयारी दर्शवली नाही. मग सुजय विखेंनी सरळ भाजपामध्ये प्रवेश केला. ही विखेंची राजकारणातील तिसरी पिढी. म्हणजे एखाद्या पक्षानं तिकिट नाकारलं, तर दुसरा पक्ष त्यांना घेण्यास तयार आहे. अशोक चव्हाणांसारख्या नेत्याचं, त्यांच्या कुटुंबाचं संपूर्ण आयुष्य काँग्रेसमध्ये गेलं. ज्यांच्यावर इतके आरोप झाले, त्यांना देखील घ्यायला भाजपा तयार आहे. त्यामुळं भाजपा असं म्हणू शकत नाही, की आम्ही वंशपरंपरेला राजकारणात स्थान देत नाही. बाकीच्या पक्षात वरच्या पातळीवरून घराणेशाही सुरू होते, तर भाजपात खालच्या स्तरावरून (आमदार-खासदार) इतकाच काय तो फरक. विशाल पाटलांचं उदाहरण घ्या. काँग्रेस आणि शिवसेनेतील (उबाठा) रस्सीखेचीत त्यांना तिकिट नाकारण्यात आलं. ते अपक्ष लढले आणि निवडून आले. जनाधाराचा फायदा हे लोक घेतात आणि आपली जमीनदारी कायम ठेवतात. घराणेशाही हा प्रकार संपता संपणारा नाही. भाजपा काय करतंय, नेहरू गांधी घराण्यावर आरोप करताना स्वतःच्या पायाखाली काय जळतंय, याचा विचार करत नाहीत. आमदार-खासदारांना तिकिटं देताना आपणही घराणेशाहीची परंपरा कायम ठेवली नाही का, याचं उत्तर ते सोयीस्करपणे टाळतात."

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील घराणेशाही

1) पवार कुटुंब, बारामती

  • शरद पवार - माजी कृषी मंत्री, राज्यसभा सदस्य
  • सुप्रिया सुळे - शरद पवार यांच्या कन्या, बारामती मतदारसंघाच्या खासदार
  • अजित पवार - शरद पवार यांचे पुतणे; महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री
  • सुनेत्रा पवार - राज्यसभा सदस्य अजित पवार यांच्या पत्नी.
  • रोहित पवार - शरद पवार यांचे नातू, अजित पवार यांचे पुतणे. कर्जत जामखेड मतदारसंघाचे आमदार.

2) ठाकरे घराणे

  • उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, विधान परिषद आमदार, शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख, बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपूत्र
  • आदित्य ठाकरे - बाळासाहेबांचे नातू, उद्धव ठाकरेंचे सुपूत्र, माजी मंत्री, वरळी विधानसभेचे आमदार.
  • राज ठाकरे - बाळासाहेब ठाकरेंचे पुतणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष
  • अमित ठाकरे - बाळासाहेबांचे नातू, राज ठाकरेंचे सुपूत्र, मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष

3) चव्हाण कुटुंब, नांदेड

  • शंकरराव चव्हाण (1920-2004)- केंद्रीय अर्थ आणि गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे चौथे मुख्यमंत्री
  • अशोक चव्हाण - शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र. महाराष्ट्राचे 15 वे मुख्यमंत्री
  • अमिता अशोकराव चव्हाण - शंकरराव चव्हाण यांच्या सून. भोकर विधानसभेच्या माजी आमदार
  • श्रीजया चव्हाण - अशोक चव्हाण यांच्या कन्या आणि सध्या भोकरच्या आमदार


4) विखे पाटील कुटुंब, अहिल्या नगर

  • बाळासाहेब विखे पाटील, लोकसभेचे माजी खासदार
  • राधाकृष्ण विखे पाटील. महाराष्ट्र सरकारचे कॅबिनेट मंत्री. बाळासाहेब विखे पाटील यांचे पुत्र
  • सुजय विखे पाटील - माजी खासदार. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पुत्र व बाळासाहेब विखे पाटील यांचे नातू

5) राणे कुटुंब

  • नारायण राणे - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार
  • निलेश राणे - नारायण राणे यांचे सुपूत्र, माजी खासदार, शिवसेनेचे विद्यमान आमदार
  • नितेश राणे - नारायण राणे यांचे पुत्र. आमदार, कॅबिनेट मंत्री


6) तटकरे कुटुंब, रायगड

  • दत्तात्रय तटकरे - रायगड येथील काँग्रेसचे नेते. अनिल तटकरे आणि सुनील तटकरे यांचे वडील
  • अनिल तटकरे - महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी आमदार
  • अवधूत तटकरे - श्रीवर्धनचे माजी आमदार
  • सुनील तटकरे - रायगडचे खासदार. माजी मंत्री
  • अनिकेत तटकरे - सुनील तटकरेंचे सुपूत्र, विधान परिषदेचे आमदार
  • आदिती तटकरे - सुनील तटकरेंच्या कन्या, आमदार, कॅबिनेट मंत्री

7) देशमुख कुटुंब

  • अमित देशमुख, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे पुत्र - माजी कॅबिनेट मंत्री आणि विद्यमान आमदार.
  • धीरज देशमुख - अमित देशमुख यांचे धाकटे बंधू - माजी आमदार
  • दिलीपराव देशमुख - विलासराव देशमुख यांचे धाकटे बंधू - माजी मंत्री
  • गौरवी देशमुख भोसले - दिलीपराव देशमुख यांची कन्या आणि आमदार अतुलबाबा भोसले यांच्या पत्नी.


8) भुजबळ कुटुंब

  • छगन भुजबळ - कॅबिनेट मंत्री
  • पंकज भुजबळ - छगन भुजबळ यांचे पुत्र. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य
  • समीर भुजबळ - छगन भुजबळ यांचे पुतणे. माजी खासदार


9) खडसे कुटुंब

  • एकनाथ खडसे, माजी मंत्री. विधान परिषदेचे आमदार
  • रक्षा खडसे - एकनाथ खडसे यांच्या स्नुषा. केंद्रीय मंत्री
  • रोहिणी खडसे - एकनाथ खडसे यांची मुलगी. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष


10) महाडिक कुटुंब, कोल्हापूर

  • महादेवराव महाडिक उर्फ ​​अप्पा महाडिक - महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सलग तीन वेळा माजी सदस्य.
  • अमल महाडिक - अप्पा महाडिक यांचे पुत्र. कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार
  • धनंजय महाडिक - अप्पा महाडिक यांचे पुतणे - राज्यसभेचे खासदार


11) मुंडे कुटुंब

  • पंकजा मुंडे - गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या. देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री.
  • प्रीतम मुंडे - गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या. माजी खासदार.
  • धनंजय मुंडे - महाराष्ट्र सरकारमधील माजी कॅबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे पुतणे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार


12) नाईक कुटुंब (वसंतराव नाईक)

  • वसंतराव नाईक - महाराष्ट्राचे चौथे मुख्यमंत्री, माजी खासदार. सर्वात जास्त काळ राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले.
  • अविनाश नाईक - वसंतराव नाईक यांचे पुत्र. माजी राज्यमंत्री
  • सुधाकरराव नाईक - वसंतराव नाईक यांचे पुतणे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी खासदार.
  • निलय नाईक - सुधाकरराव नाईक यांचे पुतणे, विधान परिषद सदस्य
  • मनोहर नाईक - महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री
  • इंद्रनील नाईक - मनोहर नाईक यांचे पुत्र. विद्यमान राज्यमंत्री

महाराष्ट्रराजकीय घराणेशाहीएडीआर अहवालराजकीय पक्षNEPOTISM INDIAN POLITICS

