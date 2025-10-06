ETV Bharat / state

भारताला पहिल्यांदाच उत्कृष्ट पक्षी छायाचित्रासाठी पुरस्कार, बैजू पाटील यांना मिळाले रौप्य पदक

भारताला पहिल्यांदाच पक्षांच्या हालचालींच्या उत्कृष्ट छायाचित्रासाठी पुरस्कार मिळाला आहे. बैजू पाटील यांना या स्पर्धेत रौप्य पदक मिळालं.

बैजू पाटील यांना मिळाले रौप्य पदक
बैजू पाटील यांना मिळाले रौप्य पदक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - भारतासाठी पहिल्यांदाच "वर्ल्ड बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द इयर 2025" पुरस्कार मिळाला आहे. शहरातील आंतरराष्ट्रीय छायाचित्रकार बैजू पाटील यांनी हा पुरस्कार पटकावला आहे. जगातील 33 हजार छायाचित्रकारांच्या जवळपास 50 लाख छायाचित्रातून हिवरेबाजार येथे काढलेल्या स्वॉलो (swallow) या पक्षांच्या काढलेल्या छायाचित्राला जागतिक स्तरावर रौप्य पुरस्काराचा बहुमान मिळाला. आजपर्यंत कधीही असा पुरस्कार देशासाठी मिळाला नव्हता. मागील बारा वर्षांपासून प्रयत्न करत होतो, अखेर सुंदर असं छायाचित्र मिळालं आणि पुरस्कारही मिळाला. आतापर्यंत राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय असे 165 पुरस्कार मिळाले असून यंदाचा पुरस्कार विशेष असल्याचं बैजू पाटील यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

हिवरेबाजार येथे काढले छायाचित्र - शहरातील बैजू पाटील यांनी आतापर्यंत अनेक छायाचित्रांनी सर्वांचे मन जिंकले आहे. यंदाच्या छायाचित्राने तर जागतिक स्तरावर देशाची मान उंचावली आहे. स्वॉलो (swallow) या पक्षाच्या चित्राला रौप्य पदक मिळालं. हे छायाचित्र काढणं खूप अवघड होतं. अहिल्यानगर येथील हिवरेबाजार येथील एका शेतामध्ये झेंडूच्या फुलांवर हे पक्षी उडत होते. छायाचित्र काढताना मात्र हे पक्षी निघून जायचे. त्यामुळे त्याच शेतात उलटे झोपून शरीरावर गवत टाकून जवळपास दोन तास वाट पाहिल्यावर पक्षांना तिथे कोणी नाही असा अंदाज आल्यावर ते परत उडू लागले. त्यावेळी वाईल्ड लेन्सचा वापर करून काही छायाचित्रं टिपता आली. मेहनत घेतलेल्या या फोटोला बहुमान मिळाल्याने कामाचं समाधान वाटलं असं बैजू पाटील यांनी सांगितलं.

बैजू पाटील यांना मिळाले रौप्य पदक (ETV Bharat Reporter)


जागतिक स्तरावर बहुमान - छायाचित्रकार बैजू पाटील वन्यजीव छायाचित्र काढण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहेत. दरवर्षी सर्व छायाचित्रकारांच्या कलेला वाव देण्यासाठी वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द इयर पुरस्कार दिला जातो. यावर्षी युनायटेड किंगडम येथे पक्षांच्या हालचाली या विषयावर घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत जगातील 33 हजार छायाचित्रकारांनी जवळपास 50 लाख छायाचित्रं सादर केली. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील बैजू पाटील यांनी काढलेल्या "बर्ड इन फ्लाईट" या छायाचित्राला रौप्य पदक जाहीर करण्यात आलं. मागील बारा वर्षांपासून पक्षांची आणि प्राण्यांची काढलेली छायाचित्रं स्पर्धेत पाठवली आहेत. अखेर यावर्षी पक्षांच्या काढलेल्या या चित्राला सन्मान मिळाला अशी माहिती बैजू पाटील यांनी दिली.

बैजू पाटील यांचे पुरस्कार प्राप्त छायाचित्र
बैजू पाटील यांचे पुरस्कार प्राप्त छायाचित्र (Baiju Patil)


आता पर्यंत 165 पुरस्कार - बैजू पाटील यांना आतापर्यंत जागतिक स्तरावर अनेकदा बहुमान मिळाला आहे. एका नामांकित कॅमेरा कंपनीने त्यांना आपला दूत म्हणजेच ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून देखील बहुमान दिला होता. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय असे एकूण 165 पुरस्कार बैजू पाटील यांना मिळाले आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या या स्पर्धेत मोठा बहुमान मिळवण्यात त्यांना यश मिळालं आहे. पहिल्यांदाच हा पुरस्कार देशासाठी मिळाल्याने आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया बैजू पाटील यांनी दिली.

बैजू पाटील यांना मिळालेलं सन्मान पत्र
बैजू पाटील यांना मिळालेलं सन्मान पत्र (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा...

  1. जागतिक स्तरावर भारताचा सन्मान, बैजू पाटील यांच्या छायाचित्राला 'क्रोमेटिक फोटोग्राफी 2024' पुरस्कार जाहीर
  2. 'जागतिक छायाचित्रण दिन' होतोय साजरा; कशी आणि कुठून झाली सुरुवात?
Last Updated : October 6, 2025 at 7:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BAIJU PATILबैजू पाटीलवर्ल्ड बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द इयरबर्ड इन फ्लाईटBAIJU PATIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.