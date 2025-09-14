ETV Bharat / state

"मी कुठलाही 'सामना' पाहत नाही, त्यामुळं मला माहिती नाही"; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

रविवारी आशिया चषक स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने येणार आहेत. यावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

DEVENDRA FADNAVIS ON THACKERAY
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 8:40 PM IST

पुणे : यूएईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्यावरुन देशभरात राजकारण तापलं असून आपण पाकिस्तान विरोधात सामना खेळू नये असं सांगितलं जातय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं रविवारी राज्यभर या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "मी कुठलाही 'सामना' पाहत नाही. त्यामुळं मला माहिती नाही." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

आम्हाला पारददर्शनक भरती करायची आहे : "राज्यातल्या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे. मागच्या काळामध्ये 80 टक्के पद भरण्याची परवानगी ही राज्य शासनानं दिली होती. आम्हाला पारदर्शकपणे भरती करायची आहे. त्यामुळं काही वेळ गेला. पण आता मात्र लवकरच पद भरती होईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्राध्यापक भरतीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

त्यांना फक्त राजकारण करता येत : "दोन्ही बाजूंनी यामध्ये राजकारण केलं जातय. हा जीआर कुठंही ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणारा नाही. एकही नकली व्यक्ती ओबीसीमध्ये समाविष्ट होणार नाही, अशी काळजी आम्ही घेतली आहे. विजय वडेट्टीवार यांना तर बोलण्याचा अधिकारच नाही. कारण ओबीसी समाजाकरता जे काही केलय, ते आमच्या सरकारनं केलं आहे. 2014 ते 2025 मध्ये जेवढे निर्णय ओबीसी समाजाच्या कल्याणाचे झाले ते आमच्या सरकारमध्ये झालेत. ओबीसी समाजाचे वेगळे मंत्रालय आणणारे आम्ही, ओबीसी समाजासाठी नव्या योजना तयार करणारे आम्ही, महाज्योती तयार करणारे आम्ही असून उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं ओबीसींचं घालवलेलं राजकीय आरक्षण हे परत आणणारे आम्ही असून ओबीसी समाजाला हे माहिती आहे की त्यांचा हित पाहणार कोण आहे. नेत्यांनी माझ्यासोबत खुली चर्चा करावी. यांना केवळ राजकारण करता येतं. पण आम्हाला ओबीसी समाजाचा हित करायचं आहे. ते आम्ही करणारच यासह मराठा समाजासाठी देखील आम्हीच करू," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

...तोपर्यंत दोन्ही समाजातील तेढ कमी होणार नाही : "मला असं वाटतं की जोपर्यंत दोन्ही समाजातले नेते खरी वास्तविकता काय आहे? हे समाजापर्यंत पोहचवणार नाहीत तोपर्यंत दोन समाजांमधील हे तेढ कमी होणार नाही. ज्यांच्याकडं कुणबी नोंदी आहेत त्यांनाच सर्टिफिकेट मिळणार आहे. नोंदी नसणाऱ्यांना सर्टिफिकेट मिळणार नाही. ओबीसी समाजानं चिंता करू नये. विरोधकांकडून आरक्षण गेलं आहे, असं वातावरण तयार केलं जातय. त्यामुळं मुलांच्या मानसिकतेवर त्याचा परिणाम होत आहे. आम्ही समाजाची काळजी घेत आहोत. त्यांनी राजकारण करू नये," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसIND VS PAK ASIA CUPआशिया चषकINDIA VS PAKISTANDEVENDRA FADNAVIS ON THACKERAY

