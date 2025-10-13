ETV Bharat / state

जगाला शांततेचा संदेश देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग महोत्सवाचं यजमानपद भारताकडे!

हा सोहळा 2 डिसेंबर ते 13 डिसेंबर 2025 दरम्यान बिहार येथील बोधगया महाबोधी महाविहार परिसरात होणार आहे.

India to host International Tripitaka Chanting Festival sending message of peace to the world
आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलचे अध्यक्ष भंते संघसेना पत्रकार परिषदेत बोलताना... (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : या वर्षीचा डिसेंबर महिना भारतासाठी एक ऐतिहासिक क्षण घेऊन येतोय. कारण, यंदा 20 वा आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग समारोहाचे यजमानपद यंदा पहिल्यांदाच भारताकडे आलंय. हा सोहळा 2 डिसेंबर ते 13 डिसेंबर 2025 दरम्यान बिहार येथील बोधगया महाबोधी महाविहार परिसरात होणार आहे. जगभरातून हजारो बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक आणि उपासिका या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत, अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलनं पत्रकार परिषदेत दिलीय.

काय आहे त्रिपिटक चँटिंग समारोह? : "त्रिपिटक" म्हणजे भगवान बुद्धांनी दिलेली शिकवण! ज्यात विनय पिटक, सुत्त पिटक आणि अभिधम्म पिटक हे तीन भाग आहेत. या शिकवणीचे पठण एकत्र येऊन दर दोन वर्षांनी विविध देशांत केलं जात. ही परंपरा 2006 साली सुरू झाली आणि आतापर्यंत हा समारंभ श्रीलंका, थायलंड, लाओस, कंबोडिया, म्यानमार, व्हिएतनाम आणि अमेरिकेत झालाय. यंदा बुद्धधर्माची जन्मभूमी असलेल्या भारताला प्रथमच यजमानपद मिळालंय.

27 देशांमधील अनुयायी होणार सहभागी : "या कार्यक्रमात 27 देशांतील सुमारे 25,000 लोक सहभागी होणार असून त्यापैकी 20,000 भारतातून आणि 5,000 परदेशातून असतील. महाराष्ट्रातूनच जवळपास 10,000 उपासक-उपासिका आणि 500 स्वयंसेवक बोधगयात जाणार आहेत. सहभागी देशांमध्ये जपान, कोरिया, थायलंड, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, व्हिएतनाम, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, कॅनडा, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. सर्वजण आपापल्या मातृभाषेत त्रिपिटक पठण करतील, पण त्यांचा उद्देश्य शांती, करुणा आणि जगातील ऐक्य आहे," असं आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलचे अध्यक्ष भंते संघसेना यांनी सांगितलं.

बोधिवृक्षाखाली सुरू होणारा सोहळा : "2 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 वाजता जगभरातील बौद्ध राष्ट्रांच्या झेंड्यांसह भव्य परिक्रमा करण्यात येईल. त्यानंतर महाबोधी महाविहाराजवळील कालचक्र मैदानात 30,000 चौरस फूट क्षेत्रात तयार केलेल्या मंचावर पठणाला सुरुवात होईल. या समारंभात यंदा 'विनय पिटक' मधील चुल्लवग्ग पाली आणि परिवार पाली या भागांचे पठण होणार आहे. या पिटकात शिस्त, नियम आणि संयम यांचं शिक्षण दिलंय," अशी माहिती भंते संघसेना यांनी दिलीय.

सोन्याच्या बुद्धमूर्तींचे दान : ओडिशामध्ये बनवलेल्या 220 सोन्याच्या बुद्धमूर्ती या सोहळ्यात विविध विहारांना दान केल्या जातील. या मूर्ती हस्तनिर्मित असून प्रत्येक मूर्ती श्रद्धा आणि भक्तीचे प्रतीक आहे. तसंच थायलंड आणि व्हिएतनाममधील उपासक महाबोधी परिसर फुलांनी सजवतील, असं आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलकडून पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आलीय.

सांस्कृतिक आणि बौद्धिक कार्यक्रम : "दररोज बोधिवृक्षाखाली विविध बौद्ध गुरुंचं प्रवचन, प्रश्नोत्तर सत्र, कला प्रदर्शन, आणि देश-विदेशातील कलाकारांची सांस्कृतिक सादरीकरणे होतील. आर्ट गॅलरी, धम्म प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या माध्यमातून बुद्धांच्या शिकवणीचा आधुनिक अर्थ मांडला जाईल," असं आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलचे सचिव भंते विनय यांनी सांगितलं.

समारोप आणि ऐतिहासिक वॉक : 13 डिसेंबर रोजी समारोपाच्या दिवशी 'हेरिटेज वॉक' आयोजित केला जाणार असून ही पदयात्रा जेठियन पासून राजगीर या प्राचीन मार्गावर होईल. या यात्रेत 1,000 पेक्षा अधिक भिक्षु सहभागी होणार असून ही पदयात्रा श्रद्धा आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम ठरणार आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना : "या महोत्सवामुळं बोधगया आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन वाढेल. हॉटेल्स, दुकाने, वाहतूक आणि पर्यटन व्यवसायाला सुमारे 25 कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा होईल. हजारो लोक चार्टर्ड विमानांनी आणि विशेष रेल्वेगाड्यांनी येणार असल्यानं स्थानिक रोजगारातही वाढ होणार आहे," असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलचे उपाध्यक्ष अग्रधम्मा यांनी व्यक्त केला.

'धम्मध्वनी'चा पुनर्जन्म : "या कार्यक्रमामागे शांततेचा, करुणेचा आणि संवादाचा मार्ग पुन्हा सुरू करणं हा मुख्य उद्देश्य आहे," असं या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वांग्मो डिक्सी सांगतात. " बुद्धधर्माच्या मातृभूमीत पुन्हा एकदा धम्मध्वनी घुमवणं हा केवळ धार्मिक सोहळा नाही, तर जगाला एकतेचा आणि शांततेचा संदेश देणारा क्षण आहे," असं मत वांग्मो डिक्सी यांनी व्यक्त केलंय. तसंच, "बोधिवृक्षाखाली उच्चारले जाणारे हे बुद्धवचन म्हणजे जगासाठी 'शांततेचा मंत्र' आहे. जो भारतातून पुन्हा एकदा संपूर्ण जगभर पोहोचेल. 20 वा आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग समारोह हा केवळ एक धार्मिक कार्यक्रम नाही तर तो मानवतेच्या ऐक्याचा, संस्कृतीच्या आदान-प्रदानाचा आणि जागतिक शांतीचा बोधगया घोष ठरणार आहे," असं आंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चँटिंग कौन्सिलच्या कोषाध्यक्षा भिक्षुणी अय्या धम्मदीना यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा :

  1. मराठीत नाही, हिंदीत बोला! डी मार्टमध्ये महिलेची दादागिरी; मनसे कार्यकर्त्यांनी माफी मागितल्यानंतरच सोडलं
  2. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदेंच्या 'फ्लॅगशिप' योजनांना ब्रेक; फडणवीसांनी आतापर्यंत मारली 8 योजनांवर फुल्ली
  3. देशात एक लाखांहून अधिक 'सिंगल टीचर शाळा,' 33 लाख विद्यार्थी घेतायत शिक्षण; महाराष्ट्रात आहेत 'इतक्या' शाळा?

For All Latest Updates

TAGGED:

त्रिपिटक चँटिंग महोत्सवमुंबईत्रिपिटकमहाबोधीINTERNATIONAL TRIPITAKA CHANTING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.