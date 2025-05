ETV Bharat / state

भारतापुढं युद्धात पाकिस्तान चार दिवसही टिकाव धरू शकणार नाही - निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन - ABHAY PATWARDHAN

निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन

Published : May 9, 2025

नागपूर : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी स्थळं नष्ट करुन ऑपरेशन सिंदूरद्वारे प्रत्युत्तर दिलं आहे. यानंतर, आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे. त्यामुळं भारत-पाकिस्तान सीमेवर युद्धजन्य स्थिती आहे. याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत"नं निवृत्त कर्नल अभय पटवर्धन यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी, "युद्ध झालं तर भारतापुढं पाकिस्तान चार दिवसही टिकाव धरू शकणार नाही," असं मत अभय पटवर्धन यांनी व्यक्त केलं आहे. जगभरात पाकिस्तानी सैन्याची नाचक्की झाली : "पाकिस्ताननं भारतातील अनेक प्रमुख शहरांवर हल्ला करण्याचा नापाक प्रयत्न केला. मात्र, भारतीय सैन्याच्या हवाई संरक्षण प्रणालीनं (Air Defence Systems) पाकिस्तान हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यामुळं जगभरात पाकिस्तानी सैन्याची नाचक्की झाली आहे. या उलट अशा पद्धतीनं भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टिमनं सर्व हल्ले परतवून लावलेत. त्यामुळं तर भारतीय सैन्याची विश्वासार्हता वाढली आहे," असं अभय पटवर्धन यांनी सांगितलं आहे. एस-400 सिस्टिममुळं देशाची सीमा सुरक्षित : "रात्रीच्या अंधाराचा गैर-फायदा घेत पाकिस्तानी सैन्याकडून भारताच्या सीमावर्ती भागात ड्रोन आणि मिसाईल हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रशियन मेड एस-400 एअर डिफेन्स सिस्टिममुळं पाकिस्ताननं केलेली एकही मिसाईल किंवा ड्रोन टारगेट हिट करू शकले नाहीत. तसंच, इतरही वेपन्स भारताकडे आहेत. ज्याचा उपयोग यावेळी करण्यात आला," असं अभय पटवर्धन म्हणाले. असीम मुनीर यांच्याविरोधात संताप : "पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरोधात अनेक लोकं पाकिस्तानात सक्रिय आहेत. शरीफ मिर्झा यांना डावलून मुनीर यांना सैन्य प्रमुख करण्यात आलं होतं. पाकिस्तानात लष्करच सर्वेसर्वा आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झालेला आहे. हजारो कोटी रुपये हे परदेशी बँकेत वळवण्यात आले आहेत. ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इशारा दिला होता की, अतिरेक्यांचे मूळ आम्ही खोदून काढू. त्यावेळी मुनीर यांनी आपलं सर्वच कुटुंबीय परदेशात पाठवलं होतं. त्यामुळं देखील पाकिस्तानात मुनीर यांच्याविरोधात संताप आहे, " असं अभय पटवर्धन यांनी सांगितलं.

