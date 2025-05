ETV Bharat / state

चीन अत्यंत लबाड देश असून भारताचा एक नंबरचा शत्रू आहे - निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन - HEMANT MAHAJAN

निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 9, 2025 at 3:02 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 3:35 PM IST 2 Min Read

पुणे : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी स्थळ नष्ट करुन ऑपरेशन सिंदूरद्वारे प्रत्युत्तर दिलं आहे. यानंतर, आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे. दोन दिवसांपासून पाकिस्तानकडून भारतावर हल्ला करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र ते भारतीय लष्करांनं हाणून पाडले. सध्या दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशात चीनकडून पाकिस्तानला मदत केली जात असल्याचं सांगितल जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षण विश्लेषक तसंच निवृत्त ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांना विचारलं असता, "चीन हा लबाड देश असून चीन भारताचा एक नंबरचा शत्रू आहे. चीन आपल्याशी वेगवेगळ्या पद्धतीनं लढत आहे," असं हेमंत महाजन यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. चीन हा अत्यंत लबाड देश : हेमंत महाजन म्हणाले की, "चीन हा अत्यंत लबाड देश आहे. चीन भारताचा नंबर एकचा शत्रू आहे. त्यानंतर पाकिस्तान आपला शत्रू आहे. सध्या चीन आपल्याशी वेगवेगळ्या पद्धतीनं लढत आहे. पहलगाम येथे जे दहशतवादी आले, त्यांना आपल्याला पकडता आलं नाही. कारण, त्यांनी चीनच्या बनावटीचे फोन वापरले होते. तसंच त्यांनी जे मॅप वापरलं होत ते देखील चीन बनावटीचं होतं. यामुळं या दहशतवाद्यांना आपल्याला पकडता आलं नाही. आपण चीनसोबतची आयात सुद्धा बंद केली पाहिजे. चीन हा पाकिस्तानला मदत आहे." चीननं ६९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली, पण...: याचबरोबर, "पाकिस्तानी नागरिकांना देखिल पाकिस्तानवर विश्वास राहिलेला नाही. तसंच आपण पाकिस्तानमधील नागरिकांवर हल्ला करत नाही, तर पाकिस्तानी सैन्य व दहशतवादी कॅम्पवर हल्ला करत आहोत. जे ड्रोन आपण वापरत आहोत, ते पाकिस्तान वापरू शकतो. त्याचा खर्च जास्त आहे. त्यांनी वापरले तर त्यांचं मोठे नुकसान होणार आहे. ते ड्रोनद्वारे वेगळ्या ठिकाणी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय, चीननं ६९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ही पाकिस्तानमध्ये केली. पण त्यांना परतावा हा शून्य मिळाला आहे. त्यामुळं चीनला अशापद्धतीनं मोठं नुकसान होत आहे, ही आपल्यासाठी चांगली बाब आहे, " असं हेमंत महाजन यांनी सांगितलं.

Last Updated : May 9, 2025 at 3:35 PM IST