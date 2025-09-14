ETV Bharat / state

ठाकरेंच्या शिवसेनेचं ‘माझं कुंकू माझा देश’ आंदोलन; भारत-पाकिस्तान सामन्याबाबत हॉटेल मालकांना केलं महत्त्वाचं आवाहन

आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामन्याला देशभरातून विरोध होत आहे. शिवसेनेनं (उबाठा) राज्यभरात आज 'माझं कुंकू माझा देश' आंदोलन सुरू केलं आहे.

Shiv Sena UBT Against India vs Pakistan Match
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 11:23 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 1:46 PM IST

कोल्हापूर : आशिया कप 2025 मध्ये आज रविवारी (14 सप्टेंबर) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगणार आहे. मात्र, या सामन्याविरोधात राज्यात तीव्र संताप पाहायला मिळत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) राज्यभर ‘माझं कुंकू माझा देश’ या आंदोलनाद्वारे या सामन्याचा तीव्र विरोध करत आहे. पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी कोल्हापूर शहरातील हॉटेल मालकांना आवाहन केलं आहे की, त्यांनी त्यांच्या रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेलमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना मोठ्या स्क्रीन किंवा टीव्हीवर दाखवू नये.

पहेलगाम हल्ल्यामुळे देशभरातून भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध : खरं तर, पहेलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरोधात देशभर संतापाची लाट उमटली आहे. भारत आणि पाकिस्तान सामना दुबईतील आंतरराष्ट्रीय मैदानावर होणार आहे. भारताविरुद्ध सतत दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानविरोधात भारतीय क्रिकेट संघानं सामने खेळू नये. यासाठी केंद्र सरकारनं ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.

राज्यभर 'माझं कुंकू माझा देश' आंदोलन : शिवसेनेकडून (यूबीटी) आज राज्यभर 'माझं कुंकू माझा देश' आंदोलन करण्यात येत आहे. कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात या आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. पक्षाचे उपनेते संजय पवार यांनी कोल्हापुरातील हॉटेल व्यवसायिकांना उद्याचा सामना मोठ्या स्क्रीनवर आणि टीव्हीवर न दाखवण्याचं आवाहन केलं आहे.

प्रमुख चौकात पोलिसांचा कडक बंदोबस्त : याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरात पोलिसांचा कडक 'वॉच' ठेवण्यात आला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामन्यानंतर विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी कोल्हापूरमधील क्रिकेटप्रेमी आणि हजारो नागरिक छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र येतात. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा चौक संवेदनशील बनत चालला आहे. या परिसरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त उभारला आहे. उद्याच्या सामन्यानंतर चौकात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पोलीस सतत पहारा ठेवून आहेत.

शरद कोळींचाही इशारा : शिवसेना (उबाठा) चे शरद कोळी यांनीही भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून इशारा दिला आहे. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरदेखील व्हायरल होत आहे. जर हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना दाखवला गेला, तर बॅटनं टीव्ही फोडण्यात येतील असा इशारा कोळींनी व्हिडिओ पोस्ट करून दिला आहे.

Last Updated : September 14, 2025 at 1:46 PM IST

