इतर देशांपेक्षा भारताची आजची स्थिती संविधानामुळे, याचं सर्व श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना - शरद पवार
इतर देशांपेक्षा भारताची वेगळी स्थिती संविधानामुळे आहे. याचं सर्व श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जातं असं शरद पवार म्हणालेत.
Published : September 25, 2025 at 9:37 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 10:02 AM IST
पुणे : आपला देश आणि देशाचा नकाशा बाजूला ठेवला तर देशाच्या आजुबाजूला काय चाललं आहे हे आपल्याला माहीत आहे. शेजारील देश पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशात काय परिस्थिती आहे हे आपल्याला माहीत आहे. या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे आपला देश वेगळ्या दिशेनं जात आहे. याचं श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आहे, ज्यांनी आपल्याला दिलेलं संविधान आहे, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसंच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या विचारांना पुढे घेऊन जाण्याचं काम आपण सर्वांनी एकत्रितपणे करायला हवं, असंही त्यांनी यावेळी आवाहन केलं.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल रिसर्च सेंटरचं उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झालं. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. बाबा आढाव, खासदार निलेश लंके, माजी आमदार ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, राजकीय अभ्यासक प्रा. डॉ. सुहास पळशीकर, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी शरद पवार म्हणाले की, सामाजिक चळवळीच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्वाचा आहे. २४ सप्टेंबरला सत्यशोधक समाजाची स्थापना आणि पुणे करार झाला होता. याच दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सामाजिक संशोधन केंद्राचं उद्घाटन होतंय, ही सकारात्मक गोष्ट आहे. देशात काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत, पण तरीही संविधानाचा पाया भक्कम असल्याने संसदीय साधनांचा आधार घेऊन भूमिका मांडण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. याच संविधानामुळे भारत एकसंध आहे."
"देशापुढील आव्हाने हळूहळू गंभीर होत आहेत. अनेक विचारांचे, भूमिकांचे लोक संसदेत आहेत. कधीकधी चिंता वाटावी, असे चित्र दिसते. निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जातात. परंतु, संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाता येत नसल्याने अनेकदा त्यांचा भ्रमनिरास होतो. देशातील प्रत्येक समस्येवर संविधानात उत्तर आहे. त्यामुळे संविधानाचा व्यापक अर्थ, महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संस्थात्मक काम उभारणे गरजेचे असून, आज स्थापन झालेल्या केंद्रामुळे हे काम होईल. समतेचा पुरस्कार करणारे लिखाण व्हावे, या विचारांचा प्रसार व्हावा, संविधानाच्या विचारांवर चालणाऱ्या व्यक्तींना शोधून त्यांना प्रोत्साहित करावे आणि बाबासाहेबांचे विचार, संविधानाची मूल्ये जनमानसात पोहोचवण्याचे काम करावे," असं आवाहन शरद पवार यांनी केलं.
