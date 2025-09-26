औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र यंत्रणा, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता सेवा, धुलाई सेवा, आहार सेवा, औषध पुरवठा आणि मनुष्यबळ सेवा आदी बाबींचा आढावा आरोग्यमंत्र्यांनी घेतला.
Published : September 26, 2025 at 8:53 PM IST
मुंबई : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर राबविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवानगी दिली आहे. या योजनेंतर्गत होणाऱ्या उपचारांसाठी नागरिकांनी खासगी रुग्णालयांऐवजी शासकीय रुग्णालयांना प्राधान्य द्यावे, यासाठी आवश्यक सुविधा, वातावरण आणि उपचाराची गुणवत्ता शासकीय रुग्णालयांत असली पाहिजे. यामुळं शासकीय योजनांचा निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेसा व दर्जेदार औषधसाठा ठेवला गेला पाहिजे, औषध खरेदी प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही. औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटलं आहे.
उत्तम दर्जाचा पौष्टिक आहार असावा : राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना उत्तम दर्जाचा पौष्टिक आहार पुरवला गेला पाहिजे. तसंच रुग्णसेवा आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत कोणतीही कुचराई झाल्यास ती खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. आरोग्यसेवा आयुक्तालय इथं सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता सेवा, धुलाई सेवा, आहार सेवा, औषध पुरवठा आणि मनुष्यबळ सेवा आदी बाबींचा आढावा आरोग्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी बैठकीला आरोग्यसेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्यसेवा संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर उपस्थित होते. तसंच राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
रुग्णाला प्रसन्न व समाधानकारक वातावरण मिळालं पाहिजे : रुग्णालयात दाखल रुग्णांना पौष्टिक व दर्जेदार आहार मिळाला पाहिजे. रुग्णालय व परिसराची अंतर्बाह्य स्वच्छता ठेवला गेला पाहिजे. तसंच पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध असणं अत्यावश्यक आहे. या सर्व बाबींची काटेकोर तपासणी केली जाईल. संचालक, सहसंचालक व उपसंचालक यांनी रुग्णालयांना आणि आरोग्य केंद्रांना अचानक भेटी देऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाला प्रसन्न व समाधानकारक वातावरण मिळालं पाहिजे. रुग्णालयांमध्ये अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल. तसंच स्वच्छता सेवेसाठी नियुक्त कंत्राटदार कामगारांना करारानुसार पगार देत आहेत का? याचीही काटेकोर पडताळणी करण्यात यावी, असं आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
- हैदराबाद-नागपूरदरम्यान होणार ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस वे , कव्वाल व्याघ्र प्रकल्प वाचवण्यासाठी नवीन महामार्ग
- अतिवृष्टीमुळे अडचणीत शेतकरी, सौंदाळा ग्रामपंचायतीकडून दिलासा : मुलींच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च उचलणार
- नवरात्र महोत्सव : तरुणाई अन् स्त्रियांसाठी सुप्रिया सुळे यांचं प्रेरणादायी आवाहन; म्हणाल्या...