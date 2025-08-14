ETV Bharat / state

तिरंगा ध्वज विक्रीत वाढ, वाचा कोणत्या कार्यालयावर कोणत्या आकाराचा ध्वज फडकवला जातो - INDEPENDENCE DAY 2025

यंदा गेल्यावर्षीप्रमाणे हरघर तिरंगा फडकणार असल्यानं यावर्षीही तिरंगा ध्वज विक्रीमध्ये वाढ झाली आहे. विविध ठिकाणी विविध आकाराचे ध्वज फडकवले जातात.

तिरंगा विक्री केंद्र
तिरंगा विक्री केंद्र (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - स्वातंत्र्य दिनाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय ध्वज घेण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग येथे गर्दी पाहायला मिळत आहे. हरघर तिरंगा मोहीम देशात राबवण्यात येत असल्याने ध्वजांच्या विक्रीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. यंदा दरवर्षीच्या मानाने 15 पट अधिकची विक्री झाली असून छ. संभाजीनगर येथील सराफा रस्त्यावरील केंद्रावर तब्बल नऊ लाखांचे ध्वज विक्री झाल्याची माहिती व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली. मागील चार वर्षांपासून किंमती स्थिर असल्या तरी आता मजुरीत 20% टक्के वाढ होणार असल्याने 26 जानेवारी रोजी लागणारे ध्वज महाग होतील असा अंदाज देखील त्यांनी व्यक्त केला.

ध्वजांच्या विक्रीत झाली वाढ - राष्ट्रीय ध्वज म्हटलं की प्रत्येकात वेगळा उत्साह संचारलेला पाहायला मिळतो. देशाचा स्वतंत्र्य दिन साजरा करण्याचा वेगळाच आनंद देशवासीयांना मिळतो. पूर्वी झेंडा फडकवण्याची परवानगी फक्त सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांना होती. मात्र आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना "हर घर तिरंगा" अशी मोहीम सरकारने राबवली. प्रत्येकाच्या घरावर तीन दिवस ध्वज फडकावण्याची परवानगी सर्वसामान्यांना देण्यात आली. त्यामुळे आपल्या देशाचा ध्वज फडकवण्याचा वेगळाच आनंद सर्वसामान्यांना मिळाला. खादी ग्रामोद्योग येथे ध्वज खरेदीसाठी अनेकांनी गर्दी करायला सुरुवात केल्याने विक्रीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी जवळपास 8 लाखांची विक्री झाली होती. मात्र यावर्षी हीच विक्री 9 लाखांच्या घरात गेल्याची माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली.

दोन ठिकाणी तयार होती ध्वज - देशात दोन ठिकाणी ध्वज तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कर्नाटक येथील हुबळी आणि महाराष्ट्रातील नांदेड येथे निर्मिती होते. तिथून देशातील सर्व केंद्रांवर पुरवठा केला जात असल्याची माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी ई टीव्ही भारताला दिली. उत्तर भारताशी जोडलेले असल्याने नांदेड येथून ध्वज पुरवठा होतो तर उर्वरित भारतात हुबळी येथून ध्वज पाठवले जातात. ध्वज तयार करण्याचे नियम ठरवलेले असून ज्यात सुतापासून त्यांची निर्मिती होते, लांबी रुंदी, अशोक चक्र सगळ्या गोष्टी ठरवून दिलेल्या असून त्यानुसारच ध्वज निर्मिती केली जाते. इतकंच नाही तर कोणत्या आकाराचा ध्वज कुठे फडकवला जावा याचेही नियम तयार करण्यात आले आहेत.

या आकाराचा झेंडा येथे फडकवतात -

14 बाय 21 फूट - दिल्लीत लाल किल्ला
8 बाय 12 फूट - विभागीय आयुक्त कार्यालय
6 बाय 9 फूट - विद्यापीठ
3 बाय 4.50 फूट - न्यायालय
4 बाय 4 - जिल्हा परिषद
4 बाय 6 - महाविद्यालय
2 बाय 3 किंवा 3 बाय 4.30 शाळा, महाविद्यालय, ग्रामपंचायत

याचबरोबर 2 बाय 3 फूट आकाराचे ध्वज हे बँक, सोसायटी, खासगी कार्यालय येथे फडकावले जातात अशी माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली. तर प्लास्टिकचे ध्वज कोणीही वापरू नयेत असं आवाहन त्यांनी केलं.

सर्वत्र आनंदाचे वातावरण - सर्वत्र स्वातंत्र्य दिनाचे उत्साहाचे वातावरण आहे. हरघर तिरंगा उपक्रमामुळे चांगला परिणाम विद्यार्थ्यांमध्ये दिसत असल्याची माहिती खासगी शाळेतील शिक्षिका दीपमाळा जाधव यांनी दिली. खादी ग्रामोद्योग सोबत वेगळं नात आहे, महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला होता, त्याचा उत्साह वाटतो. त्याठिकाणी ध्वज घेण्यासाठी आल्यावर वेगळा आनंद मिळतो, बाजारात सर्वत्र तिरंगामय वातावरण आहे. शाळेत तीन दिवस झेंडा वंदन करायला मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याचं दीपमाळा जाधव यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर रेल्वे कर्मचारी देखील उत्साहात सोहळा साजरा करणार असून रॅली काढून हा दिवस साजरा करणार असून त्यानिमित्ताने नवीन ध्वज खरेदी केल्याची माहिती रेल्वेचे नियंत्रक गोपाल गुळवे यांनी दिली.

हेही वाचा...

कोयना धरणाच्या भिंतीवर अवतरला 'छत्रपतीं'च्या युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा, 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा रोषणाई

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - स्वातंत्र्य दिनाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय ध्वज घेण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग येथे गर्दी पाहायला मिळत आहे. हरघर तिरंगा मोहीम देशात राबवण्यात येत असल्याने ध्वजांच्या विक्रीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. यंदा दरवर्षीच्या मानाने 15 पट अधिकची विक्री झाली असून छ. संभाजीनगर येथील सराफा रस्त्यावरील केंद्रावर तब्बल नऊ लाखांचे ध्वज विक्री झाल्याची माहिती व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली. मागील चार वर्षांपासून किंमती स्थिर असल्या तरी आता मजुरीत 20% टक्के वाढ होणार असल्याने 26 जानेवारी रोजी लागणारे ध्वज महाग होतील असा अंदाज देखील त्यांनी व्यक्त केला.

ध्वजांच्या विक्रीत झाली वाढ - राष्ट्रीय ध्वज म्हटलं की प्रत्येकात वेगळा उत्साह संचारलेला पाहायला मिळतो. देशाचा स्वतंत्र्य दिन साजरा करण्याचा वेगळाच आनंद देशवासीयांना मिळतो. पूर्वी झेंडा फडकवण्याची परवानगी फक्त सरकारी किंवा खासगी कार्यालयांना होती. मात्र आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना "हर घर तिरंगा" अशी मोहीम सरकारने राबवली. प्रत्येकाच्या घरावर तीन दिवस ध्वज फडकावण्याची परवानगी सर्वसामान्यांना देण्यात आली. त्यामुळे आपल्या देशाचा ध्वज फडकवण्याचा वेगळाच आनंद सर्वसामान्यांना मिळाला. खादी ग्रामोद्योग येथे ध्वज खरेदीसाठी अनेकांनी गर्दी करायला सुरुवात केल्याने विक्रीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी जवळपास 8 लाखांची विक्री झाली होती. मात्र यावर्षी हीच विक्री 9 लाखांच्या घरात गेल्याची माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली.

दोन ठिकाणी तयार होती ध्वज - देशात दोन ठिकाणी ध्वज तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कर्नाटक येथील हुबळी आणि महाराष्ट्रातील नांदेड येथे निर्मिती होते. तिथून देशातील सर्व केंद्रांवर पुरवठा केला जात असल्याची माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी ई टीव्ही भारताला दिली. उत्तर भारताशी जोडलेले असल्याने नांदेड येथून ध्वज पुरवठा होतो तर उर्वरित भारतात हुबळी येथून ध्वज पाठवले जातात. ध्वज तयार करण्याचे नियम ठरवलेले असून ज्यात सुतापासून त्यांची निर्मिती होते, लांबी रुंदी, अशोक चक्र सगळ्या गोष्टी ठरवून दिलेल्या असून त्यानुसारच ध्वज निर्मिती केली जाते. इतकंच नाही तर कोणत्या आकाराचा ध्वज कुठे फडकवला जावा याचेही नियम तयार करण्यात आले आहेत.

या आकाराचा झेंडा येथे फडकवतात -

14 बाय 21 फूट - दिल्लीत लाल किल्ला
8 बाय 12 फूट - विभागीय आयुक्त कार्यालय
6 बाय 9 फूट - विद्यापीठ
3 बाय 4.50 फूट - न्यायालय
4 बाय 4 - जिल्हा परिषद
4 बाय 6 - महाविद्यालय
2 बाय 3 किंवा 3 बाय 4.30 शाळा, महाविद्यालय, ग्रामपंचायत

याचबरोबर 2 बाय 3 फूट आकाराचे ध्वज हे बँक, सोसायटी, खासगी कार्यालय येथे फडकावले जातात अशी माहिती मराठवाडा खादी भांडारचे व्यवस्थापक धर्मराज राऊत यांनी दिली. तर प्लास्टिकचे ध्वज कोणीही वापरू नयेत असं आवाहन त्यांनी केलं.

सर्वत्र आनंदाचे वातावरण - सर्वत्र स्वातंत्र्य दिनाचे उत्साहाचे वातावरण आहे. हरघर तिरंगा उपक्रमामुळे चांगला परिणाम विद्यार्थ्यांमध्ये दिसत असल्याची माहिती खासगी शाळेतील शिक्षिका दीपमाळा जाधव यांनी दिली. खादी ग्रामोद्योग सोबत वेगळं नात आहे, महात्मा गांधी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला होता, त्याचा उत्साह वाटतो. त्याठिकाणी ध्वज घेण्यासाठी आल्यावर वेगळा आनंद मिळतो, बाजारात सर्वत्र तिरंगामय वातावरण आहे. शाळेत तीन दिवस झेंडा वंदन करायला मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याचं दीपमाळा जाधव यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर रेल्वे कर्मचारी देखील उत्साहात सोहळा साजरा करणार असून रॅली काढून हा दिवस साजरा करणार असून त्यानिमित्ताने नवीन ध्वज खरेदी केल्याची माहिती रेल्वेचे नियंत्रक गोपाल गुळवे यांनी दिली.

हेही वाचा...

कोयना धरणाच्या भिंतीवर अवतरला 'छत्रपतीं'च्या युद्धशास्त्रीय वास्तुकलेचा अद्वितीय वारसा, 'लेझर शो'द्वारे तिरंगा रोषणाई

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025तिरंगा ध्वज विक्रीत वाढहरघर तिरंगामराठवाडा खादी भांडारINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.