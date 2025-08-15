मुंबई : देशभरात आज 79वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं. त्याचवेळी राज्यातही स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव धुमधडाक्यात सुरू आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं.
नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिन उत्साहात : नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात नागपूर महानगर संघचालक राजेश लोया यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. या प्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी तसेच शेकडो स्वयंसेवक उपस्थित होते.
वडगाव पान विद्यालयात स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान येथील डी. के. मोरे जनता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात 79वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियानांतर्गत 1250 विद्यार्थ्यांनी वृक्षप्रेम व मातृभूमीप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारी मानवी साखळी तयार केली. ही संकल्पना क्रीडाशिक्षक बाळासाहेब कांडेकर व कला शिक्षक सत्यानंद कसाब यांनी राबवली. कार्यक्रमात स्काऊट-गाईड विद्यार्थ्यांनी ध्वजाला सलामी दिली.
रायगडावर 79व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त भव्य ध्वजारोहण : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त रायगड किल्ल्यावर भव्य ध्वजारोहण पार पडलं. महाडचे नायब तहसीलदार बाबासाहेब भाबड यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झालं आणि पोलीस उपनिरीक्षक सदानंद गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस दलाने सलामी दिली. यावेळी 'भारत माता की जय' च्या घोषणा, ढोल-ताशांचा गजर आणि पर्यटकांची गर्दी यामुळे गडावर उत्साहाचं वातावरण होतं. या सोहळ्याचं विशेष आकर्षण म्हणजे, 14x21 फूट आकाराचा भव्य तिरंगा. हा तिरंगा देशातील सर्वात मोठ्या ध्वजांपैकी असल्याचं सांगितलं जात आहे. किल्ल्याच्या माथ्यावर फडकणारा हा तिरंगा दूरवरूनच लक्ष वेधत होता.
बुलढाणा : येथे 79 वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमात पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं. या प्रसंगी आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक, वीरमाता, वीरपत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी आपल्या भाषणात "बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे," असे सांगत, जिल्ह्यातील विविध योजनांची माहिती दिली.
शासकीय इमारतींवर आकर्षक विद्युत रोषणाई : बुलढाणा शहरात 79 वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व अन्य शासकीय इमारती आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजवल्यानं शहरात उत्सवाचं वातावरण निर्माण झालं. महात्मा गांधी पुतळ्यासह इमारतींवर लेझर लाइट्स व रंगीबेरंगी दिव्यांची सजावट करण्यात आली. नागरिकांनी या प्रकाशयोजनेचं भरभरून कौतुक केलं. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला झालेली ही सजावट केवळ नेत्रदीपक नसून देशभक्तीचा संदेश देणारी ठरली.