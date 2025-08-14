ETV Bharat / state

'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपूलावरील भारतरत्नांची छायाचित्रे ठरतायत लक्षवेधी - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपूलावर लावलेली भारतरत्नांची छायाचित्रे लक्षवेधी ठरून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घालत आहेत.

indias longest double decker flyover
उड्डाणपूलावर भारतरत्नांची छायाचित्रे (ETV Bharat Reporter/GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:11 PM IST

4 Min Read

नागपूर : नागपुरात आशियातील सर्वात लांब 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपूल नाविन्यपूर्ण कन्स्ट्रक्शनचे एक उत्तम उदाहरण आहे. तीन स्तरीय वाहतूक या 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' पुलाच्या माध्यमातून केली जाते. सर्वात वरच्या भागात मेट्रो ट्रेन जाते तर मधल्या भागातून वाहने धावतात. यासह अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेला हा उड्डाणपूल आणखी एक कारणाने लोकांचं लक्ष वेधून घेतोय.

मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्नांची छायाचित्रे (ETV Bharat Reporter)

'मल्टीलेयर वाया डक्ट' उड्डाणपुलावर भारतरत्नांची छायाचित्रे : एकूण ३.१४ किलोमीटर लांबीच्या या 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपुलाचा प्रत्येक पिलर हा खास आहे. त्याचं कारण म्हणजे दोन पिलरच्यामध्ये तयार करण्यात आलेल्या जागेत सौंदर्यीकरण करून त्याच ठिकाण भारतरत्नांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. १९५३ पासून भारतरत्न पुरस्कार देण्याची प्रथा आणि परंपरा सुरू झाली. आत्तापर्यंत ५३ मान्यवरांना विशेष कार्यासाठी भारतरत्न देऊन गौरविण्यात आलं आहे. उड्डाणपुलाच्या दोन पिलरच्या मध्ये एका भारतरत्नाला स्थान देण्यात आलं असून याच माध्यमातून लोकांच्या विस्मरणात गेलेले हे महान लोक ज्यांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य करून भारताचा मान-सन्मान जगात वाढलेला, त्यांची ओळखही नागपूरकर जनतेसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना पण होत आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने या भारतरत्नांच्या कार्याला सलाम करूयात.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्न नेल्सन मंडेला (ETV Bharat Reporter)

'ग्रीन फाउंडेशन नागपूर' संस्थेचा अभिनव उपक्रम : हजारो-लाखो भारतीयांनी लढलेला स्वातंत्र्याचा लढा आजच्या पिढीच्या विस्मरणात गेलाय. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन दिवसांसह केवळ क्रिकेटच्या सामन्याच्या वेळी यांची जागी होणारी देशभक्ती पण पार्ट टाईम सारखी झाली आहे. आजच्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाच्या जडणघडणीमध्ये कुणी-कुणी योगदान दिलंय याची माहिती मिळावी या उद्देशाने 'ग्रीन फाउंडेशन नागपूर' या संस्थेने अभिनव उपक्रम सुरू केलाय. त्या अंतर्गत या संस्थेने नागपूर शहरात असलेल्या प्रत्येक उड्डाणपुलाचा उपयोग हा मुलांना आवश्यक अशी माहिती देण्यासाठी सुरू केलाय. त्या अंतर्गत आशियातील सर्वात लांब 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' या उड्डाणपूलाच्या दोन पिलरमध्ये (दर्शनीय भागात) भारतरत्नांचे आकर्षक फोटो लावले आहेत.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्न खान अब्दुल गफार खान (ETV Bharat Reporter)



भारतरत्न पुरस्काराची माहिती : भारत सरकारतर्फे देण्यात येणार 'भारतरत्‍न' हा पुरस्कार भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. भारताची कीर्ती जगात वाढवणाऱ्या व्यक्तीला हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन सन्मानित केलं जातं. समाजसेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, क्रीडा, विश्वशांती, मानव विकास, उद्योग या क्षेत्रांतील मान्यवरांनी जीवनभर केलेल्या अतुलनीय कामगिरीचा गौरव म्हणून भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केलं जातं. अनेकांना तर हा सन्मान मरणोत्तर दिला गेलाय. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आत्तापर्यंत दोन परदेशी नागरिकांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला आहे.

Bharat Ratna Award Person
'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' यांना सन १९९० मध्ये (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. (ETV Bharat Reporter)


महाराष्ट्रातील ९ लोकांना मिळालाय भारतरत्न : आत्तापर्यंत एकूण ५३ भारतीयांना 'भारतरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यापैकी नऊ पुरस्कार प्राप्त करणारे पुरस्कार विजते हे आपल्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यात पाहिले नाव 'महर्षी धोंडो केशव कर्वे' यांचं आहे. १९५८ साली त्यांना समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. तर महाराष्ट्रातील दुसरे भारतरत्न ठरलेत ते म्हणजे 'डॉ. पांडुरंग वामन काणे'. १९५३ साली त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं. भूदान चळवळीचे प्रणेते 'आचार्य विनोबा भावे' यांना १९८३ (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. भारताला जगातील सर्वात सशक्त लोकशाही देश बनवण्याचा पाया रचणारे महामानव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' यांना सन १९९० मध्ये (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. बाबासाहेबांना भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात त्यांच्या योगदानासाठी भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. भारताला उद्योग जगात मानाचं स्थान मिळवून देणारे प्रसिद्ध उद्योगपती 'जे आर डी टाटा' यांना १९९२ ला भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तर भारतीय गायन क्षेत्रात अतुलनीय योगदानासाठी 'लता मंगेशकर' यांना २००१ मध्ये भारतरत्न हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 'भीमसेन जोशी' यांना भारतीय शास्त्रीय गायन क्षेत्रात त्यांचं योगदान बघता २००८ मध्ये भारतरत्न बहाल करण्यात आला. २०१४ साली पहिल्यांदा क्रीडा क्षेत्रासाठी जीवन वेचणाऱ्या खेळाडूला हा पुरस्कार दिला गेलाय. मास्टर ब्लास्टर 'सचिन तेंडुलकर' यांना २०१४ साली भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं तर 'चंडिकादास अमृतराव देशमुख ऊर्फ नानाजी देशमुख' हे मराठी सामाजिक कार्यकर्ते होते. 'नानाजी देशमुख' यांना (२०१९) समाजसेवेकरिता मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

Bharat Ratna Award Person
'लता मंगेशकर' यांना २००१ मध्ये भारतरत्न हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. (ETV Bharat Reporter)
Independence Day 2025
उड्डाणपूलावरील भारतरत्नांची छायाचित्रे ठरतायत लक्षवेधी (ETV Bharat Graphics)



दोन परदेशी नागरिकांना भारतरत्न : भारत सरकारतर्फे देण्यात येणार 'भारतरत्‍न' हा पुरस्कार भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. आत्तापर्यंत एकूण ५३ मान्यवरांना भारतरत्न या पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे. त्यामध्ये दोन परदेशी नागरिकांचा देखील समावेश आहे. 'खान अब्दुल गफार खान' यांना (१९८७) आणि 'नेल्सन मंडेला' (१९९०) यांना भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्नांची छायाचित्रे (ETV Bharat Reporter)



कोण आहेत खान अब्दुल गफार खान? : खान अब्दुल गफार खान हे महात्मा गांधी यांचे समर्थक होते. त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. ब्रिटिश राजवटीत वायव्य सरहद्द प्रांतात त्यांनी केलेल्या कार्यामुळं त्यांना 'सरहद्द गांधी' या नावानं ओळखलं जाऊ लागलं. याशिवाय त्यांना ‘फ्रंटियर गांधी’ नावाने देखील ओळख मिळाली होती. त्यांनी देशाच्या फाळणीला विरोध केला होता. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय योगदान दिले आणि शांततापूर्ण मार्गाने ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला. त्यासाठी खान अब्दुल गफार खान यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला.

Bharat Ratna Award Person
'आचार्य विनोबा भावे' यांना १९८३ (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. (ETV Bharat Reporter)
Bharat Ratna Award Person
'महर्षी धोंडो केशव कर्वे' यांना १९५८ साली भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं (ETV Bharat Reporter)



कोण आहेत नेल्सन मंडेला? : नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाच्या विरोधात आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालणारे महान नेते होते. दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना प्रेमाने मदीबा असे संबोधले जायचे. त्यांच्यावर महात्मा गांधी यांचा प्रभाव होता. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना १९९० मध्ये भारतरत्न देऊन गौरव केला. ते एक महान नेते आणि वर्णभेद विरोधी चळवळीतील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविरुद्ध लढा दिला आणि तेथील जनतेला समानतेचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला.

Bharat Ratna Award Person
'सचिन तेंडुलकर' यांना २०१४ साली भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं (ETV Bharat Reporter)



'या' पंतप्रधानांना मिळालाय भारतरत्न : भारतरत्न पुरस्कारामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंग, पी. व्ही नरसिंह राव, गुलजारीलाल नंदा (कार्यवाहक) या माजी पंतप्रधानांचा समावेश आहे.

Independence Day 2025
उड्डाणपूलावरील भारतरत्नांची छायाचित्रे ठरतायत लक्षवेधी (ETV Bharat Graphics)


हेही वाचा -

नागपुरात देशातील पहिला 'चार मजली उड्डाणपूल' सुरू; गडकरी म्हणाले, "वरदान ठरणार" - Nagpur Double Decker Flyover Bridge

नागपूर : नागपुरात आशियातील सर्वात लांब 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपूल नाविन्यपूर्ण कन्स्ट्रक्शनचे एक उत्तम उदाहरण आहे. तीन स्तरीय वाहतूक या 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' पुलाच्या माध्यमातून केली जाते. सर्वात वरच्या भागात मेट्रो ट्रेन जाते तर मधल्या भागातून वाहने धावतात. यासह अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेला हा उड्डाणपूल आणखी एक कारणाने लोकांचं लक्ष वेधून घेतोय.

मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्नांची छायाचित्रे (ETV Bharat Reporter)

'मल्टीलेयर वाया डक्ट' उड्डाणपुलावर भारतरत्नांची छायाचित्रे : एकूण ३.१४ किलोमीटर लांबीच्या या 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' उड्डाणपुलाचा प्रत्येक पिलर हा खास आहे. त्याचं कारण म्हणजे दोन पिलरच्यामध्ये तयार करण्यात आलेल्या जागेत सौंदर्यीकरण करून त्याच ठिकाण भारतरत्नांचे फोटो लावण्यात आले आहेत. १९५३ पासून भारतरत्न पुरस्कार देण्याची प्रथा आणि परंपरा सुरू झाली. आत्तापर्यंत ५३ मान्यवरांना विशेष कार्यासाठी भारतरत्न देऊन गौरविण्यात आलं आहे. उड्डाणपुलाच्या दोन पिलरच्या मध्ये एका भारतरत्नाला स्थान देण्यात आलं असून याच माध्यमातून लोकांच्या विस्मरणात गेलेले हे महान लोक ज्यांनी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य करून भारताचा मान-सन्मान जगात वाढलेला, त्यांची ओळखही नागपूरकर जनतेसह शाळकरी विद्यार्थ्यांना पण होत आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने या भारतरत्नांच्या कार्याला सलाम करूयात.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्न नेल्सन मंडेला (ETV Bharat Reporter)

'ग्रीन फाउंडेशन नागपूर' संस्थेचा अभिनव उपक्रम : हजारो-लाखो भारतीयांनी लढलेला स्वातंत्र्याचा लढा आजच्या पिढीच्या विस्मरणात गेलाय. १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या दोन दिवसांसह केवळ क्रिकेटच्या सामन्याच्या वेळी यांची जागी होणारी देशभक्ती पण पार्ट टाईम सारखी झाली आहे. आजच्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाच्या जडणघडणीमध्ये कुणी-कुणी योगदान दिलंय याची माहिती मिळावी या उद्देशाने 'ग्रीन फाउंडेशन नागपूर' या संस्थेने अभिनव उपक्रम सुरू केलाय. त्या अंतर्गत या संस्थेने नागपूर शहरात असलेल्या प्रत्येक उड्डाणपुलाचा उपयोग हा मुलांना आवश्यक अशी माहिती देण्यासाठी सुरू केलाय. त्या अंतर्गत आशियातील सर्वात लांब 'मल्टीलेअर वाय डक्ट' या उड्डाणपूलाच्या दोन पिलरमध्ये (दर्शनीय भागात) भारतरत्नांचे आकर्षक फोटो लावले आहेत.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्न खान अब्दुल गफार खान (ETV Bharat Reporter)



भारतरत्न पुरस्काराची माहिती : भारत सरकारतर्फे देण्यात येणार 'भारतरत्‍न' हा पुरस्कार भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. भारताची कीर्ती जगात वाढवणाऱ्या व्यक्तीला हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन सन्मानित केलं जातं. समाजसेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, क्रीडा, विश्वशांती, मानव विकास, उद्योग या क्षेत्रांतील मान्यवरांनी जीवनभर केलेल्या अतुलनीय कामगिरीचा गौरव म्हणून भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केलं जातं. अनेकांना तर हा सन्मान मरणोत्तर दिला गेलाय. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आत्तापर्यंत दोन परदेशी नागरिकांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला आहे.

Bharat Ratna Award Person
'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' यांना सन १९९० मध्ये (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. (ETV Bharat Reporter)


महाराष्ट्रातील ९ लोकांना मिळालाय भारतरत्न : आत्तापर्यंत एकूण ५३ भारतीयांना 'भारतरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यापैकी नऊ पुरस्कार प्राप्त करणारे पुरस्कार विजते हे आपल्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यात पाहिले नाव 'महर्षी धोंडो केशव कर्वे' यांचं आहे. १९५८ साली त्यांना समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. तर महाराष्ट्रातील दुसरे भारतरत्न ठरलेत ते म्हणजे 'डॉ. पांडुरंग वामन काणे'. १९५३ साली त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं. भूदान चळवळीचे प्रणेते 'आचार्य विनोबा भावे' यांना १९८३ (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. भारताला जगातील सर्वात सशक्त लोकशाही देश बनवण्याचा पाया रचणारे महामानव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' यांना सन १९९० मध्ये (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. बाबासाहेबांना भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात त्यांच्या योगदानासाठी भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. भारताला उद्योग जगात मानाचं स्थान मिळवून देणारे प्रसिद्ध उद्योगपती 'जे आर डी टाटा' यांना १९९२ ला भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तर भारतीय गायन क्षेत्रात अतुलनीय योगदानासाठी 'लता मंगेशकर' यांना २००१ मध्ये भारतरत्न हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 'भीमसेन जोशी' यांना भारतीय शास्त्रीय गायन क्षेत्रात त्यांचं योगदान बघता २००८ मध्ये भारतरत्न बहाल करण्यात आला. २०१४ साली पहिल्यांदा क्रीडा क्षेत्रासाठी जीवन वेचणाऱ्या खेळाडूला हा पुरस्कार दिला गेलाय. मास्टर ब्लास्टर 'सचिन तेंडुलकर' यांना २०१४ साली भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं तर 'चंडिकादास अमृतराव देशमुख ऊर्फ नानाजी देशमुख' हे मराठी सामाजिक कार्यकर्ते होते. 'नानाजी देशमुख' यांना (२०१९) समाजसेवेकरिता मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

Bharat Ratna Award Person
'लता मंगेशकर' यांना २००१ मध्ये भारतरत्न हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. (ETV Bharat Reporter)
Independence Day 2025
उड्डाणपूलावरील भारतरत्नांची छायाचित्रे ठरतायत लक्षवेधी (ETV Bharat Graphics)



दोन परदेशी नागरिकांना भारतरत्न : भारत सरकारतर्फे देण्यात येणार 'भारतरत्‍न' हा पुरस्कार भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. आत्तापर्यंत एकूण ५३ मान्यवरांना भारतरत्न या पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे. त्यामध्ये दोन परदेशी नागरिकांचा देखील समावेश आहे. 'खान अब्दुल गफार खान' यांना (१९८७) आणि 'नेल्सन मंडेला' (१९९०) यांना भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

indias longest double decker flyover
मल्टीलेयर वाय डक्ट उड्डाणपूल लावलेले भारतरत्नांची छायाचित्रे (ETV Bharat Reporter)



कोण आहेत खान अब्दुल गफार खान? : खान अब्दुल गफार खान हे महात्मा गांधी यांचे समर्थक होते. त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. ब्रिटिश राजवटीत वायव्य सरहद्द प्रांतात त्यांनी केलेल्या कार्यामुळं त्यांना 'सरहद्द गांधी' या नावानं ओळखलं जाऊ लागलं. याशिवाय त्यांना ‘फ्रंटियर गांधी’ नावाने देखील ओळख मिळाली होती. त्यांनी देशाच्या फाळणीला विरोध केला होता. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय योगदान दिले आणि शांततापूर्ण मार्गाने ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला. त्यासाठी खान अब्दुल गफार खान यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला.

Bharat Ratna Award Person
'आचार्य विनोबा भावे' यांना १९८३ (मरणोत्तर) भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. (ETV Bharat Reporter)
Bharat Ratna Award Person
'महर्षी धोंडो केशव कर्वे' यांना १९५८ साली भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं (ETV Bharat Reporter)



कोण आहेत नेल्सन मंडेला? : नेल्सन मंडेला दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाच्या विरोधात आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालणारे महान नेते होते. दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना प्रेमाने मदीबा असे संबोधले जायचे. त्यांच्यावर महात्मा गांधी यांचा प्रभाव होता. त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन भारत सरकारने त्यांना १९९० मध्ये भारतरत्न देऊन गौरव केला. ते एक महान नेते आणि वर्णभेद विरोधी चळवळीतील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाविरुद्ध लढा दिला आणि तेथील जनतेला समानतेचा हक्क मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला.

Bharat Ratna Award Person
'सचिन तेंडुलकर' यांना २०१४ साली भारतरत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आलं (ETV Bharat Reporter)



'या' पंतप्रधानांना मिळालाय भारतरत्न : भारतरत्न पुरस्कारामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंग, पी. व्ही नरसिंह राव, गुलजारीलाल नंदा (कार्यवाहक) या माजी पंतप्रधानांचा समावेश आहे.

Independence Day 2025
उड्डाणपूलावरील भारतरत्नांची छायाचित्रे ठरतायत लक्षवेधी (ETV Bharat Graphics)


हेही वाचा -

नागपुरात देशातील पहिला 'चार मजली उड्डाणपूल' सुरू; गडकरी म्हणाले, "वरदान ठरणार" - Nagpur Double Decker Flyover Bridge

Last Updated : August 14, 2025 at 3:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

मल्टीलेअर वाय डक्टभारतरत्नांची छायाचित्रेMULTILAYER DUCT FLYOVER IN NAGPURBHARAT RATNA AWARD WINNERS PHOTOINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.