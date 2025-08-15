कोल्हापूर : देशभरात 79 वा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. मात्र कोल्हापुरात स्वातंत्र्य दिनाचा आनंद द्विगुणीत केला जातो. तो म्हणजे जिलेबीचा आस्वाद घेऊनच. कोल्हापुरात हर घर जिलेबी! ही परंपरा गेली कित्येक वर्षे आपसुकच जपली गेलीय. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी या दिवशी तिरंगा ध्वज उंचावला की, कोल्हापुरकर थेट जिलेबीच्या स्टॉलपाशी पोहोचतात. घरच्या वाटेवर गरमागरम जिलेबीची पिशवी नसली, तर कोल्हापूरकरांना हा राष्ट्रीय सण अपुराच वाटतो.
15 ऑगस्टला खास जिलेबी विक्री : 15 ऑगस्ट दिवशी कोल्हापुरातील चौकाचौकात, गल्लीबोळात जिलेबीचे स्टॉल लावले जातात. तव्यावर फिरणाऱ्या गरम तेलातली सोनसळी जिलेबी, त्यातून उठणारा सुगंध, आणि देशभक्तीपर गाणी यामुळं कोल्हापूर एका वेगळ्याच गोड वातावरणात सामावून जात असतात. गरीब-श्रीमंत, दुकानदार-कामगार सर्वांच्या ताटात या दिवशी नक्कीच जिलेबी असते. कोल्हापूरची ओळख ही कुस्तीची पंढरी म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. त्यामुळं पूर्वीपासूनच भारताच्या उत्तरेकडून येथे येणारे मल्ल जिलेबीवर ताव मारत. जवळपास 40 वर्षांपूर्वी रामचंद्र बाबाजी माळकर यांच्या हॉटेलमधील जिलेबीची चव शहरभर प्रसिद्ध झाली. याच काळापासून 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला खास जिलेबी विक्री सुरू झाली आणि नंतर परंपराच जणू कोल्हापुरात रुजू झाली आहे.
एका दिवसात 50 ते 60 टनांमध्ये विक्री : माळकर कुटुंब सांगतं की, लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळातही त्यांच्या दुकानातूनच राजवाड्यावर जिलेबी नेली जात असे. तीच गोड परंपरा आज तिसऱ्या पिढीतही तेवढ्याच उत्साहानं ते पाळत आहेत. माळकर यांच्या दुकानात दररोज 200-250 किलो जिलेबी विकली जाते. पण 15 ऑगस्टला हा आकडा थेट 8 ते 10 टनांवर पोहोचतो. "15 ऑगस्टला कोल्हापूरकरांचं जिलेबी प्रेम दिसून येतं. कोल्हापूरकर 15 ऑगस्टच्या निमित्तानं तब्बल 50 ते 60 टन जिलेबी फस्त करतात," अशी माहिती योगेश माळकर या जिलेबी विक्रेत्यानं दिलीय.
गोडी आणि देशभक्तीचा संगम : राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी जिलेबी खाणं हा नियम कोल्हापूरकरांच्या इतका अंगवळणी पडलाय की, कोल्हापूरपासून दूर असलेले नागरिकही हा दिवस जिलेबी खाऊनच साजरा करतात. कोल्हापूरची ही गोड परंपरा, स्वातंत्र्यदिनाला आणखी गोड करून टाकते, हे मात्र नक्की.
