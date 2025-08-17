मुंबई : महाराष्ट्रात ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला पावसानं मोठी विश्रांती घेतली. त्यानंतर मात्र आता शुक्रवारपासून पावसानं जोरदार सुरुवात केली आहे. त्यामुळं राज्यातील अनेक धरणांमधील पाणीसाठा वाढला आहे. राज्यातील काही धरणांनी यंदा १०० टक्के पाणीसाठ्याची पातळी गाठली आहे. यामध्ये आढळा, सीना, पांझरा, उजनी आणि राधानगरी या धरणांचा समावेश आहे. या धरणांमधील पाण्याचा साठा पूर्ण क्षमतेनं भरला असून, काही ठिकाणी ओव्हरफ्लोची स्थिती आहे. यामुळं या भागातील पाणीपुरवठा आणि शेतीच्या गरजा पूर्ण होण्यास मोठी मदत होईल. तर कालपर्यंत झालेल्या पावसामुळं मुंबई, कोकण आणि पुणे विभागातील धरणांची स्थिती समाधानकारक असल्याचं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
कसा केला जातो मुंबईला पाणीपुरवठा? : मुंबईला तुळशी, तानसा, अप्पर वैतरणा, विहार, मोडक सागर, मध्य वैतरणा आणि भातसा या सात जलाशयांमधून दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. माहीम ते मलबार हिलपर्यंतच्या शहराच्या पश्चिम भागाला तसेच दहिसर चेक नाक्यापासून वांद्रेपर्यंतच्या पश्चिम उपनगरांना मोडक सागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आणि तानसा या जलाशयांमधून पाणी मिळतं. त्यापैकी तुळशी तलाव काल सायंकाळी ओसंडून वाहू लागला, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली आहे.
७ तलावांमध्ये मिळून ९०.१६ टक्के जलसाठा उपलब्ध : शुक्रवारपासून होणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नुकतीच विभागनिहाय धरणांच्या पाणीसाठ्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ तलावांमध्ये मिळून ९०.१६ टक्के जलसाठा उपलब्ध असून तुळशी तलावाची कमाल पाणी साठवण क्षमता ८०४.६० कोटी लीटर (८,०४६ दशलक्ष लीटर) इतकी आहे. हा तलाव संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यात असून महानगरपालिकेच्या भांडूप जलशुद्धीकरण संकुलापासून जवळच्या परिसरात आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ धरणांची मिळून एकूण कमाल पाणी साठवण क्षमता ही सुमारे १,४४,७३६.३ कोटी लीटर (१४,४७,३६३ दशलक्ष लीटर) इतकी आहे. शनिवारी करण्यात आलेल्या मोजणीनुसार सर्व सातही तलावांमध्ये मिळून १,३०,४९८.१ कोटी लीटर (१३,०४,९८१ दशलक्ष लीटर) इतका म्हणजेच ९०.१६ टक्के एवढा पाणीसाठा जमा झाल्याचं महापालिकेच्या जल अभियंता खात्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
मुंबई, कोकण विभागातील धरणातील पाणीसाठा : तुळशी धरण ९५.०९ टक्के, तानसा धरण ९८.०१ टक्के, मोडक सागर धरण ८८.०५ टक्के, भातसा धरण ८८.०६ टक्के, अप्पर वैतरणा धरण ८५.८ टक्के, विहार धरण ८७ टक्के, मध्य वैतरणामध्ये ९६.०३ टक्के पाणीसाठा आहे.
