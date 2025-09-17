शिष्यवृत्तीसाठी एकदा दिलेला उत्पन्नाचा दाखला कॉलेज संपेपर्यंत ग्राह्य; उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा
चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या 60 टक्के हिस्स्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वेळेत जमा होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : September 17, 2025 at 7:14 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 7:45 PM IST
मुंबई : उच्च आणि तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागतो. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोडून शासकीय कार्यालयांत खेटा माराव्या लागतात. ही बाब ध्यानात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, एकदा प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान दिलेला उत्पन्नाचा दाखला हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ग्राह्य धरला जाणार आहे. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी (16 सप्टेंबर) प्रशासनाला याबाबतचे निर्देश दिले.
वेळ आणि श्रम वाचणार : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांकडून उत्पन्नाचा दाखला, वैयक्तिक माहिती आणि इतर कागदपत्रं ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीनं सादर केली जातात. ही कागदपत्रं पडताळणीनंतर ग्राह्य धरली जातात. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा तीच माहिती सादर करण्याची गरज नाही. यामुळं शिष्यवृत्ती अर्ज तपासणीचा वेळ वाचणार असून, विद्यार्थ्यांचा अचूक डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) यांसह सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी कार्यपद्धती सुधारण्यावर चर्चा झाली.
शिष्यवृत्ती वितरणासाठी 'ऑटो सिस्टम' - चंद्रकांत पाटील
- याविषयी माहिती देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "महाडीबीटी पोर्टलवर एकदा कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर पुन्हा माहिती देण्याची गरज नाही. यासाठी संबंधित विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. यामुळे शिष्यवृत्ती अर्ज तपासणीचा वेळ वाचेल आणि विद्यापीठांना कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागणार नाहीत." तसंच चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या 60 टक्के हिस्स्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वेळेत जमा होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्यवृत्ती वितरणासाठी 'ऑटो सिस्टम' विकसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार शिष्यवृत्ती प्रत्येक वर्षी वेळेत मिळावी यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले. "शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल. याला सर्व विभागांनी प्राधान्य द्यावे," असंही पाटील यांनी नमूद केलं. शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरणाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शुल्क निश्चित करावं, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
