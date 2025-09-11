ETV Bharat / state

नशेत जन्मदात्या मुलानं आईचाच घेतला जीव; कणकवली तालुक्यातील घटनेने सर्वत्र हळहळ

दारूच्या नशेमध्ये मुलानेच चक्क आपल्या आईचा खून केल्याची घटना वारगाव सोरफ-सुतारवाडी येथे बुधवारी रात्रीच्या घरी घडली.

Incident of a drunken son kills his mother
नशेत जन्मदात्याने आईचाच घेतला जीव (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 12:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग- दारूची नशेमुळे कधी कधी आपल्याला जन्मदाती माताही नकोशी होते, याचे उत्तम उदाहरण कणकवली येथे घडले असून, दारूच्या नशेमध्ये मुलानेच चक्क आपल्या आईचा खून केल्याची घटना वारगाव सोरफ-सुतारवाडी येथे बुधवारी रात्रीच्या घरी घडली. या घटनेत आई प्रभावती रामचंद्र सोरफ (80) हिचा जागीच मृत्यू झाला असून, याबाबत पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मुलगा रवींद्र रामचंद्र सोरफ (45) याला ताब्यात घेतले आहे.

संतप्त झालेल्या रवींद्रने आईचीच केली हत्या : त्याच्यावर आईचा खून केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया कणकवली पोलीस ठाण्यात सुरू केली आहे. मुलाला दारूच्या नशेत आपली आईच क्रूर असल्याची वाटू लागली आणि त्याचाच प्रत्यय खुनात झाला. संशयित आरोपी रवींद्र याला दारूचे व्यसन आहे. सोरफ कुटुंबीय वारगांव सोरफ–सुतारवाडी येथील एका घरात राहत असून, या घरामध्ये पाच बिऱ्हाडे आहेत. बुधवारी रात्रीच्या सुमारास प्रभावती आणि मुलगा रवींद्र यांच्यात काही कारणावरून वाद झाले. त्यातून संतप्त झालेल्या रवींद्रने आईची हत्या केली. रवींद्र याने रक्तबंबाळ अवस्थेतील आईला ओढत ओढत घराच्या हॉलमध्ये आणले. अवघ्या काही क्षणामध्ये घडलेल्या प्रकारामुळे सोरफ कुटुंबीय हादरून गेले.

प्रभावती यांचा जागीच मृत्यू : स्थानिकांनी याबाबत माहिती दिल्यानंतर कणकवली पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेत. त्यावेळी प्रभावती यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यांच्या डोक्यावर ठिकठिकाणी गंभीर वार होते. पोलिसांनी संशयित रवींद्र याला ताब्यात घेऊन कणकवली पोलीस ठाण्यात आणले. त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. या प्रकारामुळे वारगाव परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANKAVALI TALUKA CRIMEKANKAVALI MOTHER MURDERजन्मदात्याने आईचाच घेतला जीवDRUNKEN SON MOTHER MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.