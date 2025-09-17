ETV Bharat / state

बीडकरांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली; बीड-अहिल्यानगर रेल्वे गोपीनाथ मुंडेंना अर्पण - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गेल्या अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर अहिल्यानगर-बीड रेल्वे मार्गावर पहिली रेल्वे धावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला.

Beed Railway
बीड अहिल्यानगर रेल्वेला हिरवा झेंडा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 8:27 PM IST

बीड : गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अहिल्यानगर बीड परळी रेल्वे मार्गातील अहिल्यानगर बीड इथपर्यंतच्या टप्प्याचं काम पूर्ण झालं आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत बीड अहिल्यानगर रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवून प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी खासदार बजरंग सोनवणे, खासदार रजनी पाटील, मंत्री पंकजा मुंडे, यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील आमदार रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.


ही विकासाची वाहिनी : यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मराठवाड्यातील विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देणार आहोत. बीडमध्ये रेल्वे पोहोचणे म्हणजेच विकासाची वाहिनी बीडपर्यंत पोहोचली. बीड जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी हा आनंदाचा क्षण असून माजी मंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्वप्नपूर्तीचा हा दिवस आहे. रेल्वेचे हे स्वप्न भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यानं पूर्ण झालं असून मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत रेल्वे प्रकल्पांसाठी 21000 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातूनच हा प्रोजेक्ट पूर्ण होत आहे."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच भाषण (ETV Bharat Reporter)

पुढच्या पिढीला दुष्काळ बघू देणार नाही : देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मराठवाड्याच्या पुढच्या पीढीला दुष्काळ बघू देणार नाही.मराठवाड्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील 36 टीएमसी पाणी उजनी प्रकल्पातून आणणार. त्याच बरोबर 54 टीएमसी पाणी उल्हास खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यामध्ये आणणार आणि तिथून ते पाणी मराठवाड्यात आणणार. वेगवेगळ्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवणार. त्यासंबंधी हे सरकार काम करत आहे."

"आज बीडच्या जनतेच्या स्वप्नपूर्तीचा योग आहे. गोपीनाथराव मुंडे यांनी रेल्वेचे स्वप्न बघितलं. पितृपक्षामध्ये आपल्या पितरांना काहीतरी अर्पण करायचे असते, आम्ही गोपीनाथराव मुंडे यांना ही रेल्वे अर्पण करत आहोत. रेल्वे संघर्ष समितीचे देखील मी अभिनंदन करतो. या रेल्वेसाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. बीडमध्ये रेल्वे नव्हे तर विकासाची वाहिनी पोहोचली." - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

स्वप्नांना जोडणारी रेल्वे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, "ही रेल्वे अहिल्यानगर आणि बीड या दोन जिल्ह्याला जोडणारी नसून स्वप्नांना जोडणारी आहे. बीडपासून सुरु झालेली ही रेल्वे आता पुढे पुण्यापर्यंत आणि मुंबई पर्यंत घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी रेल्वे विभागाच्या मदतीने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या ही रेल्वे डिझेलवर धावत असून तीन ते चार महिन्यांमध्ये विजेवर धावण्याची व्यवस्था होणार आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये रेल्वे येण्यासाठी तब्बल एक पिढी लागली. बीड जिल्ह्यातील विकास करायचा असल्याने आगामी काळात विमानतळासाठी लागणारे 25 कोटी रुपये आणि क्रीडा संकुलाचे काम यासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही."

