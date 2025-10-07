पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्धाटन, मुंबईतील दुसरं मोठं विमानतळ तयार
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं उद्घाटन 8 ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी यांच्याहस्ते होणार आहे. हे विमानतळ टप्प्याटप्प्यानं विकसित होत असून यासाठी एक लाख कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
Published : October 7, 2025 at 11:04 AM IST
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (NMIA) पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. हे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड विमानतळ सुमारे 19,647 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलं आहे. हे विमानतळ विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर मुंबई महानगरातील दुसरं मोठं विमानतळ ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईच्या विकासाला गती मिळेल. तसेच रोजगाराच्या संधींमध्येही मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
डिसेंबरमध्ये उड्डाणं सुरू होण्याची शक्यता : दरम्यान, उद्घाटनाच्या दिवशी म्हणजेच 8 ऑक्टोबर रोजी खबरदारीचा उपाय म्हणून नवी मुंबई परिसरात जड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला 30 सप्टेंबर रोजी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) एअरोड्रम परवाना प्राप्त झाला आहे. या परवान्यानंतर विमानतळावरून डिसेंबर 2025 पासून व्यावसायिक उड्डाणं सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अदानी समूह आणि सिडकोचा प्रकल्प : हा भव्य प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (NMIAL) द्वारे टप्प्याटप्प्यानं विकसित केला जात आहे. हा प्रकल्प 74 टक्के अदानी समूहाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येत आहे. तर उर्वरित 26 टक्के प्रकल्प सिडकोच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येत आहे. एनएमआयए हा प्रकल्प राज्यातील वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. अत्याधुनिक सुविधा, पर्यावरणपूरक पायाभूत रचना आणि भविष्यातील विस्तारीकरणाच्या दृष्टीनं हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे.
पंतप्रधान दुपारी विमानतळावर पोहोचणार : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 2:40 वाजता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरणार आहेत. ते टर्मिनल इमारतीला भेट देतील आणि उपस्थितांना संबोधित करतील.
असं आहे विमानतळ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 1,160 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेलं असून इथं चार टर्मिनल आहेत. सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सांगितलं की, सुरुवातीला टर्मिनल वन पूर्ण झाला असून, त्याची क्षमता दरवर्षी 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक करण्याची आहे. टर्मिनल वनसाठी एक धावपट्टी आहे. सध्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरवर्षी सुमारे 55 दशलक्ष प्रवाशांना सेवा देते. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर, दोन्ही विमानतळ एकत्रितपणे दरवर्षी सुमारे 150 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळतील. सिंघल यांच्या मते, या दोन्ही विमानतळांमुळे मुंबई जागतिक स्तरावर एक मोठं विमान वाहतूक केंद्र बनेल. पहिल्या टप्प्यात टप्प्यात 19,647 कोटी खर्च झाले असले तरी, चारही टर्मिनल पूर्ण करण्याचा एकूण खर्च एक लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा भारतातील पहिले विमानतळ आहे. हे विमानतळ एक्सप्रेसवे, महामार्ग, मेट्रो लाईन्स, उपनगरीय रेल्वे आणि वॉटर टॅक्सी सेवा यांसह उत्तम प्रकारे जोडलेले आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या मोठा फायदा ठरणार आहे.
हेही वाचा
- नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव; केंद्राच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
- जगातील टॉप १० आवडत्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांमध्ये मुंबई विमानतळाचा समावेश, हॅट्रिक करणारं एकमेव भारतीय विमानतळ
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं या महिन्यात होणार उद्घाटन: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केली पाहणी