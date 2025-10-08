नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ असा फडणवीस यांनी केला उल्लेख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याहस्ते आज नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आलं.लवकरच विमान उड्डाण सेवा सर्वसामांन्यासाठी उपलब्ध होणार आहे.
Published : October 8, 2025 at 3:26 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 4:17 PM IST
नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याहस्ते आज सुमारे १९,६५० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह केंद्रातील अनेक मंत्री उपस्थित होते.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन : आज (8 ऑक्टोबर) दुपारी 3 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. 19 हजार 650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा भारतातील सर्वात मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ प्रकल्प आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत विकसित हा मुंबई महानगर क्षेत्रातील दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल. यामुळं छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (CSMIA) गर्दी कमी होईल आणि मुंबई जागतिक दर्जाच्या मल्टी एअरपोर्ट सिस्टीमचा भाग म्हणून नावारूपाला येणार आहे.
"मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करतो. मुंबईच्या विकासाला पंख देणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन होत आहे. मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राला विकासाला मोदी यांचे नेहमीच प्रोत्साहन सहकार्य मिळत आले आहे. आपल्या सर्वांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आज मोदी स्वत: उपस्थित राहिले आहेत. त्यामुळेच मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो.या विमानतळामुळं पर्यटन, गुंतवणूक याला चालना मिळणार आहे." - अजित पवार,उपमुख्यमंत्री
दरवर्षी 9 कोटी प्रवासी करणार प्रवास : 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला हा विमानतळ भविष्यात दरवर्षी 9 कोटी प्रवासी आणि 32.5 लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक हाताळण्यास सक्षम असेल. येथे ऑटोमेटेड पीपल मूव्हर (APM) सुविधा टर्मिनल्स आणि शहराला जोडेल. पर्यावरणपूरक उपायांमध्ये सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) साठवण, 47 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती आणि इलेक्ट्रिक बस सेवा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हा देशातील पहिला वॉटर टॅक्सीने जोडलेला विमानतळ असेल.
8 वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे भूमिपूजन झाले होते. आज त्यांच्याच हस्ते देशातील सर्वात मोठ्या आणि पहिल्या ग्रीन फिल्ड विमानतळाचे उद्घाटन होत आहे. मोदींचा जिथे हात लागतो, त्याचं सोनं होतं, याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण. 21 वं शतक नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचं असेल. मोदी है तो सब मुमकिन है, हे आम्ही प्रत्येक टप्प्यावर अनुभवतो आहोत. - एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ - यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नवी मुंबई विमानतळाचा लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उल्लेख करण्यात आला. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत करताना त्यांनी नव भारताचे निर्माते, असा उल्लेख केला. 50 वर्षांपासून या विमानतळाची चर्चा होती. मात्र ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत यावं लागलं. वर्षानुवर्षे रखडलेल्या परवानग्या त्यांनी अवघ्या एका बैठकीत मार्गी लावल्या. 8 वर्षांत विमानतळ पूर्ण झाला. केवळ हा एक विमानतळ महाराष्ट्राचा जीडीपी एक टक्क्यांनी वाढवण्याची क्षमता ठेवतो असं फडणवीस म्हणाले. मुंबईसह महाराष्ट्रात जे महाकाय विकास प्रकल्प आम्ही हाती घेतले आहेत, ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठिंब्यामुळे. त्यांनी आम्हाला आदेश दिला होता, सर्व परिवहन सेवा एका तिकिटावर आल्या पाहिजेत. आज त्यांच्या हस्ते वन ऍपचं लोकार्पण होत आहे. 11 परिवहन सेवा त्यावर जोडल्या जातील. आता पुढचं लक्ष्य आहे वाढवण बंदर. तेथे देशातील पाहिलं ऑफशोर विमानतळ आम्ही तयार करत आहोत. मोदीजींना एकच विनंती करतो, तुम्ही महाराष्ट्राच्या पाठीशी कायम उभे राहा, अशी साध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फडणवीस यांनी घातली. यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबई मेट्रो लाईन 3 चा अंतिम टप्पा आणि ‘मुंबई वन’ ऍपचं लोकार्पण झालं.
