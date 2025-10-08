मेट्रो लाईन तीनचे लोकार्पण; उद्यापासून करता येणार प्रवास, 'ही' आहेत या मार्गाची खास वैशिष्ट्ये
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर प्रभावी उपाय म्हणून मेट्रोकडे पाहिलं जात आहे. आज मुंबई मेट्रो ३ च्या अंतिम टप्प्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं.
Published : October 8, 2025 at 5:47 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबई दौऱ्यावर असून, पंतप्रधानांच्या हस्ते आज म्हणजे ८ ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबई विमानतळाचे आणि मेट्रो लाईन तीन तिसऱ्या टप्प्याचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता मेट्रो लाईन तीन पूर्णतः मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाली असून, गुरुवार ९ ऑक्टोबरपासून मुंबईकरांना यातून प्रवास करता येणार आहे. JVLR आरे ते कफ परेड या मेट्रो मार्गिका तीनचे वैशिष्ठ म्हणजे हा पूर्णतः भुयारी मार्ग असून मेट्रो स्थानके देखील भुयारात आहेत.
दक्षिण मुंबई मेट्रोने जोडली : पुरताः भूमिगत असलेला मेट्रो लाईन ३ चा हा शेवटचा टप्पा आचार्य अत्रे वरळी नाका मेट्रो स्थानक ते कफ परेड स्टेशन पर्यंत आहे. या शेवटच्या टप्प्यात ११ भूमिगत स्थानके असून, आता मुंबईकरांना वरळी नाका ते कफ परेड, विधान भवन, फोर्ट असे अंतर काही मिनिटात गाठता येणार आहे. हा टप्पा दक्षिण मुंबईच्या प्रमुख परिसराला जोडत असल्याने अॅक्वा लाईनमुळं प्रवाशांना मोठा फायदा होईल आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून देखील सुटका होणार आहे.
सेवा वेळा आणि फ्रीक्वेन्सी
पहिली ट्रेन – सकाळी 5.55 वाजता
शेवटची ट्रेन – रात्री 10.30 वाजता
पिक आणि नॉन-पिक वेळेत – दर 6-7 मिनिटांनी मेट्रो
याआधी दोन टप्पे सेवेत : मेट्रो लाईन तीनचा, वरळी नाका आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड हा शेवटचा टप्पा असून, आरे आणि बीकेसी दरम्यान असलेल्या अॅक्वा लाईनचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू झाला होता. पुढे मे २०२५ मध्ये बीकेसी तो आचार्य अत्रे चौकापर्यंतचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. आज तिसऱ्या टप्प्याचं लोकार्पण झाल्यानं आरे ते कफ परेड पूर्ण मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एमएमआरसीएलने बांधलेला मेट्रो लाईन तीनचा आरे ते कफ परेड कॉरिडॉर ३३.५ किलोमीटर लांबीचा असून, या मार्गावर एकूण २६ स्थानके आहेत.
प्रमुख स्टेशनसाठी लागणारा तिकीट दर
आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड - 40 रुपये
आरे JVLR ते कफ परेड - 70 रुपये
आरे JVLR ते सिद्धिविनायक - 60 रुपये
दादर मेट्रो ते चर्चगेट मेट्रो - 50 रुपये
२०१७ मध्ये कामाला सुरुवात : अक्वा लाइन मेट्रो ३ मार्गाचे बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झाले असून, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या मेट्रो प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले आहे. नऊ वर्षात एमएमआरसीएलने या प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. या कामात तांत्रिक, पर्यावरणीय गुंतागुंतींसह प्रशासकीय आव्हानांमुळे मार्ग पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याचं एमएमआरसीएलने म्हटलंय. महत्त्वाचे म्हणजे, मेट्रो लाईन तीनच्या या शेवटच्या टप्प्यात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक, हुतात्मा चौक, काळबादेवी अशी महत्त्वाची वारसाथळे असल्याने कोणत्याही वारसा स्थळांना नुकसान न पोहोचवता संवेदनशील बांधकाम तंत्रांचा वापर करून बांधण्यात करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरसीएलने दिली आहे.
इतर वाहतूक मार्गांशी थेट कनेक्टिव्हिटी
उपनगरीय रेल्वे : मुंबई सेंट्रल, सीएसएमटी आणि चर्चगेट येथे उपनगरीय रेल्वेशी इंटरचेंज उपलब्ध असेल.
मेट्रो लाइन 1: मरोळ नाका येथे मेट्रो मार्गिका 1 (घाटकोपर-वर्सोवा) शी जोडणी.
विमानतळ: देशांतर्गत (T1) आणि आंतरराष्ट्रीय (T2) विमानतळांना थेट कनेक्टिव्हिटी.
आयआयटी मुंबईच्या तंत्रज्ञानाचा वापर : या मेट्रो मार्गावरील काही स्थानके तर तब्बल ९ मजले इमारत इतकी खोल जमिनीत असून, यातील सांताक्रुज आणि काळबादेवी ही रेल्वे स्थानके तब्बल ३१ मीटर खोल भुयारत आहेत. काळबादेवी स्थानक आणि सांताक्रुज स्थानक बनवताना विशेष काळजी घेण्यात आल्याचं मेट्रो प्राधिकरणाने म्हटलं आहे. टीबीएम म्हणजेच टनल बोरिंग मशीनच्या सहाय्याने मेट्रो ट्रेनचा अप आणि डाऊन मार्ग तयार करण्यात आला. मात्र, पूर्ण स्थानकच भुयारी असल्याने त्या व्यतिरिक्त भुयार खोदण्याचं काम हे कंट्रोल ब्लास्टिंगच्या माध्यमातून करण्यात आले. यासाठी आयआयटी मुंबईच्या तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आल्याचे मेट्रो प्राधिकरणाने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे काम सुरू असताना आणि आता देखील मेट्रो स्थानकाच्या परिसरातील इमारतीचे २४ तास मॉनिटरिंग सुरू असल्याची माहिती मेट्रो प्राधिकरणाने दिली आहे.
दररोज 13 लाख प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज : या मेट्रो प्रकल्पासाठी ३७,२७६ कोटी रुपये इतका अंदाजित खर्च करण्यात आला असून, एकूण २७ स्थानकांपैकी आरे मेट्रो स्थानक वगळता इतर सर्व २६ स्थानके भुयारी आहेत. पहिली मेट्रो सेवा आरे-जेव्हीएलआर आणि कफ परेड टर्मिनल्सवरून सकाळी ५:५५ वाजता एकाचवेळी सुटेल, तर शेवटची मेट्रो रात्री १०:३० वाजता सुटेल आणि रात्री ११:२५ वाजता टर्मिनल स्टेशनवर पोहोचेल. मुंबई मेट्रो-३ च्या विस्तारामुळं शहराचा वेग वाढेलच, शिवाय 'हरित वाहतुकी'च्या दिशेने एक मोठे पाऊलही पडेल. या मार्गावरून दररोज अंदाजे १३ लाख प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज मेट्रो प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे.
संपूर्ण 'अॅक्वा लाइन' वरील स्टेशन्सची नावे
(आरे ते कफ परेड)
आरे JVLR (Aarey JVLR)
सीप्ज (Seepz)
अंधेरी MIDC (Andheri MIDC)
मरोळ नाका (Marol Naka)
CSMIA टी2 (CSMIA T2)
सहारा रोड (Sahara Road)
CSMIA टी1 (CSMIA T1)
सांताक्रूझ (Santacruz)
वांद्रे कॉलनी (Bandra Colony)
बीकेसी (Bandra Kurla Complex)
धारावी (Dharavi)
शीतलादेवी मंदिर (Sitaladevi Temple)
दादर मेट्रो (Dadar Metro)
सिद्धिविनायक मंदिर (Siddhivinayak Temple)
वरळी (Worli)
आचार्य अत्रे चौक (Acharya Atre Chowk)
विज्ञान संग्रहालय (Science Museum)
महालक्ष्मी (Mahalaxmi)
मुंबई सेंट्रल (Mumbai Central)
ग्रँट रोड (Grant Road)
गिरगांव (Girgaon)
काळबादेवी (Kalbadevi)
सीएसएमटी (CSMT)
हुतात्मा चौक (Hutatma Chowk)
चर्चगेट (Churchgate)
विधान भवन (Vidhan Bhavan)
कफ परेड (Cuffe Parade)
कामातील अडथळे : या मेट्रो मार्गाच्या कामात अडथळे देखील अनेक आले. मेट्रो लाईन तीनचे सगळ्यात महत्त्वाचे स्टेशन म्हणजे आरे JVLR. या स्थानकाच्या कारशेडच्या कामासाठी आरेच्या जंगलातील झाडे तोडावी लागली. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. ज्याची चर्चा आज देखील केली जाते. सोबतच ही पूर्णपणे भुयारी मार्गिका असल्याने जमिनीखाली काम करताना जवळच्या निवासी क्षेत्रांना हादरा बसून इमारतींचे नुकसान होईल म्हणून अनेक नागरिकांनी विरोध केला होता. पर्यावरण प्रेमी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका यामुळे मेट्रो लाईनच्या बांधकामाला बराच वेळ लागला. जुन्या इमारतींभोवतीच्या परिसराच्या संवेदनशीलतेमुळे, रहिवाशांनी अनेकदा मेट्रो लाईनला विरोध केला. याव्यतिरिक्त, मुंबईत पावसामुळे बांधकाम ठिकाणी पाणी साचल्याने काम वारंवार थांबले. अखेर या सर्व अडचणींचा सामना करत मेट्रो लाईन तीन प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे.
मुंबई मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये: मुंबईच्या इतिहासातील पहिली पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो लाईन म्हणून या मार्गाची ओळख निर्माण झाली आहे. या मार्गावरील २६ अत्याधुनिक स्थानके असून, ज्यामध्ये अनेक प्रवेशद्वार आणि निर्गमन मार्ग, अपंगांसाठी प्रवेशयोग्य रॅम्प, लिफ्ट आणि आधुनिक सुरक्षा प्रणाली आहेत. प्रत्येक स्थानकावर डिजिटल साइनेज आणि सीसीटीव्हीद्वारे प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुविधा सुनिश्चित केली जाते. यामुळे मुंबईतील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि दरवर्षी २,६१,००० टनांनी CO₂ उत्सर्जन कमी होईल असा अंदाज आहे.
वन नेशन वन कार्ड योजना : मेट्रो लाईन तीनची पूर्ण मालिका आता प्रवाशांच्या सेवेत आल्याने, नवी तिकीट प्रणाली ‘मुंबई वन ॲप’चा वापर करण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवाशांना एकाच कार्डचा वापर करून मेट्रो, बेस्ट बसेस, लोकल ट्रेन आणि मोनोरेलसह सर्व प्रकारच्या वाहतुकीत प्रवास करता येणार आहे. सोबतच मेट असताना प्रथम उतरल्यानंतर प्रवाशांना इतर ठिकाणी जाण्यासाठी बेस्ट बस उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी बेस्ट प्राधिकरणासोबत देखील पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती मेट्रो प्राधिकरणाने दिली आहे.
वैशिष्ट्ये
एका कार्डने या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मधून फिरता येणार
मुंबई मेट्रो : लाईन 1, 2A, 3 (अक्वा लाईन) आणि 7
नवी मुंबई मेट्रो
मुंबई मोनोरेल
मुंबई उपनगरीय रेल्वे
BEST बसेस
ठाणे महानगरपालिका परिवहन (TMT)
मीरा भाईंदर महानगरपालिका परिवहन (MBMT)
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन (KDMT)
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (NMMT)
हेही वाचा -
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, लोकनेते दि. बा. पाटील विमानतळ असा फडणवीस यांनी केला उल्लेख