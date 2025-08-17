कोल्हापूर : देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचं शनिवारी (16 ऑगस्ट) संध्याकाळी कोल्हापूरमध्ये आगमन झालं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनासाठी ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले आहेत. हा उद्घाटन सोहळा आज रविवारी (17 ऑगस्ट) दुपारी 3 वाजता भाऊसिंगजी रोडवरील सीपीआर रुग्णालयासमोरील ऐतिहासिक इमारतीत होणार आहे. या ठिकाणी असलेल्या जुन्या कौटुंबिक न्यायालयामधून सर्किट बेंचचं कामकाज चालणार आहे.
आजच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांची उपस्थिती राहणार आहे. याशिवाय कोल्हापूर जिल्ह्याीतल आमदार, खासदार तसेच राज्य सरकारमधील विविध खात्यांचे मंत्रीही या सोहळ्यास उपस्थित राहतील. हा भव्य सोहळा कोल्हापुरातील मेरी वेदर मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे.
सोमवारपासून अधिकृतपणे न्यायदानाचं कार्य सुरू होणार : तर सोमवारपासून (18 ऑगस्ट) कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये अधिकृतपणे न्यायदानाचं कार्य सुरू होणार आहे. या माध्यमातून कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या सर्किट बेंचमुळे पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची लक्षणीय बचत होणार आहे. मुंबई किंवा पुण्याला जाऊन खटल्यांचा पाठपुरावा करण्याची गरज आता भासणार नाही. न्यायप्रक्रिया स्थानिक पातळीवरच पार पडणार असल्यानं नागरिकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या ऐतिहासिक टप्प्यामुळे संपूर्ण विभागात समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे. न्यायाच्या दृष्टीनं कोल्हापुरासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण आणि परिवर्तनात्मक घटना ठरणार आहे.
सरन्यायाधीशांचं कोल्हापुरात जंगी स्वागत : तत्पूर्वी, शनिवारी कोल्हापूर विमानतळावर सरन्यायाधीशांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जिल्हा प्रशासन, न्यायालयीन अधिकारी, जनप्रतिनिधी आणि विविध मान्यवरांनी उपस्थित राहून पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं हार्दिक स्वागत केलं. गवई यांच्या आगमनामुळे संपूर्ण कोल्हापूर शहरात आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. नागरिकांनी त्यांच्या स्वागतार्थ त्यांच्या ताफ्यावर पुष्पवृष्टी केली. तसेच कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या विमानतळावरील स्वागतानंतर त्यांचा ताफा नर्सरी बागेतील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाकडे रवाना झाला. मार्गातील ताराराणी चौकात कोल्हापूरकरांनी त्यांच्या ताफ्यावर पुष्पवृष्टी करत उत्स्फूर्त स्वागत केलं. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी वाहनातूनच उपस्थित जनतेला अभिवादन स्वीकारलं. चौकात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी गर्दी केली होती.
'42 वर्षांच्या संघर्षाचं आज फळ मिळालं' : यावेळी आमदार सतेज पाटील म्हणाले, “कोल्हापूर सर्किट बेंच मिळवून देण्यात भूषण गवई यांचा सिंहाचा वाटा आहे. गेल्या 42 वर्षांच्या संघर्षाचं आज फळ मिळालं आहे. कोल्हापूरकरांच्या वतीनं त्यांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.”
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळी भेट : यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी नर्सरी बागेतील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळी भेट दिली. त्यांनी समाधीस्थळी पुष्प अर्पण करत लोकराजांच्या सामाजिक न्याय, शिक्षण प्रसार आणि समानतेसाठी केलेल्या कार्याचे स्मरण केलं. त्यांच्या कार्याला अभिवादन केलं.
आज शहरातील वाहतुकीत बदल : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यानिमित्त पोलीस प्रशासनानं त्यांच्या ताफ्यासाठी योग्य नियोजन केलं होतं. गवई यांचा ताफा मार्गस्थ होण्यासाठी संबंधित मार्गांवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीनं काही वेळा वाहनं थांबवण्यात आली. त्यामुळे शहरातील विविध भागांत वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. याचप्रमाणं, उद्घाटन सोहळ्याच्या दिवशीही म्हणजेच आज दिवसभर वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता, पोलीस प्रशासनानं कार्यक्रमस्थळी येणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक चारही दिशांनी बंद केली आहे. वाहतूक पर्यायी मार्गानं वळवली आहे. नागरिकांनी पोलिसांनी सुचवलेल्या मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. जेणेकरून वाहतूक सुरळीत राहील आणि कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.
