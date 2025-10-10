राजकारणात कायमस्वरूपी कोण कोणाचा शत्रू नसतो - निलेश राणे
माजी आमदार राजन तेली यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केल्यानंतर प्रथमच शुक्रवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल झाले.
Published : October 10, 2025 at 8:48 PM IST
सिंधुदुर्ग : "संघटना मजबूत करायची झाली तर वेगवेगळे लोक पक्षासोबत जोडले गेले पाहिजेत. माजी आमदार राजन तेली यांच्या अनुभवाचा फायदा हा संघटनेला होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना मोठ्याप्रमाणात वाढेल. राजकारणात कायमस्वरूपी कोण कोणाचा विरोधक आणि शत्रू ही नसतो. त्यामुळं आमदार दीपक केसरकर व तेली यांची मैत्री भविष्यात अजून घट्ट होईल," असं मत कुडाळ मालवण मतदार संघाचे आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलं.
संघटना मजबूत करण्यावर भर : माजी आमदार राजन तेली यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर प्रथमच शुक्रवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दाखल झाले. त्यानंतर सावंतवाडी इथं त्यांचं स्वागत झालं. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निलेश राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, महिला जिल्हाप्रमुख निता कविटकर, अनारोजीन लोबो, राजेंद्र निंबाळकर, अशोक दळवी, नारायण राणे, दिनेश गावडे, बाबु कुडतरकर, प्रेमानंद देसाई, झेवियर फर्नांडिस, क्लेटस फर्नांडिस, प्रशांत साटेलकर विनोद सावंत पप्पू सावंत शर्वरी धारगळकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी निलेश राणे म्हणाले, "राजकारणात कोण कोणाचा कायम स्वरुपी वैरी नसतो. त्यामुळं राजन तेलींच्या संघटना कौशल्याचा फायदा घेऊन येणार्या काळात सिंधुदुर्गात शिवसेना मजबूत केली जाईल. केसरकर आणि तेली यांचे संबंध यापुढं अधिक घट्ट झालेले दिसतील. आगामी काळात होणार्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे लवकरच जिल्ह्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघटना मजबूत करण्यावर आमचा भर आहे, " असं त्यांनी सांगितलं.
आमच्याकडे येतील त्यांना निश्चितच मान-सन्मान दिला जाईल : "तेली हे जिल्ह्यातील प्रशासनाची जाण असलेले आणि विकास कामाची तळमळ असलेले नेते आहेत. त्यामुळं त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन येणार्या काळात पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. येणार्या काळात पक्ष संघटना मजबूत करण्याकडे आमचा भर आहे. अनेक जण पक्षात येण्यास इच्छुक आहेत. त्यांचे लवकरच पक्ष प्रवेश घेण्यात येणार आहेत. कोणावर जबरदस्ती केली जाणार नाही. परंतू जे कोणी आमच्याकडे येतील त्यांना निश्चितच मान-सन्मान दिला जाईल. तसंच तेली आणि माझं नातं हे गेले अनेक वर्षे कौटुंबिक राहिलं आहे. तत्कालीन परिस्थितीत आपली राजकीय ओळख नसताना नारायण राणे यांनी त्यांच्यावर माझी जबाबदारी दिली. त्यांनी ही ती यशस्वीपणे पार पाडली. त्यामुळं मी खासदर होऊ शकलो. आता सुद्धा येणार्या काळात त्यांची मदत निश्चितच घेण्यात येणार आहे, "असंही निलेश राणे यांनी सांगितलं.
